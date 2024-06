Com a proximidade das eleições municipais de outubro, os pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) já iniciaram suas estratégias virtuais. Embora estejam impedidos de fazer propaganda eleitoral nas redes sociais até 16 de agosto, começaram a divulgar vídeos, fotos e artes que expressam suas opiniões pessoais sobre a capital mineira. Essa tática é legal, pois, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), é permitido publicar opiniões nas redes sociais. O que é explicitamente proibido é se apresentar como candidato ou pedir votos.

A brecha na lei vem sendo usada pelos pré-candidatos. Tanto o prefeito Fuad Noman (PSD) quanto Bella Gonçalves (Psol), Bruno Engler (PL), Carlos Viana (Podemos), Duda Salabert (PDT), Gabriel Azevedo (MDB), Luisa Barreto (Novo), Mauro Tramonte (Republicanos) e Rogério Correia (PT) usam as redes sociais para se autopromover.

O Estado de Minas analisou o perfil de cada candidato e buscou a maioria dos assuntos abordados por eles. De acordo com a lei eleitoral, até o momento, o dinheiro utilizado para a promoção de opiniões deve sair do próprio bolso do pré-candidato. Nesse caso, é como se o político fosse apenas um influenciador digital. Ele está autorizado a dar opiniões, mas não pode impulsionar sua candidatura. No caso de pré-candidatos que já ocupam cargos políticos, a regra é a mesma, com uma pequena alteração: é permitido que eles promovam o mandato atual.

Depois de 16 de agosto, está autorizado o impulsionamento de conteúdos que citem a candidatura e peçam votos, desde que contratados exclusivamente por partidos, coligações e candidatos. O valor deve constar na prestação de contas da campanha.

O PREFEITO



No caso de Fuad Noman, candidato à reeleição, a maior parte dos conteúdos envolve obras da prefeitura na capital mineira. Como prefeito, ele utiliza as redes para impulsionar seus feitos, mas nunca citando a reeleição. As últimas seis publicações feitas pelo chefe do Executivo de BH abordaram os seguintes temas: mobilidade, obras, educação e meio ambiente.

Segundo a Justiça Eleitoral, ele ainda pode usar as redes para promover sua atual gestão. No último post impulsionado (patrocinado), Fuad fala sobre seus feitos à frente da Prefeitura de BH e mostra as obras realizadas durante os últimos quatro anos. A maioria das obras citadas pelo prefeito foi assinada pelo seu antecessor, o ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD), na gestão em que Fuad era vice.



#BRILHANTEMAISBH



A deputada estadual Bella Gonçalves também usa mesma estratégia. Por ocupar um cargo efetivo, ela promove sua atuação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Quando o assunto é Belo Horizonte, a parlamentar tem usado a hashtag #brilhamaisBH. Os últimos seis posts da deputada falam sobre unificação da esquerda e participação feminina na política. Nos últimos dias, ela vem impulsionando conteúdos ao lado de outro pré-candidato, Rogério Correia (PT). Nos posts analisados pelo Estado de Minas, o deputado federal aparece em dois.



ESCOLHIDO POR BOLSONARO



Ligado ao bolsonarismo, o deputado estadual Bruno Engler já tem as redes sociais como sua aliada desde quando foi pré-candidato a vereador em Belo Horizonte, em 2016. Ele é o que mais tem seguidores, cerca de 550 mil, na corrida pela PBH. No seu último post impulsionado, Engler deu uma entrevista e falou sobre sua relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Essa estratégia também é permitida pela lei eleitoral. Nos últimos seis posts, os assuntos abordados pelo deputado estadual foram Bolsonaro, Cuba, estupro, arroz e PT. Todas as postagens foram feitas em forma de vídeo, buscando engajamento e compartilhamentos.

FÉ



O senador Carlos Viana tem sido mais tímido em comparação com os outros pré-candidatos. Ele mantém a postura de parlamentar, mas não deixou de impulsionar vídeos falando sobre Belo Horizonte. No último, ele questiona uma senhora sobre quais medidas deve tomar caso ocupe o cargo de prefeito. A maioria das postagens do senador fala sobre fé e religião. Dos seis posts analisados, apenas um não abordava o tema; este, sim, impulsionava conteúdo sobre Belo Horizonte. Apesar disso, na gravação, Viana menciona Deus.

VIABILIDADE



A deputada federal Duda Salabert é conhecida por sua presença nas redes sociais. A parlamentar foi a vereadora mais bem votada da história de Belo Horizonte em 2020, usando essa estratégia. Embora ainda use o perfil no Instagram para falar sobre assuntos da Câmara dos Deputados, a maioria dos posts envolve a corrida pela PBH. Das seis últimas postagens da deputada federal, metade trata da viabilidade de sua pré-candidatura no campo da esquerda. Os outros três temas abordados foram infância e adolescência, violência nas escolas e meio ambiente.

RIVALIDADE



O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, vem sendo bastante ousado. Os conteúdos postados por ele já foram parar na Justiça, com multa aplicada. Foi determinada a remoção de duas matérias patrocinadas sobre o trabalho do Executivo municipal, sob pena de multa diária de R$ 5 mil. Nas últimas seis postagens, Gabriel aborda essa questão em uma delas e afirma que Fuad vem fazendo publicidade eleitoral com as redes sociais. Nas outras cinco postagens, foram citados os temas mobilidade, educação e mandato como vereador. A Justiça Eleitoral determinou recentemente a remoção por Fuad de três conteúdos de propaganda institucional divulgados em maio nas redes socias da PBH, consideradas pela corte como “promoção pessoal” do atual prefeito.

GESTÃO



A ex-secretária de Romeu Zema (Novo) Luisa Barreto é a lanterninha em número de seguidores, com apenas 10 mil. Apesar disso, a quantidade não parece ser sinônimo de timidez. Ela vem compartilhando diariamente conteúdos sobre Belo Horizonte, a maioria sobre o tema da gestão pública. Todos os últimos seis posts compartilhados por Luisa citam BH, falando sobre sua participação no governo Zema e mencionando que candidaturas de direita querem a ex-secretária como vice em suas campanhas.



BALANÇO GERAL



O apresentador de TV e deputado estadual Mauro Tramonte também vem impulsionando conteúdos nas redes. O último aborda o tema educação. Nas imagens, o parlamentar aparece ao lado da reitora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Sandra Goulart Almeida. Dos últimos seis posts divulgados por Tramonte, três falavam sobre auditar as contas da Prefeitura de BH. Outros três mostravam o dia a dia do deputado. Os temas abordados tratavam de fatos ligados à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), educação e cultura.



O NOME DE LULA



O deputado federal Rogério Correia vem utilizando sua página para impulsionar conteúdos ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Embora Lula ainda não tenha dado oficialmente seu apoio ao pré-candidato, nos bastidores é dada como certo aval do presidente à sua candidatura. Nos últimos seis posts do parlamentar, dois citavam Lula. Os outros fala sobre articulação política e BH. Nos posts sobre viabilidade, Rogério aparece sempre ao lado de Bella Gonçalves.