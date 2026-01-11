Carnaval 2026: Felipe Hott anima festa de aniversário do Funk You

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O Bloco Funk You ocupou o Mercado Distrital do Cruzeiro, no Bairro homônimo, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, neste domingo (11/1). Em comemoração aos 9 anos do bloco, o cantor Felipe Hott subiu ao palco e animou a multidão. O evento acontece até às 23h, com participações especiais de Juninho Papauê e Pedro, do grupo do Bigode.

Esta é a primeira vez que o Funk You convida uma atração sem origem direta na cena carnavalesca. Embora tenha criado o Arrastão do Hott em 2018, Felipe Hott não apresenta a mesma trajetória dos blocos Baianeiros, Baianas Ozadas, Batuque Coletivo e Swing Safado, convidados de edições anteriores da festa. Criado para ocupar o espaço do funk no carnaval de rua de BH, o bloco Funk You surgiu em dezembro de 2016.

Entre 2017 e 2019, o público do Funk You cresceu de 30 mil para quase 200 mil foliões, segundo Moraes, o que levou à mudança do trajeto para a Avenida Afonso Pena, onde ocorre desde 2020. De acordo com o idealizador e líder do bloco, Lucas Moraes, a adesão do público está ligada à constante renovação do repertório, que vai do funk pesadão ao funknejo.

Mais cedo, foi a vez do Parque do Palácio receber o público com o ensaio aberto do Bloco do Batiza. A festa aconteceu no Bairro Mangabeiras, também na Região Centro-Sul da capital. Aberto ao público, o ensaio integrou a agenda cultural do parque e marcou o início das atividades carnavalescas no espaço neste ano. A programação ocorreu em área aberta, aos pés da Serra do Curral, e pôde ser acompanhada por visitantes de todas as idades na manhã deste domingo.

Sábado animado

Eventos de “esquenta” de Carnaval já foram celebrados no sábado pelo Bloco É o Amô, que apostou em modões e “sofrência” em uma homenagem ao “povo do interior”, também em ensaio aberto no sábado, no bairro Prado. “Aqui, a sofrência vira catarse coletiva. A ideia é fazer o público rir, cantar, se emocionar e chorar largado na avenida, tudo junto, porque Carnaval também é isso”, destaca Peu Cardoso, diretor do Bloco.

No mesmo dia, o Bloco Batuque Coletivo homenageou o cantor belo-horizontino Lô Borges em uma festa recheada de mineiridades, com o tema “Sou do Mundo, Sou Minas Gerais”. A festa aconteceu a partir das 16h no restaurante Recanto Buri, no Bairro Buritis, Região Oeste de BH.

Para Júnior Simão, um dos fundadores e líderes do Batuque Coletivo, a presença de Lô no repertório musical é uma forma de aproximar gerações na folia. “O Carnaval é encontro — de gente, de histórias e de músicas. O Lô representa uma Minas profunda e, ao mesmo tempo, moderna. Ter músicas dele no nosso repertório é uma maneira de emocionar quem já cresceu ouvindo e também de apresentar esse legado para quem está chegando agora no bloco”, disse.