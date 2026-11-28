Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

Moradores e lideranças regionais de Almenara, no Vale do Jequitinhonha, iniciaram uma mobilização para que o governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), realize uma cerimônia simbólica de posse no município. A campanha, intitulada "Cleitinho Toma Posse em Almenara", ganha força nas redes sociais e ocorre após o futuro chefe do Executivo estadual manifestar a intenção de realizar a solenidade na região.

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A proposta defendida pelos articuladores do movimento é que Cleitinho se desloque até Almenara após cumprir os protocolos oficiais de posse em Belo Horizonte. Nas redes sociais, os organizadores incentivam a população a compartilhar publicações e encaminhar mensagens ao governador eleito para dar visibilidade à reivindicação.

Entre os argumentos apresentados pelo movimento estão a relevância de Almenara como polo regional do Médio e Baixo Jequitinhonha e a infraestrutura aeroportuária do município, apontada como um dos fatores que poderiam facilitar o deslocamento de autoridades e convidados para a solenidade.

Na avaliação dos defensores da iniciativa, a realização da cerimônia representaria um gesto de valorização política e institucional da região.

Posse no Vale do Jequitinhonha

Cleitinho já disse que avalia a possibilidade de realizar a posse no Vale do Jequitinhonha.

O governador eleito não definiu qual município receberia a solenidade. Segundo ele, a escolha dependeria das condições de infraestrutura e logística, especialmente da capacidade de receber autoridades e convidados.

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Prioridade no governo

Além da cerimônia de posse, Cleitinho pretende instalar uma espécie de "mini-Cidade Administrativa" no Vale do Jequitinhonha, de onde planeja despachar durante parte de seu mandato e receber investidores interessados nas potencialidades econômicas da região. Segundo o governador eleito, já foram iniciadas conversas com representantes da iniciativa privada para viabilizar a estrutura, que, de acordo com ele, não contará com recursos públicos.

