Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa, neste domingo (29/11), da Corrida e Caminhada do Ministério da Educação (MEC), na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O evento começou às 7h30 e integra as comemorações pelos 96 anos de criação da pasta.

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Aos 81 anos, a expectativa é que o presidente participe da caminhada de três quilômetros. O evento conta com outras duas modalidades: corridas de cinco e dez quilômetros. A concentração, a largada e a chegada dos participantes ocorreram em frente à sede do ministério.

A edição deste ano recebeu 7 mil inscrições. Todos os participantes que concluírem os percursos receberão medalhas, enquanto os primeiros colocados nas modalidades competitivas serão premiados com troféus.

Lula também participou da edição do evento realizada em 28 de setembro de 2025, em comemoração aos 95 anos do Ministério da Educação. Na ocasião, o presidente percorreu três quilômetros ao lado da primeira-dama, Janja Lula da Silva, e de integrantes do governo federal.

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O presidente costuma compartilhar nas redes sociais registros da prática de atividades físicas. Janja também publica vídeos da rotina de exercícios do petista, incluindo atividades de musculação.

