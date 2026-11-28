Lula sobre a posse: ‘Quero cair na farra com vocês’
Presidente detalhou a programação da cerimônia de posse, marcada para 5 de janeiro, e disse que pretende tomar cerveja com apoiadores
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, neste sábado (28/11), que pretende comemorar a posse para seu quarto mandato ao lado de apoiadores. Durante uma transmissão ao vivo com o deputado federal André Janones (Rede-MG) e o ministro da Educação, Leonardo Barchini, o petista detalhou a programação da solenidade, marcada para 5 de janeiro, e disse que gostaria de tomar cerveja com o público.
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Segundo Lula, a cerimônia terá início às 10h, no Congresso Nacional, onde fará seu primeiro discurso. Em seguida, o presidente seguirá para o Palácio do Planalto, onde receberá a faixa presidencial e fará um pronunciamento à população brasileira.
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"Vou receber a faixa de mim mesmo e que não vai ser minha, mas de milhares e milhões de pessoas. E depois farei um discurso, que é o discurso que quero fazer para a nação brasileira", afirmou.
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O presidente também manifestou o desejo de se aproximar dos apoiadores após os protocolos oficiais e disse que não gostaria de ser impedido pela equipe de segurança. "Depois quero cair na farra com vocês. Já falei, não quero segurança me enchendo o saco, eu quero descer, quero até tomar um copo de cerveja com vocês, se tiver cerveja, porque eu já disse que tenho muita saudade de tomar num balcão um copinho de cerveja gelado", declarou Lula.