Governador eleito de Minas Gerais, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) anunciou nesta sexta-feira (27/11) que o delegado Flávio Destro será o novo chefe da Polícia Civil do estado (PCMG). Júlio Wilke foi nomeado como chefe-adjunto.

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Flávio Destro é chefe do 7º Departamento da PCMG, com sede em Divinópolis, cidade natal do governador eleito. A unidade abrange outros 50 municípios da região Centro-oeste de Minas.

O anúncio veio em vídeo publicado por Cleitinho nas redes sociais ao lado dos deputados estaduais Delegado Christiano Xavier (PSD) e Eduardo Azevedo (PL), irmão do novo governador. Na legenda, Cleitinho também citou a deputada estadual Delegada Sheilla (PL).

"Vocês podem ir para cima do crime organizado. Não vai mais ser crime organizado, vai ser crime desorganizado. É a PM (Polícia Militar) na rua, é a (Polícia) Civil batendo na porta de quem financia, de quem faz essa patifaria aqui em Minas Gerais. A partir do ano que vem isso vai acabar", garantiu o novo governador.

Os escolhidos se comprometeram com a missão de Cleitinho de enfrentamento duro às facções. "Aqui a gente não vai deixar vocês em paz. Ou vocês se mudam, ou vão para a cadeia", disse Júlio Wilke.

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"Eu tenho orgulho de dizer que a Polícia Civil aqui de Minas Gerais é a melhor do Brasil", completou o senador.

