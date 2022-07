Esposa de Mário Frias publica foto com o marido no hospital: 'tá caidinho'

Bolsonarista segue internado e sem previsão de alta após infarto (foto: Redes sociais)



Juliana Frias, esposa do ex-secretário especial da Cultura, Mário Frias, publicou uma foto nas redes sociais que mostra o marido no hospital, em recuperação. Mário Frias sofreu um infarto na noite de segunda-feira (04/7), em Brasília, e segue internado.









“Tá ‘caidinho’ (normal neh), muita medicação e ainda em observação!! Meu amor, minha vida, foi desesperador vê-lo sentir tanta dor, que angústia, queria passar pra mim”, escreve na publicação.





O último boletim médico foi publicado nas redes sociais do político na terça-feira (05/7), e diz que ele foi submetido a um cateterismo cardíaco com retirada de trombos. Sem previsão de alta, Frias está internado na Unidade de Tratamento INtensivo (UTI) do Hospital Santa Lúcia, em Brasília/DF.





Este é o terceiro cateterismo do pré-candidato a deputado federal, que tem 50 anos. Em 2020, ele teve um princípio de infarto, e, no início de 2022, passou por cateterismo de emergência para a colocação de dois stents.





As agendas do bolsonarista foram canceladas para os próximos dias.