Pesquisa indica virada de Eduardo Leite sobre Onyx Lorenzoni no RS

Por Thiago Bonna

Onyx Lorenzoni (PL-RS) e Eduardo Leite (PSDB-RS) debatem na Rádio Gaúcha (foto: Reprodução/Youtube)

Eduardo Leite (PSDB) lidera a disputa pelo governo do Rio Grande do Sul com 52,04% dos votos válidos, enquando Onyx Lorenzoni (PL), que liderou no primeiro turno, aparece com 47,96%, segundo dados da pesquisa Atlas Intel divulgada nesta segunda-feira (17/10) sobre o segundo turno do estado sulista.

Na semana passada, os postulantes ao Palácio Piratini debateram na televisão e no rádio. Lorenzoni se recusou a apertar a mão do adversário e, antes do evento, chegou a afirmar que caso fosse eleito o estado teria uma "primeira-dama de verdade". Eduardo Leite se declarou gay ano passado.

Presidente no Rio Grande do Sul

No primeiro turno, Onyx recebeu 37,5% dos votos válidos. Enquanto seu adversário recebeu 26,81%, ficando à frente de Edegar Pretto (PT), que recebeu 26,77% - uma diferença de apenas 2.441 votos.Apesar de Pretto não ter declarado apoio oficial ao tucano, ele já indicou que o PT do Rio Grande do Sul está disposto a apoiar o adversário caso ele se manifeste favorável à eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidência.Ao mesmo tempo, o candidato derrotado vem tecendo críticas a Onyx e ao presidente Jair Bolsonaro (PL)."Onyx usa o nome de Deus em vão, é negacionista, e eu, nos debates que tivemos aqui no RS, busquei deixar claro isso. Onyx foi ministro em 5 ministérios e quando o RS mais precisava a gente não o encontrava", postou o petista em suas redes sociais.O instituto AtlasIntel ouviu 1.600 eleitores em 260 cidades gaúchas, entre os dias 10 e 14 de outubro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob os seguintes números: BR-04774/2022 e RS-05653/2022.

A pesquisa também informou que no estado o presidente Jair Bolsonaro (PL) é preferido por 52,2% dos eleitores. Já Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 47,8%. Os dois estão em empate técnico no Rio Grande do Sul.





