Mário Frias está internado em UTI de hospital em Brasília

O deputado federal Mário Frias (PL-SP), ex-chefe da Secretaria de Cultura do governo de Jair Bolsonaro (PL), está internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília.

De acordo com publicação da equipe do deputado no X (antigo Twitter), Frias sentiu fortes dores abdominais e foi encaminhado à unidade hospitalar ainda durante a manhã de terça-feira (14/4). Ele passou por exames, foi avaliado, e os médicos identificaram uma obstrução de vasos sanguíneos no abdômen.

Agradecemos imensamente por todas as mensagens de carinho, apoio e orações recebidas neste momento.



O Deputado Federal Mario Frias está sendo muito bem assistido pela equipe médica e segue recebendo todos os cuidados necessários. No momento, ainda não há previsão de alta… pic.twitter.com/Yefa14S1mb — MarioFrias (@mfriasoficial) April 15, 2026

Foi necessário o procedimento para desobstrução e, desde então, Frias está sob os cuidados da Unidade de Terapia Intensiva.

A equipe agradeceu “as mensagens de carinho, apoio e orações recebidas” e também aos profissionais de saúde responsáveis pelo caso. O comunicado também informa que ainda não há previsão de alta hospitalar.

Mesmo com o deputado internado, a equipe de Frias continuou com o cronograma de postagens nas redes sociais normalmente. Na manhã desta quarta-feira (14/4), 13 horas depois do anúncio do estado de saúde, publicou uma montagem feita com inteligência artificial que ironiza a prisão de Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei, em operação da Polícia Federal. “Chocou?”, escreveu a equipe na legenda da publicação, acompanhada de um emoji de risada.

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Em dezembro de 2021, Frias foi internado às pressas com um princípio de infarto. Em julho de 2022, ele foi internado no Hospital Santa Lúcia Sul, em Brasília, depois de sofrer um infarto.

Em agosto de 2023, ele passou três dias internado por suspeita de trombose, tendo que passar pelos procedimentos de cateterismo e uma angioplastia. Na época, ele afirmou que ganhou "mais uma chance" devido ao diagnóstico final, que indicou apenas "pequenas obstruções de gordura".

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Já no ano seguinte, em novembro de 2024, ele também foi internado para fazer um procedimento de cateterismo, após sentir dor no peito e uma perna gelada.

