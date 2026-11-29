Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom) do governo Jair Bolsonaro (PL), Fabio Wajngarten, criticou, na manhã deste domingo (29/11), a reunião entre o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), prevista para a próxima terça-feira (1º/12). O dirigente partidário pretende negociar com o petista a concessão de um indulto aos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de Janeiro em troca de uma oposição menos radical ao governo federal.

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Em publicação no X, antigo Twitter, Wajngarten questionou os participantes do encontro, apontando a ausência de advogados, familiares dos condenados, líderes religiosos e de uma comissão de parlamentares. O ex-ministro também colocou em dúvida a existência de uma proposta concreta a ser apresentada ao presidente da República.

“Quem vai falar possui informações para sustentar argumentos que sejam produtivos e eficientes capazes de resultados concretos, sem ruídos e necessidades de notas explicativas posteriores?”, questionou. “Chega de fanfarronice. Chega de enganar a direita”, acrescentou.

O tal encontro do Cacique com Lula tem como justificativa a pauta do 8/1 vejamos: Tem advogados ? ? Tem familiares dos condenados?? Tem líderes religiosos? ? Tem um plano concreto para minimizar a terrível expectativa de todos? ? Tem comissão de parlamentares juntos na agenda?? Quem vai falar possui informações para sustentar argumentos que sejam produtivos e eficientes capazes de resultados concretos, sem ruídos e necessidades de notas explicativas posteriores?? Chega de fanfarronice. Chega de enganar a Direita. — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) November 29, 2026

Encontro com Lula

Em entrevista à Folha de S. Paulo, Valdemar Costa Neto afirmou que pretende buscar um entendimento com Lula em torno da governabilidade do quarto mandato do petista. A reunião foi articulada com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, e contará com a participação do deputado federal Altineu Côrtes (PL-RJ).

“Quero conversar com Lula para a gente fazer um entendimento, porque nós temos gente muito boa na oposição. O Rogério Marinho [líder da oposição no Congresso], por exemplo, não pretende prejudicar o governo. Se a gente fizer uma oposição radical, atrapalha o governo. A nossa intenção não é essa, a nossa intenção é tocar o país pra frente”, declarou Valdemar.

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Nas eleições deste ano, o PL conquistou a maior bancada do Congresso Nacional e contará, a partir de 2027, com 28 senadores e 121 deputados federais. O dirigente partidário pretende usar o peso da legenda no Legislativo para negociar a concessão de um indulto ou a aprovação de uma anistia aos condenados pelos atos antidemocráticos.

“Uma bancada desse tamanho cria problema em qualquer lugar. Nós não queremos criar problema, nós queremos que o país vá para frente. Agora, precisamos ter esse pessoal anistiado ou com indulto. Temos que estudar como que ele vai fazer”, sustentou.

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Enquanto o indulto pode ser concedido pelo presidente da República por meio de decreto, a anistia depende da aprovação de um projeto pelo Congresso Nacional. O caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe de Estado há mais de um ano, também foi discutido nas conversas entre Valdemar e Edinho Silva e poderá integrar a pauta do encontro com Lula.