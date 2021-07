'Todes': Mário Frias critica termo em post do Museu da Língua Portuguesa

O secretário Mário Frias disse que não quer que recursos do governo federal sirvam para que 'agentes públicos brinquem de revolução' (foto: Reprodução de Internet)

O Museu Nacional da Língua Portuguesa (MLP) fez uma publicação com o uso do termo “todes”, em uma redes social, que gerou reação negativa do secretário especial de Cultura do governo federal, Mario Frias, nesta sexta-feira (23/7). O uso da linguagem neutra incomodou o ex-ator.



“Nesta nova fase do MLP, a vírgula – uma pausa ligeira, respiro – representa o recomeço de um espaço aberto à reflexão, inclusão e um chamamento para todas, todos e todes os falantes, ou não, do nosso idioma: venham, voltamos! #31JulhoMLP”, escreveu a fundação, no Twitter.

NOVA MARCA DO MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA



Nesta nova fase do MLP, a vírgula - uma pausa ligeira, respiro - representa o recomeço de um espaço aberto à reflexão, inclusão e um chamamento para todas, todos e todes os falantes, ou não, do nosso idioma: venham, voltamos! #31JulhoMLP pic.twitter.com/5fMXTlBIJI %u2014 Museu da Língua Portuguesa (@MuseudaLingua) July 12, 2021

Em resposta, o secretário escreveu que não aceitará que o investimento do governo federal, de R$ 56 milhões, para obras do Museu da Língua Portuguesa para "preservação da língua (...) sirva para que agentes públicos brinquem de revolução”.

Frias também atacou o governo do Estado de São Paulo, dizendo que “se comporta como, vandalizando nossa cultura”.

Tomarei medidas para impedir que usem o dinheiro público federal para suas piruetas ideológicas. Se o governo paulista se comporta como militante, vandalizando nossa cultura, não o fará com verba federal. %u2014 MarioFrias (@mfriasoficial) July 23, 2021

O Museu Nacional da Língua Portuguesa respondeu, em nota, que desde a fundação (2006) "se propôs a ser um espaço para a discussão do idioma, suas variações e mudanças incorporadas ao longo do tempo. Sempre na perspectiva de valorizar os falares do cotidiano e observar como eles se relacionam com aspectos socioculturais, sem a pretensão de atuar como instância normatizadora".



Acrescentou que, dessa forma, "está aberto a debater todas as questões relacionadas à língua portuguesa, incluindo a linguagem neutra, cuja discussão toca aspectos importantes sobre cidadania, inclusão e diversidade”.

“Todes” e linguagem neutra

O termo “todes” faz parte da linguagem neutra, que coloca em discussão a designação de gênero às palavras pelo uso das vogais A e O.

Existem diversas substituições dessas letras, como “todes”, todxs ou “tod@s”.

Reconstrução

Em dezembro de 2015, um incêndio de grandes proporções atingiu o Museu Nacional da Língua Portuguesa, situado na Região Central de São Paulo.



Após três anos e meio de apuração, a Polícia Civil-SP concluiu o inquérito sem apontar culpados pelo incêndio, que provocou a morte de um bombeiro civil.



As obras de reconstrução começaram em março de 2017 e foram até o final de 2019. Ele será reaberto oficialmente em 31 de julho.



Com recursos da iniciativa pública e privada, o total investido na recuperação do museu foi R$ 84 milhões.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina