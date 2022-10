Onyx defende 'primeira-dama de verdade' em disputa contra Leite no RS

Por: Ana Mendonça





Onyx Lorenzoni disputa segundo turno contra Eduardo Leite (foto: Valter Campanato/Agência Brasil; Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Onyx Lorenzoni (PL), candidato ao governo do Rio Grande do Sul e ex-ministro do presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou, durante sua primeira propaganda eleitoral no segundo turno, que caso vença a eleição, o estado terá “uma primeirda-dama de verdade”.





A fala foi considerada homofóbica já que Eduardo Leite (PSDB), que enfrenta Onyx no pleito, é um homem gay.





"Estou muito feliz com o resultado obtido no primeiro turno. E tenho certeza que os gaúchos e as gaúchas entenderam que vão ter, se for da vontade deles, do povo gaúcho, um governador e uma primeira-dama de verdade, que são pessoas comuns e que têm uma missão de servir e transformar a vida dos gaúchos para melhor", afirmou Lorenzoni.