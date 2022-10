Leite sobre Onyx: '20 anos de Brasília, 2 projetos de lei e 5 ministérios'

Candidatos ao Palácio Piratini, Onyx Lorenzoni (PL) e Eduardo Leite (PSDB) debatem antes do segundo turno das eleições (foto: Reprodução)

Candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) afirmou, durante debate promovido pelo Grupo RBS (filiado à Rede Globo), nesta quinta-feira (27/10), que Onyx Lorenzoni (PL) está há 20 anos em Brasília, como deputado, só aprovou dois projetos e passou por cinco ministérios nesse tempo."O senhor é deputado, eu respeito o mandato que o povo lhe conferiu", dizia o tucano, quando foi interrompido pelo candidato bolsonarista que relembrou que ele está no sétimo mandato. Ao que Leite respondeu: "20 anos em Brasília. Dois projetos de lei nesses 20 anos. Cinco ministérios".Antes, Onyx já havia pedido para que Leite parasse de "mimimi" após Leite relembrar que o adversário se recusava a falar diretamente com ele e que anteriormente não o cumprimentou depois do debate realizado pela Rádio Gaúcha, já durante o segundo turno.Deputado federal Onyx Lorenzoni tentou se explicar e afirmou que não apertou a mão do concorrente porque tinha sido "acusado de um crime que não cometeu".

Durante uma campanha, o candidato bolsonarista disse que, se eleito, o estado vai ter uma "primeira-dama de verdade". Eduardo Leite se declarou homossexual em 2021.

