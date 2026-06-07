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Hugo Motta recorre à ‘escola Lira’ e mima deputados de olho na reeleição

O deputado alagoano pretende se reeleger em outubro e, em 2027, tentar um novo mandato à frente da Câmara

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
07/06/2026 03:33

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Hugo Motta recorre à ‘escola Lira’ e mima deputados de olho na reeleição
Hugo Motta recorre à ‘escola Lira’ e mima deputados de olho na reeleição crédito: Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

Diminuiu a resistência de deputados a Hugo Motta.

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Sem alarde, o presidente da Câmara decidiu que a própria Casa passará a custear metade das despesas dos parlamentares com aluguel de carros a outra metade continuará sendo paga com a cota parlamentar administrada por cada deputado.

No fim das contas, tudo sai do nosso bolso. Mas, nos bastidores de Brasília, a medida foi celebrada por liberar recursos do chamado cotão para serem usados pelos parlamentares, empoderando-os ainda mais.

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Antecessor de Motta, Arthur Lira conquistou boa vontade semelhante ao determinar que as passagens aéreas de ida e volta aos estados fossem pagas diretamente pela Câmara, e não mais descontadas da cota parlamentar.

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