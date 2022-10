Vídeo: Onyx critica Leite, mas não sabe dizer 'melhor proposta' para o RS

Eduardo e Onyx vem trocando diversas farpas durante a campanha eleitoral. Leite chegou a acusar o bolsonarista de ser homofobico. (foto: Felipe Della Valle/AFP/José Dias/PR )





No vídeo, Leite chega a questionar Onyx por diversas vezes sobre suas propostas. “Qual é a melhor opção?”, diz Leite. “Melhor que a sua”, responde Onyx. “Mas qual é a alternativa?”, questiona o ex-governador. “Não é a sua”, declara Onyx.

Confira









Nos debates, ambos não se cumprimentam nem na chegada e nem na saída.

Um vídeo do debate entre o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), e o ex-ministro do governo do presidente Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni (PL), viralizou nas redes sociais. Nas imagens, o bolsonarista critica Leite sobre o regime de recuperação fiscal adotado por ele, mas não sabe dizer alternativa melhor para a situação no estado.