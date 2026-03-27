Trópia resiste a assédio partidário, permanece no Novo e se lança à ALMG
Procurada por ao menos quatro ou cinco partidos, Trópia optou por não trocar de legenda, mesmo diante de um ambiente interno marcado por divergências
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A vereadora de Belo Horizonte Marcela Trópia (Novo) decidiu permanecer no partido após semanas de assédio de siglas da direita e confirma que será pré-candidata a deputada estadual em 2026. A decisão consolida seu espaço como um dos nomes mais competitivos da nova geração política na capital.
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Procurada por ao menos quatro ou cinco partidos, Trópia optou por não trocar de legenda, mesmo diante de um ambiente interno marcado por divergências e incertezas sobre o futuro do Novo em Minas Gerais. A escolha reforça sua estratégia de manter capital político próprio e projetar crescimento dentro da sigla.
“Há, sim, divergências internas e elas precisam ser debatidas. Mas, neste momento, é importante focar nos pontos de convergência. O Novo tem bandeiras muito claras, como a defesa da liberdade econômica e a desburocratização, que continuam fazendo sentido. Além disso, existe um clamor de apoiadores, que já caminham comigo pela continuidade desse trabalho e pelo fortalecimento do partido em diferentes regiões”, afirmou exclusivamente ao Estado de Minas.
A permanência ocorre após um período em que o nome da vereadora passou a circular com força no xadrez eleitoral de 2026. Com desempenho expressivo nas urnas em 2024, Trópia se consolidou como um ativo eleitoral relevante, capaz de atrair interesse de diferentes legendas e disputar espaço além da Câmara Municipal. Mesmo diante de tensões internas no Novo, aliados afirmam que a vereadora sempre priorizou a continuidade no partido, avaliando que sua base política e identidade programática ainda estão conectadas à legenda.
Ao confirmar a pré-candidatura, ela dá um passo além da disputa municipal e entra, de forma antecipada, no tabuleiro estadual. “Por isso, decidi permanecer no Novo e me coloco como pré-candidata a deputada estadual, ampliando esse trabalho e construindo alianças pelo estado”, disse.
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A decisão também reposiciona Trópia dentro do campo da direita em Minas, em um momento de reorganização das forças políticas para 2026. Ao resistir ao assédio partidário e optar pela permanência, a vereadora transforma uma possível saída em ativo político e sinaliza que pretende crescer sem depender de mudança de sigla. Na prática, sai fortalecida de um movimento que, nos bastidores, era visto como teste de viabilidade eleitoral e de peso político.