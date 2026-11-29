Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), criticou, na última sexta-feira (27/11), a decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), de ampliar o acesso à assistência à saúde da Casa para familiares de ex-senadores. Pelas redes sociais, o futuro governador classificou o benefício vitalício como “um dos maiores escárnios da política” e afirmou que abrirá mão do direito após deixar o mandato no Congresso Nacional.

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“Daqui alguns dias eu sou ex-senador. Eu tenho direito a esse benefício de ter um plano de saúde vitalício para mim e para minha família. É justo com você que tem que usar o SUS? Você, que recebe o seu salário e tem que pagar do seu bolso o plano de saúde? Eu ganho 40 mil reais. Eu posso muito bem pagar o plano de saúde particular pelo meu bolso”, disparou.

Cleitinho também prometeu recorrer exclusivamente ao Sistema Único de Saúde (SUS) quando precisar de atendimento hospitalar durante seu mandato à frente do governo de Minas. Segundo o senador, a decisão busca servir de exemplo à população, uma vez que estará à frente da administração pública estadual.

“Assim que eu assumir como governador, já que eu vou administrar a saúde pública do meu estado, todas as vezes que eu precisar do hospital, eu vou usar o SUS. Eu vou usar a saúde pública de Minas Gerais para dar bom exemplo”, completou.

Ampliação do benefício

Pela regra anterior, os senadores em exercício podiam incluir dependentes na assistência à saúde oferecida pela Casa, enquanto os ex-parlamentares mantinham o benefício restrito a si próprios e aos respectivos cônjuges ou companheiros. Com a mudança aprovada por Alcolumbre, os ex-senadores poderão inscrever familiares seguindo os mesmos critérios adotados pelo plano de saúde dos servidores do Senado.

Entre os dependentes que poderão ser incluídos estão filhos e enteados. A medida também contempla pais, mães, padrastos e madrastas, desde que dependam economicamente, de forma exclusiva, do ex-parlamentar.

A assistência à saúde permite que os beneficiários tenham acesso a uma rede de médicos, hospitais e outros serviços conveniados ao Senado. Também está previsto o reembolso de despesas com profissionais e estabelecimentos escolhidos pelos beneficiários, dentro dos limites estabelecidos pela Casa.

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A ampliação do benefício ocorre às vésperas da renovação de 40 das 81 cadeiras do Senado. Dos 32 senadores que disputaram a reeleição neste ano, 18 foram derrotados. Outros 22 não buscaram um novo mandato como titulares. Os mandatos da atual legislatura se encerram em 31 de janeiro de 2027.

