Raquel Lyra é eleita governadora de Pernambuco (foto: Reprodução/Instagram) A ex-prefeita de Caruaru, Raquel Lyra (PSDB), foi eleita governadora de Pernambuco no segundo turno.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ela recebeu 58,85% (2.835.896 votos) dos votos válidos. Até o momento da publicação desta matéria, 90% das seções eleitorais foram apuradas, e ela está matematicamente eleito.









No 1º turno, Arraes ficou na primeira posição, com 1.175.651 votos, 23,97% do total. Lyra obteve 20,58% - 1.009.556 dos votos totais.





Esta matéria está em atualização





Eleições