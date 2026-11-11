'Foi a Anna que me ergueu na vida': cabeleireira lembra amizade de 59 anos

A cabeleireira e amiga íntima de Anna Marina Vianna de Siqueira, Laura Maria Nunes, esteve entre as pessoas que foram ao Cemitério Parque da Colina, em Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (11/11), para se despedir da jornalista, que morreu aos 92 anos.

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As duas mantiveram uma relação de amizade e confiança por 59 anos, que ultrapassou os limites profissionais e se estendeu à vida familiar.

Ao longo de quase seis décadas, Laura cuidou dos cabelos da jornalista, esteve ao lado dela durante períodos de doença e encontrou na amiga uma das principais incentivadoras de sua trajetória profissional.



A proximidade era tanta que Anna Marina deixou de ser apenas uma cliente. Laura conta que acompanhava a amiga também dentro de casa, especialmente quando ela enfrentava problemas de saúde.



Nessas ocasiões, fazia questão de estar por perto e ajudar nos cuidados. A relação de confiança era tão forte que até os taxistas que levavam encomendas de uma casa à outra confundiam as duas com irmãs.

“Fui cabeleireira, fui amiga. Em todas as doenças dela, eu apoiei, cuidando dela em casa, em todos os períodos em que esteve doente. Eu ia, cuidava e ela sempre foi como uma irmã”, conta Laura.

A brincadeira virou parte da história das duas. Quando os taxistas perguntavam se determinada entrega era para a casa da irmã de Laura, ela confirmava. Depois, contava a situação para Anna Marina, que se divertia com a confusão. “Ela ria e falava: ‘Quero ser sempre sua irmã’”, recorda.



Mas a influência da jornalista na vida de Laura foi muito além da amizade e dos cuidados pessoais. Anna Marina também teve participação importante na construção de sua carreira.



Quando ainda tinha apenas dois anos de profissão e trabalhava em um salão no Bairro Prado, em Belo Horizonte, Laura recebeu o incentivo da jornalista para buscar novas oportunidades. Foi assim que chegou ao Salão Vogue, um passo importante para sua consolidação profissional.



Depois disso, mesmo com as mudanças de endereço e de trabalho, as duas não se afastaram. Laura seguiu sua trajetória em outros estabelecimentos e manteve a amizade com Anna Marina. A jornalista acompanhava suas conquistas e fazia questão de divulgar seu trabalho, ajudando a ampliar sua visibilidade.



“Eu cheguei onde cheguei com meu esforço, minha sinceridade e minha luta, mas foi a Anna que me ergueu na vida”, afirma. Para Laura, a gratidão não se limita às oportunidades profissionais. Anna Marina também esteve presente nos momentos importantes de sua família, acompanhando de perto a vida do marido e dos filhos.



As conquistas familiares ganhavam espaço nas páginas do jornal. Quando um dos filhos de Laura se formava ou se casava, a jornalista fazia questão de registrar o acontecimento, com textos que contavam a história por trás da celebração. A cabeleireira guarda até hoje uma pasta com as publicações feitas pela amiga.



“Cada filho que se formava, ela fazia meia página. Cada filho que casava, ela fazia com carinho, contando a história, contando a verdade. Tenho uma pasta alta só de matérias da Anna”, diz.



A sinceridade era uma das características que Laura mais admirava na jornalista. Segundo ela, Anna Marina tinha personalidade forte, não escondia suas opiniões e falava o que pensava sem rodeios. Ainda assim, conseguia fazer isso de uma maneira que não machucava quem estava ao redor. O bom humor também era uma marca da convivência. Mesmo diante das próprias dificuldades, a jornalista encontrava maneiras de brincar e fazer os amigos rirem.



“Ela tinha uma sinceridade que não doía, porque falava a verdade. Era pura para falar a verdade. Ao mesmo tempo, era muito engraçada. Fazia a gente rir muito até das desgraças dela”, lembra.



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Laura resume a importância da amizade e reconhece a contribuição de Anna Marina para sua trajetória profissional. Para ela, fica a gratidão pela mulher que se tornou parte de sua família.