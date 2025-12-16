Zezé di Camargo x SBT: entenda a briga que gerou a frase de Frota

Uma crítica do cantor Zezé di Camargo ao SBT por uma entrevista com o presidente Lula (PT) se transformou em um debate público que ganhou novos contornos. Nas redes sociais, o artista acusou o canal de se “prostituir”, o que culminou em uma resposta dura do ex-deputado federal Alexandre Frota, que disse que o sertanejo tem “pouca cultura”.

A troca de farpas expôs a polarização política que alcança também o universo do entretenimento, colocando em lados opostos figuras com longas trajetórias na televisão brasileira. Para o público, o episódio serve como um termômetro de como as alianças e opiniões se manifestam fora dos palcos e das telas.

A origem do desentendimento

Tudo começou quando Zezé di Camargo publicou um vídeo criticando a ida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à cerimônia do novo canal do Grupo Silvio Santos, o "SBT News", na última sexta-feira (12/12). Outras personalidades, como o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes , o governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), também estiveram presentes.

“Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, a inauguração do SBT News. Juro por Deus, isso não faz parte do meu pensamento. Não tenho nada contra ninguém, peço que o Brasil saia da melhor maneira possível, torço para o povo brasileiro porque eu vivo e dependo do povo brasileiro”, disse o cantor.

O sertanejo apontou que as filhas de Silvio Santos estão tomando rumos diferentes do que o pai pensava. “Filho que não honra pai e mãe para mim não existe”, declarou.

Zezé di Camargo pediu ainda que o especial de natal gravado por ele não seja transmitido. “A partir do momento que as pessoas pensam diferente do que o pai pensava, grande parte do Brasil pensa, do que eu penso, para mim, não faz sentido colocar esse especial no ar. Amo vocês, amo o SBT, tenho o maior carinho, mas acho que vocês estão, desculpe, [se] prostituindo. Não faço parte disso”, concluiu.

O SBT decidiu cancelar a exibição da gravação com o artista.

A entrada de Alexandre Frota

A repercussão da crítica de Zezé chegou a outras figuras públicas. Alexandre Frota, ex-deputado federal, respondeu diretamente ao cantor. Frota criticou a declaração do sertanejo e afirmou que ele tem “pouca cultura”.

Frota avaliou a declaração do cantor como “deprimente” e saiu em defesa da emissora. “Eu sou fã do seu trabalho, mas também reconheço que, desde sua chegada, você tem pouca informação, pouca cultura e pouco conhecimento, e esse seu vídeo mostrou seu total desconhecimento”, disse, em vídeo divulgado nas redes sociais.

A declaração de Frota amplificou ainda mais a polêmica, levando o nome dos envolvidos aos tópicos mais comentados da internet e gerando novas ondas de reações.

Resposta de filha de Silvio Santos

Filha mais velha de Silvio Santos, Daniela Beyruti lamentou os comentários que a família recebeu, mas não citou o vídeo de Zezé. Ela anunciou que o SBT busca justamente combater “a falta de diálogo entre um povo que tem muitas virtudes e que amamos tanto”.

“O lançamento do projeto, na última sexta-feira (12/12), refletiu essa pluralidade e o respeito a todas as instituições. Tivemos representantes do Executivo, do Judiciário e do Legislativo. Lamento a forma como temos sido mal interpretadas. Antes de as pessoas verem nosso trabalho, decidiram julgá-lo”, escreveu.

Ela negou que os movimentos do SBT vão contra o que pensava Silvio Santos: “Nosso jornalismo segue uma carta com princípios do meu pai e fundador. Foi justamente por causa (...) dessa carta com esses princípios que tomamos coragem para abrir um canal de notícias com a proposta de entregarmos mais do que somos e temos. Somos imparciais e isentos. Cabe a nós mostrarmos os fatos e, ao público, julgá-los”.

*Com informações de Andrei Megre