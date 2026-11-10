Do menu degustação ao à la carte, chefs expandem com os pés na Itália

Formada em jornalismo pela PUC Minas. Começou como estagiária nos Diários Associados e teve passagens por editorias como Polícia, Saúde, Imóveis, Negócios e Emprego. Hoje é especializada em gastronomia e também escreve sobre moda

Ideias não faltam para os chefs do Righi Gastronomia, espaço no Bairro Prado, Região Oeste de Belo Horizonte. Já conhecidos por um menu degustação sofisticado que aproxima Minas e Itália, Yzabella e Guilherme Righi se preparam para apresentar à cidade, na próxima semana, uma proposta diferente. O Righi Café, Bar e Restaurante terá portas abertas para a rua, menu à la carte e produtos do empório. Se depender da empolgação do casal, que falou sobre a novidade em entrevista ao podcast Degusta, podemos esperar mais negócios em um futuro não tão distante.

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Yzabella e Guilherme trabalharam intensamente durante dois anos dentro de uma cozinha com estrela Michelin na Itália e voltaram para BH dispostos a compartilhar tudo o que viveram. Mas não queriam abrir só um restaurante. “Lá a gente teve uma experiência muito boa de trabalhar em um restaurante, mas o chef também tinha um bufê muito famoso de casamento. Então, isso ficou na nossa cabeça: um restaurante também pode ser um bufê e também pode ter um cardápio de encomendas”, ela aponta.



Por isso, o Righi Gastronomia é um espaço híbrido, que recebe eventos particulares, serve menus especiais em dois dias da semana e ainda funciona como empório.



Nas noites de quinta, o casal coloca em prática o tipo de cozinha que aprendeu na Itália e que passou a admirar. Não necessariamente com a intenção de ter uma estrela Michelin, mas pela inspiração de um serviço que busca o tempo todo a excelência. O espaço intimista e a cozinha aberta criam uma proximidade desejável com o cliente. “Quando você trabalha numa cozinha totalmente fechada, não tem contato com o que está acontecendo lá fora. Ali, a cada dia senta uma pessoa diferente, quer conversar uma coisa diferente, fica mais dinâmico”, destaca Guilherme.

Ver o sonho realizado e caminhando bem com as próprias pernas deu gás para pensar em outros projetos. “A gente é inquieto”, admite Yzabella. “Quando abre um negócio, começa a relaxar e já se incomoda. Ah, não, vamos inventar mais uma moda.” Exatamente por causa dessa inquietude, eles montaram o espaço no Prado com a intenção de que fosse uma cozinha de produção para outros negócios, pensando em futuras expansões.







Produtos de empório, como pães, antepastos e doces, estarão disponíveis todos os dias no novo negócio, o Righi Café, Bar e Restaurante Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press







O plano, inicialmente, era abrir uma confeitaria. Isso porque os doces que servem nos menus sempre recebem muitos elogios dos clientes. Eles estavam à procura de uma loja pequena, mas acabaram encontrando um imóvel maior do que imaginavam, onde dava para fazer algo a mais. “Lá na Itália a gente sempre gostou de frequentar esses cafés que servem café da manhã, depois almoço, de tarde um aperitivo e você pode jantar também. Isso tem uma pegada muito tradicional, que estou gostando muito agora”, comenta Guilherme.

Formato italiano

O Righi Café, Bar e Restaurante será uma reprodução desse formato italiano. E que fique claro que a palavra café não quer dizer cafeteria. Está mais para lugares clássicos que são chamados de café, como, por exemplo, em Belo Horizonte, Café Ideal e Café Bahia. “Lá a pessoa vai poder tomar um cafezinho, comer um doce ou jantar, então acho que vai ser uma porta de entrada para ela experimentar e depois ir ao nosso menu degustação ou fechar um evento”, aposta o chef.



Até pelo conceito, fica evidente que Yzabella e Guilherme vão continuar a acenar para a Itália, afinal, a experiência no país foi decisiva na vida profissional dos dois. O cardápio será dividido em primeiro prato e segundo prato, como os italianos fazem, e as massas serão grandes protagonistas, o que tem um pouco a ver com o menu trattoria, servido todas as sextas no Righi Gastronomia. Mas não vai se resumir a isso.



Na seção dedicada aos paninos, sanduíches de origem italiana, terá um item que se distancia da Itália: o hambúrguer. O casal é apaixonado pelo lanche, tanto que come, religiosamente, uma vez por semana, e brinca que será uma economia.



Para não fugir totalmente da ideia da confeitaria, logo na entrada, haverá um chamativo balcão com a vitrine de sobremesas, que terá criações como o entremet de doce de leite com café e o tiramisu, que já são bastante conhecidos. “A gente vai começar com uma seleção pequena e depois vai colocando os sucessos do menu”, avisa a chef. Um que já tem lugar garantido é canudinho com namelaka de avelã e limão curd de limão capeta, servido no atual menu degustação.

Cupido doce







Em entrevista ao podcast Degusta, o casal Yzabella e Guilherme Righi disseram que tÃªm planos de abrir mais negÃ³cios Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press





O novo Righi vai virar oficialmente empório, com produtos para pronta-entrega todos os dias – até então só dava para pedir por encomenda. O salame de chocolate com castanha de baru tem um significado importante na história do casal. Guilherme ainda era adolescente quando recebeu algumas receitas da mãe da sua professora de italiano, entre elas a do salame. Anos depois, quando decidiu trocar o direito pela gastronomia, começou a fazer para vender. Yzabella estudava moda e era uma cliente assídua do La Cucina Righi. O doce acabou sendo o cupido.



“Antes era de Nutella, porque tinha uma pegada mais comercial. Mas, quando a gente voltou da Itália, ficou com aquilo na cabeça de valorizar uma coisa local. E como a gente morou no Piemonte, que é a cidade da avelã, precisava valorizar uma castanha nossa”, conta Yzabella. Escolheram o baru, ainda desconhecido por muita gente, que virou uma bandeira da marca e está em todos os menus. “A gente aprendeu a trabalhar com avelã de várias formas, então a gente quis trabalhar o baru também de várias formas”, destaca Guilherme. No menu atual, ele leva sabor para uma choux geométrica e um biscoito.



Também estarão disponíveis no empório pães, como a focaccia de fermentação natural com azeite e alecrim, molhos, massas e antepastos, entre eles a caponata de berinjela com jiló, que leva um pouco de mineiridade para a receita, já que estamos falando de uma mistura de Minas com a Itália. Outro item doce é o suspiro de rapadura. “Na casa da minha avó sempre tem uma rapadura depois do almoço. E a gente queria trazer essa história”, pontua Yzabella.

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