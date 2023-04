Mário Frias critica comediante por falar sobre 'poder dos artistas'

Mario Frias (PL-RJ) foi indicado para cargo na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados e foi criticado por vários artistas (foto: Wikimedia Commons/Câmara dos Deputados)

O ex-ministro da Cultura do governo Jair Bolsonaro, Mário Frias (PL-RJ), de 51 anos, criticou a comediante Samantha Schmütz, de 44 anos, por ter afirmado em um vídeo que os artistas têm a capacidade de fazer as pessoas pensarem, refletirem. Frias alegou que esse é o motivo pelo qual muitos artistas não queriam que ele estivesse no governo.

A Samantha não aceita que eu faça parte da comissão de cultura. Nesse vídeo, ela fala sobre o governo Bolsonaro.



Deu para entenderem o porquê nos odeiam tanto? pic.twitter.com/xUz0NKg9BQ %u2014 MarioFrias (@mfriasoficial) April 2, 2023

Samantha Schmütz disse que os artistas têm a capacidade de fazer as pessoas refletirem (foto: Globo/Divulgação)





Samantha Schmutz e outros artistas também usaram as redes sociais para protestar contra o cargo de Mario Fria na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. O ex-ministro da cultura foi eleito 3º vice-presidente da comissão.

Samantha, então, protestou: “Mario Frias nunca mais! Não podemos aceitar que o Deputado Mario Frias, representante da extrema-direita e inimigo da Cultura, seja vice-presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados”.



A eleição de Frias foi contestada pelas deputadas Benedita da Silva (PT-RJ) e Jandira Feghali (PCdoB-RJ). Entre os artistas que se pronuniaram contra a eleição do ex-ministro estão, além de Schmutz, Claudia Alencar, Elizabeth Savala e Alexia Dechamps, a cantora Angela Ro Ro e o roteirista Paulo Halm.





A polêmica gerada pela declaração da comediante Samantha Schmütz traz à tona um debate importante sobre o papel dos artistas na sociedade e a influência que eles podem exercer na opinião pública.





De um lado, há aqueles que acreditam que os artistas têm o direito e o dever de se posicionarem politicamente e de usar sua arte como forma de protesto e de conscientização social. Do outro, há aqueles que defendem que os artistas não devem se envolver em questões políticas e que sua função é apenas entreter.

Na gestão de Frias, além da insatisfação diante da sua atuação em prol da cultura, houve denúncias de desperdício de dinheiro público em viagem ao exterior e suspeitas de nepotismo em sua gestão.