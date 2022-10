Eduardo Leite é eleito governador do Rio Grande do Sul

Leite é eleito, novamente, governador do estado do Rio Grande do Sul (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

O ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) retorna ao governo do estado. O tucano foi eleito no segundo turno. Até o momento, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele recebeu 57,11% (3.358.271 votos) dos votos válidos. Até o momento da publicação desta matéria, 91% das seções eleitorais foram apuradas, e ele está matematicamente eleito.