Bolsonarismo sem Jair testa força de deputados

Deputados muito associados à imagem de Jair Bolsonaro e que não conseguiram construir um voo solo na direita enfrentam dificuldades nesta pré-campanha à reeleição.

Muitos já perceberam que Flávio Bolsonaro não tem o mesmo peso do pai como cabo eleitoral, ainda que o 01 venha a derrotar Lula em outubro. E, com Jair em prisão domiciliar, a avaliação é de que sobra pouco ou quase nada como ativo político.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Quem grudou demais no Bolsonaro esquece. Vai ter que ralar muito”, resumiu à coluna, sob reserva, um parlamentar do PL.