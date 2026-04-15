Dono da Choquei é preso em operação da PF contra esquema bilionário

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O influenciador Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei, foi preso nesta quarta-feira (15/4), em Goiânia (GO), durante operação da Polícia Federal contra um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado mais de R$ 1,6 bilhão em menos de dois anos. A ação, batizada de Operação Narcofluxo, também resultou na prisão dos cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo. Ao todo, a Justiça autorizou 39 prisões temporárias e 45 mandados de busca e apreensão em diferentes estados.

Raphael, que administra um perfil com mais de 27 milhões de seguidores no Instagram, foi alvo tanto de mandado de prisão quanto de busca e apreensão. Até o momento, não há detalhes sobre o grau de envolvimento dele no esquema investigado.

Ao G1, o advogado do influenciador, Frederico Moreira, afirmou que Raphael está sendo ouvido na sede da Polícia Federal em Goiânia e que a defesa deve se manifestar ao longo do dia.

Segundo a PF, a organização criminosa utilizava um sistema estruturado para ocultar e dissimular valores ilícitos, com uso de empresas de fachada, terceiros e transações com criptoativos. As investigações apontam ainda para movimentações financeiras no Brasil e no exterior, além do transporte de grandes quantias em dinheiro vivo.

A operação mobiliza mais de 200 policiais federais e ocorre simultaneamente em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná e Goiás, além do Distrito Federal. As ordens judiciais foram expedidas pela 5ª Vara Federal de Santos.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos veículos, dinheiro em espécie, documentos e equipamentos eletrônicos que devem contribuir para o avanço das investigações. Também foram determinadas medidas de bloqueio de bens e restrições a empresas ligadas aos investigados, com o objetivo de interromper o fluxo financeiro do grupo.

O influenciador Chrys Dias também figura entre os alvos da investigação, embora não haja confirmação de prisão até o momento.

Em nota, a defesa de MC Ryan SP informou que ainda não teve acesso ao procedimento, que tramita sob sigilo, e destacou que todas as movimentações financeiras do artista têm origem comprovada e seguem as obrigações fiscais. A defesa de MC Poze do Rodo informou que vai se manifestar à Justiça para buscar a liberdade do cantor e prestar esclarecimentos.

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As investigações seguem em andamento, e os envolvidos poderão responder por crimes como associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.