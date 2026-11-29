(FOLHAPRESS) - Antes de completar 40 anos de existência, o PSDB enfrentou na eleição deste ano mais uma etapa de seu declínio. Foram apenas dois governadores - Vicentinho Júnior no Tocantins e JHC em Alagoas - e dois senadores eleitos - Plínio Valério do Amazonas e Marina Candia por Alagoas.

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Em 2022, o partido elegeu os governadores Raquel Lyra de Pernambuco, reeleita agora pelo PSD, Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, outro que migrou para o PSD, e Eduardo Riedel no Mato Grosso do Sul, reeleito neste ano pelo PP. Na eleição passada, o partido não elegeu nenhum senador.

Em 2010, o PSDB elegeu oito governadores, espalhados pelas cinco regiões do país. A vitória incluiu os dois maiores colégios eleitorais do país, São Paulo e Minas Gerais, respectivamente. No mesmo ano, foram eleitos cinco senadores pelo partido e 54 deputados federais.

Para Henrique Curi, professor de ciência política da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e autor da dissertação "Ninho dos Tucanos: PSDB em São Paulo (1994-2018)", o declínio passa pela falta de criação de uma identidade reconhecível ao eleitor, pela perda de grandes líderes políticos e pelo fracasso do flerte com a antipolítica.

"O PSDB investiu muito no antipetismo e acabou superado neste quesito pelo bolsonarismo. E se enfraqueceu por falta de outras pautas claras que fossem capazes de criar uma identificação com o eleitor", diz.

A consequência foi que nomes conhecidos do partido tiveram fracassos eleitorais, como foi o caso do presidente nacional, Aécio Neves, que não conseguiu se eleger senador por Minas Gerais. Sétimo colocado na disputa, ele ficará sem cargo pela primeira vez em 40 anos de vida pública.

Marconi Perillo, que foi governador de Goiás por quatro mandatos, é outro exemplo. Desta vez, ele ficou apenas na quarta colocação, com menos de 10% dos votos.

A queda se repetiu na Câmara dos Deputados, onde a bancada eleita foi de 11 deputados. Na eleição anterior tinham sido 13, uma queda brusca em relação a 2018, quando foram 29. Nas Assembleias Legislativas, foram 26 deputados eleitos.

Dos integrantes da Executiva Nacional, o maior vencedor nas urnas foi o ex-prefeito de Santo André, no ABC Paulista, Paulo Serra, que se elegeu deputado federal. Ele não tem parentesco com o ex-governador José Serra.

O deputado afirma que o partido, de olho em manter sua relevância no quadro político, estuda a participação em uma nova federação a partir do ano que vem. A negociação é com o MDB. "O quadro dos outros partidos já está mais decidido", aponta. Até este ano, o PSDB tem uma federação com o Cidadania, partido que não conseguiu eleger nenhum deputado federal nesta eleição.

Seu presidente, o deputado federal Alex Manente (SP), chegou a anunciar a intenção de uma incorporação ao PP, e houve reação de militantes do PPS e do antigo PCB, legendas que deram origem ao partido. O PP é herdeiro da antiga Arena, partido de sustentação da ditadura militar.

Agora, o Cidadania negocia sua entrada na federação com o PDT e o PSB, partidos que fizeram parte da coligação que reelegeu o presidente Lula e que devem novamente fazer parte da base do governo.

Paulo Serra, apesar da boa relação com o vice-presidente, o ex-tucano Geraldo Alckmin (PSB) rechaça a possibilidade de seu partido seguir o Cidadania na nova federação.

Fundado em 1988, o PSDB surgiu com pressa, ainda durante a Constituinte, e acabou lançando candidatos na eleição municipal daquele ano. No ano seguinte, na primeira eleição presidencial depois da redemocratização, Mário Covas ficou na quarta posição.

Curi afirma que a eleição de Fernando Henrique Cardoso na disputa eleitoral seguinte, ancorado pelo sucesso do Plano Real, criado durante o governo Itamar Franco, foi vista como uma surpresa dentro do próprio partido. Junto, vieram vitórias em estados importantes.

"O partido cresceu a partir da máquina pública e, inicialmente com um perfil muito paulista, foi atraindo políticos de outras regiões, nem sempre baseado em princípios ideológicos muito claros", afirma.

Para ele, o problema do PSDB começou em 2002, quando a campanha presidencial de José Serra não defendeu o legado de Fernando Henrique , na disputa em que o tucano acabou derrotado pelo presidente Lula (PT). O petista vencia a disputa pela primeira das quatro vezes.

Disputas internas, tanto entre seus líderes quanto de posições políticas foram minando ainda mais a identidade tucana. O impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) é apontado como exemplo, porque o partido apoiou, depois da resistência de parte de seus líderes.

Nesse momento, o PSDB empunha também o discurso da antipolítica, que levou o empresário João Doria à vitória como prefeito da capital paulista e, em seguida, a governador de São Paulo.

"O Doria pode ser analisado de duas formas: ele é o ápice da antipolítica do PSDB, que era um partido eminentemente da estrutura de governos, e é também um respiro eleitoral quando os tucanos já começavam a perder força", afirma.

Vice-presidente nacional e presidente do diretório paulista, Paulo Serra concorda com as críticas e defende a necessidade de o PSDB corrigir sua rota. Uma das mudanças que ele propõe é que o partido não faça oposição sistemática ao governo Lula.

"O PT é nosso adversário histórico e temos divergências quanto ao modo petista de governar, mas não podemos mais ficar na vala comum de uma oposição com a qual também não nos identificamos", diz, em referência ao bolsonarismo.

Para Serra, a recuperação passa por apresentar uma identidade de centro, com propostas reais para atender os desejos da população. "Não se trata só de defender o legado das administrações tucanas, mas de mostrar as ideias que criaram o nosso modo de governar", diz.

Em questões práticas para o fortalecimento eleitoral, ele aponta a necessidade de reconstruir a capilaridade do partido na eleição de 2028, com o lançamento do maior número possível de candidatos a prefeito e vice, e assim conseguir construir um desempenho melhor na campanha estadual e nacional de 2030.

Em 2024, o partido elegeu 273 prefeitos, um número bem menor do que os 799 que havia alcançado em 2016. De lá para cá, o partido teve uma redução no número de prefeituras que administra, em razão de prefeitos que acompanharam a mudança de partido dos governadores.

Filho do ex-governador Mário Covas (1930-2001), o ex-vereador paulistano Mário Covas Neto diz que o partido começou com um discurso forte sobre ética que acabou se enfraquecendo nos últimos anos com contestações ao comportamento de alguns de seus líderes, inclusive com denúncias de corrupção.

Os ex-governadores de Goiás Marconi Perillo e do Paraná Beto Richa chegaram a ser presos em desdobramentos da Operação Lava Jato. Aécio também foi alvo das investigações. Os três acabaram se livrando dos processos. O ex-governador de Minas também foi flagrado em uma gravação em que pedia R$ 2 milhões ao empresário Joesley Batista, em um caso que também acabou absolvido.

Covas Neto aponta que o partido também se enfraqueceu ao não conseguir lançar candidatos em eleições recentes. Em 2022 e 2026, o partido não teve candidato a presidente. Neste ano, não apoiou nnguém no primeiro turno e liberou seus filiados no segundo. Na disputa anterior, apoiou Simone Tebet (então no MDB) na primeira rodada e liberou seus filiados na segunda.

Desta vez, também não lançou candidato a governador de São Paulo, cargo que ocupou por cinco mandatos de 1994 para cá. Os tucanos optaram por apoiar a reeleição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). A federação do partido com o Cidadania lançou apenas candidata a senadora, a ex-vereadora Soninha Francine, que acabou na sétima colocação, com 165.707 votos.

Para ele, a saída de líderes que poderiam manter o legado do partido, para o PSB e o PSD notadamente, enfraqueceu a renovação que teria de acontecer no PSDB. É o caso de Geraldo Alckmin, que migrou para o PSB e é hoje vice do Lula.

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Covas Neto aponta ainda a necessidade de novos líderes terem a coragem de tomar decisões difíceis. "Meu pai sempre foi adversário do PT, mas não hesitou em apoiar o Lula no segundo turno da eleição presidencial de 1989 contra o ex-presidente Fernando Collor de Mello e a Marta Suplicy no segundo turno da eleição paulistana de 2000, contra o ex-prefeito Paulo Maluf", afirma.