Bolsonarismo se divide em São Paulo na corrida por vaga ao Senado

A definição do segundo nome do bolsonarismo para disputar o Senado por São Paulo em 2026 uma das vagas será de Guilherme Derrite expõe divisões dentro da extrema direita. Três nomes disputam espaço e contam com padrinhos distintos dentro do movimento.

Eduardo Bolsonaro tem defendido que o candidato seja o deputado Mario Frias, ex-secretário de Cultura no governo Jair Bolsonaro.

Bolsonaro, por sua vez, tem demonstrado preferência pelo atual vice-prefeito de São Paulo, o coronel Ricardo Melo Araújo.

Um terceiro grupo, formado principalmente por lideranças evangélicas e parlamentares ligados a igrejas neopentecostais, tenta emplacar o deputado Marco Feliciano.