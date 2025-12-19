Em meio à briga com o SBT, web resgata vídeo de Zezé abraçado com Lula

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Depois que o cantor Zezé Di Camargo pediu para que o SBT não exibisse seu especial de Natal por conta do encontro da família Abravanel com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no lançamento do canal SBTNews, as redes sociais resgataram um vídeo que mostra que a relação do sertanejo com o petista já foi bem próxima.

O vídeo que viralizou é um trecho do Jornal Nacional exibido em 30 de outubro de 2002, poucos dias após a vitória de Lula no segundo turno. As imagens mostram Zezé di Camargo presente em uma visita do presidente eleito à sede do PT, em São Paulo.

O áudio está comprometido, mas as imagens deixam claro o cantor ao fundo, acompanhando de perto a entrevista coletiva concedida por Lula à imprensa. Os dois chegam a se abraçar em um momento.

O registro reforça a participação ativa de Zezé na campanha petista naquele ano. Além de compor o jingle “Meu País”, usado oficialmente na corrida eleitoral, a dupla Zezé Di Camargo & Luciano realizou 17 apresentações em comícios petistas, sendo 11 no primeiro turno e seis no segundo.

A campanha de Lula pagou R$ 1,275 milhão à dupla, valor que corrigido pelo IPCA ultrapassa hoje R$ 4,9 milhões. O contrato previa R$ 75 mil por aparição, além da estrutura dos eventos.

A ligação entre os dois não terminou com a eleição. Zezé também se apresentou na posse presidencial, em 1º de janeiro de 2003, em Brasília, integrando a programação artística da cerimônia que marcou o início do primeiro mandato de Lula.

Ele não se manifestou nas eleições de 2006 e 2010, ambas em que o PT saiu vitorioso. Mas uma reportagem de 2010 aponta que Zezé e Lula eram amigos pessoais e que gostavam de conversar sobre política.

Em 2014, o sertanejo fez campanha para Aécio Neves, que disputava a Presidência com Dilma, que terminou reeleita. Ele também fez parte do movimento que apoiou o impeachment da petista, em 2016.

Com críticas ferrenhas ao PT, em 2018 e 2022, Zezé apoiou Bolsonaro. No início da semana, o cantor criticou publicamente a emissora após a presença de Lula e de autoridades como o ministro Alexandre de Moraes na inauguração do SBT News. Em vídeo divulgado nas redes, Zezé atacou as herdeiras de Silvio Santos, afirmou que a emissora havia mudado seus valores e pediu que seu especial de Natal não fosse exibido.

Diante da repercussão, o SBT decidiu cancelar oficialmente o especial natalino. Com isso, a emissora decidiu exibir um episódio de Chaves no lugar. Em entrevista coletiva, nessa quinta-feira (18/12), Lula criticou a fala de Zezé.

"Aliás, eu queria terminar esta entrevista aqui… Quem é do SBT aqui? Quero que você transmita às filhas do Silvio Santos a minha solidariedade pela cretinice do ataque que o Zezé di Camargo fez a elas. Ele não teria coragem de fazer aquele ataque a homens, mas fez a mulheres. E quero terminar dizendo para vocês, mulheres, que a minha luta contra o feminicídio é de verdade”, disse.