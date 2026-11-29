A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), senadora eleita pelo Distrito Federal, compartilhou em suas redes sociais um bilhete escrito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em comemoração aos 19 anos de casamento do casal. Na mensagem, o ex-presidente se declara para Michelle e assina Johnny Bravo.

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O apelido faz referência ao personagem de um desenho animado do Cartoon Network, exibido entre 1997 e 2004. Loiro, musculoso, de topete avantajado e óculos escuros, ele é conhecido pela vaidade exagerada e por se comportar como um galã que tenta, quase sempre sem sucesso, conquistar mulheres.

Bolsonaro já havia se comparado ao personagem em agosto de 2019. Na ocasião, irritado com perguntas de jornalistas sobre a indicação de seu filho, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), para o cargo de embaixador nos Estados Unidos, afirmou: “Eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou, porra!”. Depois, publicou uma imagem do personagem nas redes sociais.

A comemoração aconteceu neste sábado (28/11), quando o casal celebrou as bodas de água-marinha. Michelle também publicou uma declaração ao marido, afirmando que pretende permanecer ao lado dele nos momentos bons e difíceis.

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O ex-presidente foi internado em 20 de novembro de 2026, no Hospital DF Star, em Brasília, após sentir fortes dores e distensão abdominal, sendo diagnosticado com obstrução intestinal e, posteriormente, pneumonia. Ele foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de estado e cumpre a pena em casa devido a seu estado de saúde.