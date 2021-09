Mário Frias caminha pela Paulista (foto: Reprodução Instagram) , Mário Frias participa nesta tarde (7/9) de ato a favor do presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista. participa nesta tarde (7/9) de ato a favor do presidente Jair Bolsonaro na

Frias compartilhou vídeo nas redes sociais ao lado do subsecretário de Fomento e Incentivo à Cultura e ex-PM, André Porciúncula, e do subsecretário de Direitos Autorais, Felipe Carmona.

Os três vestem uma camiseta amarela com a frase, na cor verde, "radicais da cultura".

"Radicalizando. Tá lindo demais, vou mostrar para vocês do lado de lá. Cara, é um mar de gente", diz Frias.

De acordo com a colunista Mônica Bergamo, da “Folha de São Paulo”, Frias e Porciúncula estão estudando concorrer a deputado em 2022. O presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, também avalia disputar as eleições no ano que vem.