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DORES ABDOMINAIS

Mário Frias está internado em UTI de hospital em Brasília

De acordo com a equipe do deputado, ainda não há previsão de alta hospitalar. Mesmo com internação, equipe de marketing continuou com postagens normalmente

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
15/04/2026 11:02 - atualizado em 15/04/2026 11:58

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Mario Frias foi secretário de Cultura do governo Bolsonaro
Mario Frias foi secretário de Cultura do governo Bolsonaro crédito: Reprodução/Instagram

O deputado federal Mário Frias (PL-SP), ex-chefe da Secretaria de Cultura do governo de Jair Bolsonaro (PL), está internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília.

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De acordo com publicação da equipe do deputado no X (antigo Twitter), Frias sentiu fortes dores abdominais e foi encaminhado à unidade hospitalar ainda durante a manhã de terça-feira (14/4). Ele passou por exames, foi avaliado, e os médicos identificaram uma obstrução de vasos sanguíneos no abdômen. 

Foi necessário o procedimento para desobstrução e, desde então, Frias está sob os cuidados da Unidade de Terapia Intensiva.

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A equipe agradeceu “as mensagens de carinho, apoio e orações recebidas” e também aos profissionais de saúde responsáveis pelo caso. O comunicado também informa que ainda não há previsão de alta hospitalar.

Mesmo com o deputado internado, a equipe de Frias continuou com o cronograma de postagens nas redes sociais normalmente. Na manhã desta quarta-feira (14/4), 13 horas depois do anúncio do estado de saúde, publicou uma montagem feita com inteligência artificial que ironiza a prisão de Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choqueiem operação da Polícia Federal. “Chocou?”, escreveu a equipe na legenda da publicação, acompanhada de um emoji de risada.

 
 
 
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Um post compartilhado por Mario Frias ???????? (@mariofriasoficial)

Em dezembro de 2021, Frias foi internado às pressas com um princípio de infarto. Em julho de 2022, ele foi internado no Hospital Santa Lúcia Sul, em Brasília, depois de sofrer um infarto

Em agosto de 2023, ele passou três dias internado por suspeita de trombose, tendo que passar pelos procedimentos de cateterismo e uma angioplastia. Na época, ele afirmou que ganhou "mais uma chance" devido ao diagnóstico final, que indicou apenas "pequenas obstruções de gordura".

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Já no ano seguinte, em novembro de 2024, ele também foi internado para fazer um procedimento de cateterismo, após sentir dor no peito e uma perna gelada.

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