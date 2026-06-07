Hugo Motta recorre à ‘escola Lira’ e mima deputados de olho na reeleição

Diminuiu a resistência de deputados a Hugo Motta.

Sem alarde, o presidente da Câmara decidiu que a própria Casa passará a custear metade das despesas dos parlamentares com aluguel de carros a outra metade continuará sendo paga com a cota parlamentar administrada por cada deputado.

No fim das contas, tudo sai do nosso bolso. Mas, nos bastidores de Brasília, a medida foi celebrada por liberar recursos do chamado cotão para serem usados pelos parlamentares, empoderando-os ainda mais.

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Antecessor de Motta, Arthur Lira conquistou boa vontade semelhante ao determinar que as passagens aéreas de ida e volta aos estados fossem pagas diretamente pela Câmara, e não mais descontadas da cota parlamentar.