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Bolsonarismo sem Jair testa força de deputados

Parlamentares que chegaram a Brasília grudados no ex-presidente, que agora está preso, sentem o peso da busca pela reeleição

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
06/06/2026 03:33

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Bolsonarismo sem Jair testa força de deputados
Bolsonarismo sem Jair testa força de deputados crédito: Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Deputados muito associados à imagem de Jair Bolsonaro e que não conseguiram construir um voo solo na direita enfrentam dificuldades nesta pré-campanha à reeleição.

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Muitos já perceberam que Flávio Bolsonaro não tem o mesmo peso do pai como cabo eleitoral, ainda que o 01 venha a derrotar Lula em outubro. E, com Jair em prisão domiciliar, a avaliação é de que sobra pouco ou quase nada como ativo político.

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“Quem grudou demais no Bolsonaro esquece. Vai ter que ralar muito”, resumiu à coluna, sob reserva, um parlamentar do PL.

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