Marcela Trópia se lança como pré-candidata a deputada estadual

A vereadora de Belo Horizonte Marcela Trópia (Novo) oficializou, neste domingo (7/6), sua pré-candidatura a deputada estadual por Minas Gerais. Em segundo mandato na Câmara Municipal, a parlamentar afirmou que chegou a “hora de coragem para sonhar grande” e disse que pretende levar para a Assembleia Legislativa pautas que marcaram sua atuação no Legislativo da capital.

A pré-candidatura da parlamentar se soma ao movimento de vereadores da capital que já lançaram ou articulam candidaturas para cargos estaduais e federais nas eleições de outubro deste ano, que contará com chapas à Presidência da República, governadores estaduais, senadores, deputados federais, estaduais e distritais.

Reeleita em 2024 com 17.878 votos, Marcela integra a bancada do Novo na Câmara de Belo Horizonte e já ocupou cargos de liderança na Casa, incluindo a vice-liderança da bancada e a secretaria-geral da Mesa Diretora no biênio 2023-2024. Ao longo dos últimos anos, concentrou sua atuação em temas ligados à saúde, educação, desburocratização, inovação e transparência na administração pública.

Formada em administração pública pela Fundação João Pinheiro e com pós-graduação em liderança e gestão pública, a vereadora afirma que a disputa por uma vaga na Assembleia representa a oportunidade de ampliar para todo o estado propostas voltadas à modernização da gestão pública, à redução da burocracia e à ampliação do acesso a serviços públicos.





Na visão dela, Minas Gerais enfrenta desafios que exigem políticas voltadas ao desenvolvimento econômico e à melhoria da eficiência do setor público. Entre os temas que deverão nortear sua pré-campanha estão o fortalecimento do empreendedorismo, o incentivo à inovação, a ampliação do acesso à saúde e medidas para estimular a geração de oportunidades para jovens e mulheres.

“Depois de seis anos como vereadora em BH, é hora de coragem para sonhar grande”, afirmou a parlamentar ao anunciar a pré-candidatura.

Voos mais altos

Marcela não é a única a lançar pré-candidatura à Assembleia. O vereador Bruno Pedralva, que também cumpre seu segundo mandato na Câmara Municipal, lançou sua pré-candidatura a deputado estadual pelo PT em março. Em evento de lançamento, ele classificou a pré-candidatura como “necessária” para avançar com projetos para além-BH, como os voltados à saúde e valorização de trabalhadores da área.

Outros parlamentares, apesar de ainda não terem lançado oficialmente seus nomes ao pleito, já sinalizaram interesse. É o caso do presidente da Câmara Municipal de BH, o vereador Juliano Lopes (Podemos), que cumpre o seu quarto mandato como vereador e confirmou ao Estado de Minas a intenção.

Já a vereadora Fernanda Pereira Altoé (Novo), 1ª vice-presidente da Câmara, é pré-candidata a deputada estadual, como também está sendo cotada para o cargo de vice-governadora na chapa com Mateus Simões (PSD), que pretende concorrer pelo Palácio de Tiradentes.

Outros nomes que cogitam vagas na Assembleia são a vereadora Flávia Borja (Podemos), integrante do grupo político conhecido como “Família Aro”, e os vereadores Wagner Ferreira (Rede), Wanderley Porto (PRD), Lucas Ganem (MDB), Sargento Jalyson (PL) e Osvaldo Lopes (Republicanos).

Há também a lista dos parlamentares que pretendem dar um salto mais alto ainda em direção a outras instâncias. É o caso dos vereadores Irlan Melo (PL), Braulio Lara (Novo), Pedro Rousseff (PT) e Loíde Gonçalves (MDB), que sinalizaram interesse nas cadeiras da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).

Vile Santos (PL), nome fortemente ligado ao núcleo do comando no partido, inicialmente havia sinalizado interesse ao Senado. Ele, porém, desistiu da candidatura à Casa e também é pré-candidato a deputado federal.

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Já Pablo Almeida (PL), presidente estadual do PL Jovem e afilhado político do deputado federal Nikolas Ferreira (PL), manifestou vontade de transição para a Assembleia ou Câmara, mas ainda mantém como mistério seus próximos passos.