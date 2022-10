Filho da candidata Raquel Lyra é internado e passa por cirurgia

Candidata acompanhou o filho na cirurgia, realizada na noite de quarta (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O filho da candidata ao Governo de Pernambuco pelo PSDB, Raquel Lyra , passou mal na noite da última quarta-feira (12/10) e precisou ser internado. Segundo a assessoria de imprensa da candidata, João, de 12 anos, precisou passar por uma cirurgia de retirada do apêndice.Em razão do procedimento do filho, Raquel Lyra cancelou a agenda de compromissos desta quinta-feira (13/10). A candidata acompanhou o filho na cirurgia, realizada na noite de quarta.No primeiro turno das eleições, Raquel passou por um momento difícil ao perder o marido , Fernando Lucena, vítima de um mal súbito, no dia das eleições. Pai dos dois filhos da candidata, o empresário passou mal em casa, em Pernambuco.Lyra tem um currículo extenso na política. A candidata já foi prefeita de Caruaru, deputada estadual, procuradora do estado e delegada da Polícia Federal. Na disputa pelo Governo de Pernambuco, ela enfrenta Marília Arraes (Solidariedade).No primeiro turno das eleições, em 02 de outubro, Raquel teve 20,58% dos votos, e sua adversária 23,97%. Ainda na tarde da última quarta, Raquel declarou que não irá apoiar nenhum dos candidatos à presidência da República."Eu vou trabalhar incansavelmente por Pernambuco, porque é o governador ou a governadora de Pernambuco, se tiver a honra de ser, que vai cuidar da segurança pública, que vai reduzir a violência e devolver a paz para as nossas famílias", explicou.