Em entrevista ao SBT News nesta quinta-feira, 26, o presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, disse que muitos dos integrantes do PL que afirmaram, na campanha, que votariam pelo impeachment de ministros do STF era só para ganhar voto, só conversa fiada.

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O deputado, que não se candidatou em 2026, acredita que a Lei da Dosimetria, da qual foi relator, será garantida pelo Supremo em julgamento marcado para dezembro.

Se isso se confirmar, Paulinho prevê que os assuntos da anistia e do impeachment serão enterrados. Foi nesse contexto que ele se referiu a parlamentares do PL.

O Solidariedade foi derrotado nas urnas, o partido dele não passou na cláusula de barreira. Paulinho da Força não tem moral eleitoral para falar de ninguém do PL, reagiu à coluna o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante.

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O lugar de fala dele é na tribuna dos ex.