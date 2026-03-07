Assine
Bolsonarismo se divide em São Paulo na corrida por vaga ao Senado

Fora Derrite, há três opçõs por segunda vaga ao Senado: Mario Frias; coronel Melo Araújo; e Marco Feliciano

Guilherme Amado
Repórter
07/03/2026 06:11

A definição do segundo nome do bolsonarismo para disputar o Senado por São Paulo em 2026 uma das vagas será de Guilherme Derrite expõe divisões dentro da extrema direita. Três nomes disputam espaço e contam com padrinhos distintos dentro do movimento.

Eduardo Bolsonaro tem defendido que o candidato seja o deputado Mario Frias, ex-secretário de Cultura no governo Jair Bolsonaro.

Bolsonaro, por sua vez, tem demonstrado preferência pelo atual vice-prefeito de São Paulo, o coronel Ricardo Melo Araújo.

Um terceiro grupo, formado principalmente por lideranças evangélicas e parlamentares ligados a igrejas neopentecostais, tenta emplacar o deputado Marco Feliciano.

guilherme-amado

