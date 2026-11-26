Raízes andinas e amazônicas, influências de correntes migratórias como a chinesa e a japonesa e heranças da colonização espanhola dão origem à poderosa mistura que colocou o Peru no radar da culinária mundial.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Considerada uma das “estrelas globais” da gastronomia pelo The New York Times, a cozinha peruana consagrou o país como destino certeiro e desejado por todos aqueles que são entusiastas da boa mesa.



Na realidade, os sabores de lá extrapolaram os limites territoriais do terceiro maior país da América Latina e ganharam força também em outras nações, como o Brasil e, especificamente, Belo Horizonte. Não é de hoje que podemos encontrar com facilidade ceviche em diversos estabelecimentos – muitos, inclusive, japoneses – da capital mineira.



O que vem acontecendo agora é um aprofundamento disso. No Moema, por exemplo, bar na Região da Savassi, a cada ano um país é escolhido para ser homenageado com um cardápio temporário. No último ano, foi a Espanha (também em alta). Desta vez, o escolhido foi o Peru.



Pedro Mendes, chef e sócio da casa, conta que a forte cultura e a atual valorização do Peru foram fatores determinantes nesta escolha. “Lima, capital do país, lidera o ranking de melhores cidades gastronômicas de 2026 pela Time Out e nós, como um grupo, acompanhamos muito as tendências do setor e víamos muitas coisas boas sendo feitas lá”, comenta.



Assim como ocorreu na etapa da Espanha, uma comitiva do Grupo Redentor, do qual o Moema faz parte, viajou até o país para estudar e conhecer in loco tudo aquilo que liam e ouviam falar. “Contratamos uma chef de cozinha e guia peruana e montamos todo o roteiro com ela. Passamos por Águas Calientes (ou Machu Picchu Pueblo), Cusco e Lima ao longo de 12 dias”, explica.



Nesse período, eles visitaram cerca de 50 estabelecimentos – muitos já previstos no roteiro. “Quando a gente vai, vive muito o local, desde a decoração até o atendimento. Vemos, nos cardápios, o que achamos que funciona ou não…”, destaca Pedro, reforçando como os profissionais os receberam bem e, inclusive, vez ou outra os convidaram para visitar a cozinha.

O que vem para cá?



Chamado de anticucho, o famoso espetinho peruano tem sabor de língua defumada na versão do Moema Victor Schwaner/Divulgação

Depois da viagem, o chef teve três semanas “corridas” para elaborar um menu que casasse o que mais gostou do Peru com o gosto dos seus clientes da Savassi. Nesse período, Pedro reforça o apoio que teve do também chef do Moema Hudson Felipe. Para trazer referências e agradar ao público da casa, foi preciso fazer algumas adaptações.



Em Cusco, por exemplo, Pedro se encantou com um tiradito de truta com maracujá. Ele conta que a fruta de lá é mais adocicada e difícil de ser encontrada aqui. Por isso, o que é servido no Moema é levemente diferente: um tiradito de salmão com maracujá e mel (R$ 62) – o ingrediente responsável pelo dulçor que falta na fruta brasileira.



Há ainda exemplos de preparos que chegaram aqui de forma bem parecida com o que foi degustado lá. No país, ele comeu anticuchos (espetinhos famosos na cultura alimentar local), tradicionalmente feitos com coração de boi. “Comemos vários lá, mas falei que não daria para colocar no cardápio do Moema, porque não ia vender.”



Por sorte, literalmente, já que este estabelecimento não estava no roteiro, o grupo entrou em um bar e encontrou um anticucho feito com língua. E foi nessa hora que Pedro entendeu a melhor maneira de levar o espetinho peruano à mesa do Moema. Aqui, serve o anticucho de língua defumada, molho anticuchero (à base de ají panca – uma pimenta nativa –, alho, vinagre de vinho tinto etc.) e vinagrete cítrico (R$ 55).



Um dos pratos de maior sucesso nesse menu, a gyoza de lagostim e porco (R$ 55), foi inspirada no dumpling que eles comeram no restaurante Chica, em Cusco, comandado por Gastón Acurio, um dos mais emblemáticos nomes da cozinha peruana.



O famoso prato



Embora o Moema mostre que a gastronomia do Peru vai muito além do ceviche, é inegável a importância e a fama dessa receita, declarada, no fim de 2023, Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco.



No menu do Moema, o prato aparece em três versões. A clássica (R$ 66) leva sarda fresca, leite de tigre, cebola, coentro, milho crioulo e batata-doce (esses dois últimos itens são importados do Peru). “Antes, servíamos ceviche no Moema de forma mais simples, com tilápia e camarão. Agora, aumentamos muito a qualidade dos insumos. Precisamos ter sempre o peixe fresco”, conta Pedro, que lembra que, no Peru, muitos restaurantes sequer servem o prato à noite, já que prezam pelo frescor máximo do pescado.

Isso não chega a ocorrer no Moema, mas, o leite de tigre, feito com aparas do peixe, é produzido duas vezes ao dia para garantir o maior frescor possível.



O atum é destaque em outro ceviche, que leva molho de shoyu com tamarindo, pepino e crocante de arroz (R$ 72). O sempre famoso salmão (R$ 72), por sua vez, é servido sobre creme acevichado (leva leite de tigre) de coentro, com cebola e patacones (discos de banana fritos).

Carta de drinques



O tradicional Pisco Sour, drinque à base do destilado de uva, surge em uma combinação tropical com maracujá Victor Schwaner/Divulgação

O menu peruano do Moema tem 13 bebidas novas (sendo que uma, a chicha morada, feita à base de milho roxo, não é alcoólica). Quem assina a carta de coquetéis é o mixologista Tiago Santos, que também esteve na viagem ao Peru. Ele conta que o pisco, destilado muito comum no país, é um importante elemento nas criações.



“Durante nossa imersão, ficou muito evidente a força que o pisco tem na cultura peruana. É uma bebida reconhecida mundialmente, principalmente por meio do Pisco Sour, coquetel que conseguiu atravessar fronteiras e apresentar esse destilado ao mundo.”



À base de uva, o destilado aparece no bar no clássico Pisco Sour (R$ 39); na versão com maracujá (R$ 42); frutas vermelhas (R$ 42); e mesmo em opções mais autorais, como o Negroni Peruano (R$ 42), variação mais leve do tradicional coquetel, que leva o destilado do Peru, Campari, vermute, licor de ervas e St-Germain (licor francês de flor de sabugueiro).



Para quem não conhece a bebida, Tiago sintetiza de maneira simples, enfatizando que o pisco pode ser classificado como uma “aguardente de uva”.



“Enquanto a vodca busca um perfil mais neutro, o pisco preserva características aromáticas da matéria-prima. Você consegue perceber notas que remetem à própria uva, além de características frutadas e florais, dependendo da variedade utilizada. Ou seja, o pisco não busca a neutralidade. Ele tem personalidade, identidade e características próprias, que são fundamentais quando pensamos na construção de um coquetel”, diz.



Um dos grandes destaques da seleção, na visão de Tiago, é o Machu Picchu (R$ 44), feito com rum, lillet, jerez, vermute, licor de café e de cacau, notas de baunilha, suco de limão siciliano, bitter de amarena e clara de ovo.



Ele foi inspirado em um coquetel que o mixologista provou no restaurante Rafael, em Lima. “Não se trata necessariamente de copiar uma receita, mas de conseguir traduzir aquela experiência sensorial. Às vezes, não temos exatamente os mesmos ingredientes, mas conseguimos chegar a um resultado muito próximo, respeitando o equilíbrio e a identidade daquele coquetel”, destaca.

Paixão antiga



Apaixonada pelo país andino, Agnes Farkasvolgyi se orgulha do ceviche que criou e ficou famoso, com frutas e leite de tigre com água de coco Renata Alves/Divulgação

Uma das figuras de BH mais fortemente ligada à cozinha peruana é Agnes Farkasvolgyi. Ela não é de lá, mas há mais de 20 anos se tornou uma apaixonada por essa cultura alimentar. “Tenho uma grande amiga, que também é artista plástica [essa é outra faceta da chef], que é peruana. Ela fez o primeiro ceviche que comi na vida, no inicinho dos anos 2000. Ela fazia de maneira muito criteriosa, com batata-doce e milho, como se faz no Peru”, conta.



A primeira vez em que a chef visitou o país de fato foi em 2009, “logo depois de um boom da cozinha peruana”. Ela foi para lá com um grupo e com o objetivo claro de mergulhar na culinária. “Tivemos degustações diferentes, fizemos aulas no Instituto de Gastronomía Peruana, então aprendemos muita coisa dessa cozinha. Já éramos encantados por ela e voltamos ainda mais.”



A potência de sabor é um dos fatores que mais chama a atenção de Agnes na cozinha do Peru. “Ela é muito fresca e equilibra sabores de maneira que você sente todos. Sinto um umami claro na mistura de acidez, dulçor e sal”, destaca.



A maneira como os biomas e diferentes altitudes espalhados pelo país são tratados à mesa também emociona a chef mineira. “Me lembrei de um cardápio do Central Restaurante [que já foi eleito o melhor do mundo pelo The World's 50 Best Restaurants, em 2023] que ia da altitude zero, do mar, até acima de Machu Picchu, explorando ingredientes dessas localidades”, recorda.



Atualmente, o prato servido no A Casa da Agnes, bistrô da chef no Bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul de BH, que remete ao Peru é o tiradito de atum com bloody leche de tigre (R$ 65), uma versão com toque de tomates herdada do cardápio de Agnes na Casacor Minas 2026.



Outra criação que costuma figurar em eventos privados é o ceviche de frutas verdes (kiwi e uva), que ainda tem toque de coco e lichia. No leite de tigre, vai também água de coco. “É a minha preparação peruana mais conhecida. Veio do desejo de fazer uma brincadeira cromática”, explica.



Vez ou outra, a chef também aposta nas causas, espécies de canapés à base de batatas, que podem ser cobertos com diversas carnes e legumes. “Eventualmente, apresento as causas em degustações ou eventos. Gosto muito da ideia de mudar a apresentação de canapés ou bocadas.”



Chef emblemático



É impossível falar em gastronomia peruana sem se lembrar do trabalho de Gastón Acurio, chef de cozinha e dono de diversos restaurantes do país. Em 1994, ele inaugurou o Astrid y Gastón, em Lima, que jogou os holofotes para a cozinha do seu país. Em 2013, a casa foi considerada a melhor da América Lartina pelo Latin America´s 50 Best Restaurants. Hoje, seu grupo, Acurio Restaurantes, tem dezenas de restaurantes espalhados pelo mundo.

Autêntica casa peruana





O arroz chaufa, salteado com carnes, legumes e shoyu, é um dos sucessos de Ricardo Gutierrez, que veio de Arequipa Jair Amaral/EM/D.A Press

Peruano natural de Arequipa, Ricardo Gabriel Quispe Gutierrez chegou ao Brasil em 2011. À época, em São Paulo, ele percebeu como o país tinha espaço para negócios voltados para a gastronomia do Peru. Em 2013, abriu um restaurante que já levava o nome da sua cidade na capital paulista.



Por “falta de experiência”, como explica, ele acabou fechando a casa. Viajou mais, trabalhou com outros chefs em São Paulo e no Rio de Janeiro e, em 2020, abriu o restaurante O Peruano em Salvador. A casa existe ainda hoje, mas, depois de três anos, Ricardo saiu da sociedade.



Neste ano, ele chegou em Belo Horizonte, ao Bairro Carlos Prates, Região Noroeste. Apesar da fama de desconfiado, o público mineiro abraçou o peruano, que abriu aqui o restaurante Arequipa, recuperando o nome de sua cidade natal e do seu primeiro estabelecimento. “Sempre me falaram que o mineiro é muito regionalista com a sua comida, que a cozinha mineira é muito considerada no estado, mas fomos acolhidos aqui.”

Cidades criativas



Assim como Belo Horizonte, Arequipa integra a rede de Cidades Criativas da Gastronomia pela Unesco. Aliás, a coincidência não para por aí: ambas as cidades passaram a integrar essa rede no mesmo ano, em 2019.



Na visão de Ricardo, a semelhança entre as cidades atinge até mesmo o patamar do sabor. “É uma comida de fogão de lenha, com muito milho e porco. Alguns pratos que encontramos em boteco, como o pé de porco, é muito comum aqui e lá”, declara.

Comida autêntica



Tilápia, leite de tigre, cebola roxa, pimenta, coentro, milho, batata-doce e banana-da-terra: o ceviche segue um caminho clássico Jair Amaral/EM/D.A Press

O restaurante Arequipa serve pratos autênticos peruanos, não necessariamente de Arequipa. Esse desejo de trazer preparos mais emblemáticos da cidade, como o pastel de papa arequipeño (que une batata, queijo, ovos, anis e leite), deve ser realizado em breve, assim que a operação mudar de endereço.



Segundo Ricardo, a obra da nova casa, localizada no mesmo bairro, mais especificamente na badalada Rua Patrocínio (onde está a pizzaria Forno da Saudade) deve ser finalizada em janeiro de 2027, quando a operação provavelmente irá para lá.



No menu atual, entretanto, um dos destaques, o maior sucesso, é o ceviche clássico (R$ 70). No Arequipa, ele é preparado com tilápia, leite de tigre, cebola roxa, pimenta, coentro, milho (em lata e peruano), batata-doce em forma de chips e cozida e chips de banana-da-terra.



Os arrozes chaufa, salteados com carnes, legumes e shoyu, são pratos que ressaltam a influência dos migrantes chineses no país. Ricardo aposta em diferentes versões. A mais solicitada leva camarão, filé-mignon, peito de frango, pimentão, cebolinha e omelete (R$ 80). Mas há opções “abrasileiradas”, como a que é composta por linguiça suína, banana-da-terra e omelete (R$ 50).



Entre as bebidas, não podem faltar os conhecidos Pisco Sour (R$ 30) e a Chicha Morada (R$ 30 a jarra de um litro), bebida à base do milho roxo peruano.

Força da gastronomia



Entre as bebidas, não pode faltar a conhecida Chicha Morada, bebida extraída do milho roxo peruano Jair Amaral/EM/D.A Press

Ao falar da culinária de seu país, Ricardo não hesita em classificá-la como prioridade. “No Peru, você consegue comer bem em qualquer lugar, no mercado, em um restaurante de alto padrão ou não… Não tem como dar errado.”



Para o chef, é difícil definir a gastronomia peruana. Entretanto, uma palavra diz muito sobre: “A mistura. Temos a mistura do povo negro, dos nativos… Temos o mar, os Andes, a parte da selva…”, defende.



Além da riqueza fruto dessas influências e características diversas, ele ressalta que houve também um investimento estatal na gastronomia, por meio de subsídios a restaurantes, programas internacionais, certificações, festivais de culinária etc. Isso culminou na valorização dessa gastronomia, não apenas por estrangeiros, mas também entre os locais, conforme destaca Ricardo. “Há, por exemplo, uma alta demanda para estudar gastronomia no Peru.”



Agnes Farkasvolgyi, chef mineira apaixonada pela gastronomia peruana, concorda que há um forte investimento no Peru quando o assunto é gastronomia, mas traz também perspectivas favoráveis em relação ao Brasil e a Minas.



“Não podemos esquecer que o Brasil é um país continental. Acho, portanto, que podem haver regras de incentivo em cada estado e acho que Minas está protagonizando uma série de coisas nesse sentido”, diz, reforçando a dificuldade de englobar em políticas públicas, comida de culturas, climas, biomas e regiões tão diferentes entre si.

Anote a receita: Ceviche de salmão com patacones do Moema

O famoso salmão é protagonista de uma das versões de ceviche do Moema Victor Schwaner/Divulgação

Ingredientes:

100g de aparas de peixe;

Suco de 6 limões tahiti;

1 talo de aipo;

¼ de cebola roxa;

½ pimenta dedo-de-moça;

Talos de coentro,

Sal e pimenta-do-reino a gosto;

1 avocado maduro;

1 punhado de folhas de coentro;

4 colheres de sopa de leche de tigre;

20ml de azeite;

2 bananas-da-terra verdes;

Óleo para fritar;

400g de salmão fresco,

Sem pele e em cubos;

1 cebola roxa em fatias bem finas;

1 pimenta dedo-de-moça em rodelas;

Folhas de coentro a gosto.

Modo de fazer:

Para o leite de tigre, bata no liquidificador as aparas de peixe, o suco de limão, o aipo, a cebola, a pimenta, os talos de coentro, sal e pimenta-do-reino.

Coe e reserve na geladeira. Para os patacones, descasque as bananas e corte em rodelas grossas.

Frite em óleo médio até ficarem macias, sem dourar.

Retire, amasse cada rodela até ficar com cerca de 1cm de espessura e volte ao óleo bem quente até dourar e ficar crocante.

Escorra e tempere com sal.

Para o creme acevichado, bata o avocado com o coentro, o leite de tigre, o azeite e o sal até virar um creme liso.

Tempere o salmão com sal e misture com o restante do leche de tigre, a pimenta e o coentro.

Deixe marinar por 1 a 2 minutos.

Espalhe o creme de avocado no fundo de um prato fundo.

Coloque o salmão no centro, formando um montinho.

Finalize com a cebola roxa, rodelas de pimenta e folhas de coentro.

Sirva com os patacones ao lado.



Serviço



Moema (@moema.bar)

Rua Sergipe, 1370, Funcionários

(31) 3568-3555

De segunda a quarta, das 11h20 às 23h

De quinta a domingo, das 11h20 à 0h

A Casa da Agnes (@acasadaagnes)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Rua Paulo Afonso, 833, Santo Antônio

(31) 3465-0101

Terça e quarta, das 12h às 15h

Quinta e sexta, das 12h às 15h e das 18h30 às 22h30

Sábado, das 12h às 16h

Arequipa (@arequipa_culinária_peruana)