Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), abriu o show do cantor sertanejo Zezé Di Camargo na noite dessa sexta-feira (27/11), em Nova Serrana, no Centro-Oeste mineiro. A apresentação ocorreu durante a 7ª edição da Recepção Sertaneja, que teve lotação esgotada. Antes de ingressar na política, o governador eleito dividia sua rotina entre o comércio e a música.

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Em vídeo que circula nas redes sociais, Cleitinho aparece cantando “Sonho de Amor”, sucesso da dupla Zezé Di Camargo & Luciano. A canção, porém, foi gravada originalmente por Patrícia Marx e lançada em 1990 no álbum Incertezas. Curiosamente, Patrícia Marx é declaradamente de esquerda e apoiou a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já Zezé Di Camargo tem se posicionado abertamente a favor do bolsonarismo, enquanto Luciano adota uma postura mais reservada e evita expor preferência partidária.

Em entrevista à produção do evento, antes de subir ao palco, Cleitinho afirmou sentir falta das apresentações musicais e relatou que, apesar dos compromissos políticos, ainda consegue conciliar as duas atividades em alguns fins de semana.

“A vida inteira eu cantei, então, com essa loucura de política agora, eu fico muito tempo mais na política do que fazendo o que eu sempre gostei, mas alguns finais de semana a gente consegue fazer essa situação de conciliar. E aí, hoje, graças a Deus, eu tô aqui pra poder alegrar também e também me divertir”, declarou. O governador eleito também elogiou Zezé Di Camargo, a quem chamou de “melhor cantor do Brasil”.

Durante a campanha eleitoral deste ano, o sertanejo declarou publicamente apoio à candidatura de Cleitinho ao governo de Minas Gerais durante uma apresentação em Mirabela, no Norte do estado.

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Em Nova Serrana, Zezé se apresentou com o projeto “Rústico”, formato em que o cantor sobe ao palco em carreira solo, revisitando clássicos de sua trajetória musical e apresentando canções mais recentes.

