Homem é preso com crack escondido dentro de boneca

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um homem de 33 anos foi preso por suspeita de tráfico de drogas em Limeira (SP), na última semana. Segundo a Guarda Civil Municipal da cidade, ele escondeu pedras de crack dentro de uma boneca infantil.

De acordo com a corporação, agentes realizavam patrulhamento em uma área conhecida como “baixada”, quando avistaram o suspeito carregando o brinquedo. Ele fazia a entrega de algo a outro homem, supostamente usuário de drogas.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito jogou a boneca no chão, o que levantou suspeitas da equipe. Durante a abordagem, os guardas encontraram com o possível usuário duas notas de R$ 5, que, segundo a GCM, seriam usadas para a compra de drogas.

Ao verificar o objeto abandonado, os agentes retiraram a cabeça da boneca e localizaram 26 pedras de crack escondidas no interior do brinquedo. Segundo a ocorrência, o suspeito não conseguiu explicar por que carregava a boneca, o que reforçou as suspeitas dos guardas.

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O homem foi autuado por tráfico de drogas e permanece preso, à disposição da Justiça.