Hugo Motta recorre à ‘escola Lira’ e mima deputados de olho na reeleição
O deputado alagoano pretende se reeleger em outubro e, em 2027, tentar um novo mandato à frente da Câmara
compartilheSIGA
Diminuiu a resistência de deputados a Hugo Motta.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Sem alarde, o presidente da Câmara decidiu que a própria Casa passará a custear metade das despesas dos parlamentares com aluguel de carros a outra metade continuará sendo paga com a cota parlamentar administrada por cada deputado.
No fim das contas, tudo sai do nosso bolso. Mas, nos bastidores de Brasília, a medida foi celebrada por liberar recursos do chamado cotão para serem usados pelos parlamentares, empoderando-os ainda mais.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Antecessor de Motta, Arthur Lira conquistou boa vontade semelhante ao determinar que as passagens aéreas de ida e volta aos estados fossem pagas diretamente pela Câmara, e não mais descontadas da cota parlamentar.