Evento transforma BH em capital mundial do café nesta semana

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Das diferentes notas sensoriais dos grãos especiais às combinações com pratos doces e salgados, passando pela confeitaria e pela coquetelaria, o café ganha novos contornos e amplia seu espaço à mesa. É nesse cenário de tradição e reinvenção que Belo Horizonte recebe, de quarta a sexta, a Semana Internacional do Café (SIC) 2026, um dos principais encontros da cadeia cafeeira do país.

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Com o tema “Às vésperas dos 300 anos do café no Brasil: construindo a próxima agenda global”, a edição deste ano tem um significado especial: abre oficialmente o ciclo de celebrações dos três séculos da introdução do café em território brasileiro, marco que será comemorado em 2027. O calendário comemorativo será encerrado na SIC 2027, quando o país celebrará os 300 anos dessa trajetória.



“O Brasil construiu uma posição de referência mundial no café, e a SIC 2026 tem justamente esse papel de reunir toda a cadeia, colocar os principais temas na mesa e ajudar a construir os próximos passos. O tema deste ano nasce daí. Olhar para a nossa história, entender os desafios do presente e discutir qual será a próxima agenda global do café”, afirma Caio Alonso Fontes, sócio da Espresso&CO, uma das organizadoras do evento.



Realizada no Expominas, Bairro Gameleira, Região Oeste da capital, a feira reunirá produtores, cooperativas, indústrias, exportadores, compradores internacionais, pesquisadores, instituições, torrefadores, baristas, cafeterias e consumidores para discutir os caminhos e as transformações de um setor que tem no Brasil uma de suas principais referências mundiais.







Realizada anualmente no Expominas, feira amplia acesso a conhecimento e oportunidades de negócios SIC/Divulgação







A programação aborda temas como mudanças climáticas, competitividade internacional, ciência, genética, biotecnologia, digitalização, inteligência artificial, sustentabilidade, novas regulações, acesso a mercados e o aproveitamento de resíduos e subprodutos. Também ganham destaque a valorização dos cafés especiais, a identidade territorial, o protagonismo feminino no agronegócio e a abertura de novas oportunidades de negócios.



A dimensão internacional do encontro estará presente desde a abertura, com a palestra magna de Vanusia Nogueira, diretora-executiva da Organização Internacional do Café (OIC). Ela abordará as transformações da cafeicultura mundial, o papel do Brasil nesse cenário e a importância da cooperação entre países produtores, indústria, mercado e organismos internacionais.



Também fazem parte da programação iniciativas como o Summit Mulheres, dedicado à liderança, ao empreendedorismo, à gestão e à sucessão no campo; o Simpósio DNA Café; o Fórum da Cafeicultura Sustentável; rodadas de negócios; salas de cupping voltadas à degustação e avaliação sensorial dos cafés; o Campeonato Brasileiro de Barista e premiações como Coffee of the Year, Florada Premiada, Espresso Design e Torrefação do Ano.



“A SIC 2026 é uma oportunidade para projetarmos o futuro da cafeicultura nacional e valorizarmos os produtores que estão por trás dessa atividade. Somos líderes mundiais na produção de um dos grãos mais apreciados do planeta, e a feira amplia o acesso a conhecimento e oportunidades de negócios, contribuindo para que nossos cafeicultores avancem e conquistem novos mercados”, afirma o presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio de Salvo.

Reconstrução de vida

Depois de mais de 20 anos dedicados à advocacia, com uma carreira consolidada, Anne Faleiro não imaginava construir uma vida profissional fora do ambiente jurídico. A rotina de responsabilidades estratégicas, decisões importantes e cobranças constantes, entretanto, acabou cobrando um preço alto. Em 2025, ela recebeu o diagnóstico de síndrome de burnout, precisou se afastar do trabalho por seis meses e começou um processo de reconstrução pessoal. Foi nesse período que o café, até então um negócio familiar do qual pouco participava, passou a ocupar um lugar completamente novo em sua vida.







O café ajudou Anne Faleiro a superar a síndrome de burnout e agora ela já planeja exportar grãos especiais com a marca Vô Viriato Arquivo pessoal







A família do marido, Leandro, produz café desde 1935, quando o avô dele, Viriato, iniciou a atividade. A Fazenda Machadinho, em Cabo Verde, no Sul de Minas, que pertence à família, cultiva os grãos desde 1970. Embora Leandro tenha dado continuidade ao negócio, a comercialização era concentrada no café commodity. No início de 2025, porém, o casal começou a amadurecer a ideia de diversificar as vendas e apresentar a produção a outros mercados.



Em abril daquele ano, durante uma viagem de moto a Santa Catarina, uma conversa com o proprietário de uma cafeteria mudou os rumos do projeto: os dois voltaram para casa com o primeiro pedido comercial fechado. Meses depois, em setembro, por orientação do psiquiatra que a acompanhava, Anne começou a procurar uma atividade que despertasse seu interesse e ajudasse a direcionar a atenção para outros assuntos. O café surgiu como uma possibilidade.



Inicialmente, não havia planos de mudar de profissão ou construir um negócio. Mas o interesse cresceu. Vieram cursos de comercialização, barismo, classificação de cafés convencionais e especiais, análise sensorial e degustação. “Fui me apaixonando pelo tema. O café foi despertando em mim uma curiosidade e uma vontade de aprender cada vez mais. Costumo dizer que o café me encontrou. Não fui eu que encontrei o café”, conta.

Expressão do terroir

A nova perspectiva levou Anne a olhar de outra maneira para a história da família do marido e para o potencial da Fazenda Machadinho. A propriedade está inserida na Região Vulcânica e na área de Indicação Geográfica do Sudoeste de Minas, território reconhecido pela produção de grãos especiais. São 200 hectares dedicados à cafeicultura, reunindo aproximadamente 750 mil pés de café.



Ao acompanhar as pontuações alcançadas pelos grãos e a qualidade da produção, ela e o marido perceberam que havia potencial para ir além da comercialização como commodity. A ideia era agregar valor, destacar as características do terroir e apresentar os lotes ao mercado de cafés especiais. Assim nasceu a marca Vô Viriato Cafés Especiais, uma homenagem ao patriarca da família.



A produção é 100% da espécie arábica, dividida entre as variedades Catuaí Amarelo, Catuaí Vermelho, Catucaí e Arara. A colheita é feita manualmente, e os grãos passam por diferentes métodos de processamento, como natural, cereja descascado e honey, escolhidos de acordo com as características que se pretende valorizar em cada lote.



A localização da propriedade também imprime identidade à bebida. Com solos de origem vulcânica e altitude média de 1.160 metros, os cafés apresentam notas que remetem a caramelo, chocolate, frutas, mel e amendoim, além de nuances de cana-de-açúcar, frutas cítricas e macadâmia. A doçura costuma variar de média a alta, assim como a acidez, enquanto o corpo vai de médio a alto. O retrogosto, frequentemente longo, aveludado ou acetinado, é outro atributo destacado pela produtora.



Não existe, entretanto, um perfil único que defina todos os cafés da Fazenda Machadinho. As características sensoriais variam conforme a variedade, o lote e o processamento. Para Anne, essa diversidade é justamente um dos diferenciais da propriedade – cada café expressa uma combinação própria de atributos e a identidade do terroir onde foi cultivado.

Plano de exportação

O cuidado se estende da lavoura à xícara. A família acompanha todas as etapas, incluindo a torra, desenvolvida de acordo com o perfil de cada lote para realçar suas notas sensoriais. “Todo o processo, desde a lavoura até a xícara, é feito por nós. Acompanho tudo e também faço uma parte da torra, porque estou aprendendo a me profissionalizar nessa etapa”, conta.







A valorização do terroir é um dos temas presentes em debates e palestras Leandro Couri/EM/D.A Press







A comercialização do Vô Viriato Cafés Especiais atende tanto ao consumidor final quanto ao mercado empresarial. Os produtos são vendidos em embalagens de 250g e 500g, nas versões em grãos ou moídas, além de pacotes de um quilo destinados a cafeterias e outros clientes profissionais. A marca também desenvolveu os drip coffees, sachês individuais que permitem preparar a bebida por infusão, uma alternativa prática para quem deseja consumir café especial em diferentes lugares.



A marca já está presente em Belo Horizonte e atende outros mercados, especialmente em Santa Catarina e Curitiba. A primeira experiência internacional foi em setembro, quando os cafés Vô Viriato participaram de uma feira em Buenos Aires, na Argentina, e também foram apresentados em um evento na Embaixada do Brasil. A intenção é estruturar a operação para exportação e ampliar a presença em cafeterias, empórios e distribuidores, preservando a identidade da Fazenda Machadinho, a qualidade dos grãos e a história familiar que acompanha o produto.







Anne também enxerga possibilidades de aproximação com a gastronomia. Embora ainda não tenha desenvolvido produtos ou experiências específicas de harmonização, acredita que os cafés especiais podem ir muito além da xícara e se mostrar em sobremesas, pratos salgados, coquetéis e combinações com queijos e chocolates.

Paz na lavoura

Na Semana Internacional do Café, Anne participa das rodadas de negócios, pretende pesquisar maquinários, acompanhar palestras e buscar orientações para o desenvolvimento da produção e da comercialização. Os cafés Vô Viriato também estarão expostos e disponíveis para venda no estande da Aliança Internacional das Mulheres do Café (IWCA Brasil), iniciativa que reúne mulheres ligadas à cadeia produtiva.



O encontro representa a oportunidade de rever outros produtores, trocar experiências, conhecer soluções para a atividade, colocar os cafés à prova e apresentar o trabalho a compradores brasileiros e estrangeiros. Nesta edição, a participação tem um significado especial: um ano antes, Anne ainda enfrentava as dificuldades do burnout e tentava compreender como seria seu futuro profissional. Agora, chega ao evento com novos projetos, perspectivas de expansão e uma trajetória em transformação.



“A lavoura é uma oportunidade de acompanhar de perto tudo o que acontece antes de o café chegar à xícara. Observar a planta, as flores, os frutos e perceber que cada etapa tem sua importância e, principalmente, seu próprio tempo. A lavoura me traz paz”, conta.



Ela diz que aprendeu a olhar com mais atenção para as pequenas coisas, como uma flor que nasce em um cafeeiro, e a compreender que nem tudo precisa acontecer rapidamente. “O café me mostrou que também precisamos compreender os processos, respeitar os limites e entender que nem tudo acontece no tempo que planejamos. Aprendi a olhar para o trabalho de outra maneira e, principalmente, a respeitar mais o meu próprio tempo.”

Trabalho fascinante

Para algumas pessoas, o café é uma descoberta. Para Julia Fortini Souza, foi quase uma herança genética. Quinta geração de uma família produtora, ela nasceu e cresceu em meio às lavouras da Fazenda Esperança, propriedade de seu pai, em Campos Altos, no Alto Paranaíba, onde acompanhava de perto o cultivo, a colheita e o preparo da bebida. Antes mesmo de escolher uma profissão, já conhecia os caminhos percorridos pelo grão até chegar à xícara. “Costumo dizer que, diferentemente da maioria das pessoas que escolhe o café, o café me escolheu. Nasci praticamente debaixo de um pé”, conta.



A infância foi dividida entre passeios a cavalo pelas plantações, brincadeiras no terreiro e o cheiro dos grãos sendo torrados e preparados. Acompanhando o pai e o avô, Julia também aprendeu desde cedo sobre a importância da qualidade e da valorização do produto. A relação com a bebida ganhou outras dimensões quando, ainda criança, seus pais decidiram abrir uma empresa de importação de cafés brasileiros nos Estados Unidos. A família se mudou para o país e ela passou a conhecer o outro lado da cadeia produtiva: o universo das torrefações e cafeterias.







À frente da Academia do Café, Julia Fortini entende a importância de compartilhar conhecimento e aproximar o público do seu universo Arquivo pessoal







As visitas aos clientes acompanhando o pai fizeram parte de sua formação. Aos 12 anos, Julia realizou seu primeiro curso de barista com o então campeão americano de barismo. Aos 15, conseguiu o primeiro emprego como auxiliar de barista. De volta ao Brasil aos 17 anos, começou a faculdade e, em 2011, quando os pais fundaram a Academia do Café, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul da capital, passou a colaborar com algumas atividades da empresa.



A trajetória profissional também incluiu um intercâmbio na Espanha, onde trabalhou em uma torrefação. Quando retornou ao Brasil, decidiu se dedicar integralmente ao negócio da família. Vieram especializações, cursos e certificações internacionais, além da busca por trazer para a Academia do Café conhecimentos e experiências acumulados em diferentes partes do mundo. Em 2012, a empresa abriu sua cafeteria, ampliando a atuação também no contato direto com os consumidores.



Hoje, Julia tem orgulho de estar à frente de uma das escolas, torrefações e cafeterias mais reconhecidas do país. A menina que brincava nos terreiros transformou a convivência com o café em uma carreira que também a levou às competições internacionais. Começou a disputar campeonatos em 2019 e, três anos depois, conquistou o título de campeã brasileira de preparo de café. Naquele mesmo ano, representou o Brasil no Campeonato Mundial, na Austrália, e ficou entre os 10 melhores colocados.

Muitas mãos

Para ela, entretanto, o universo do café está longe de ser um conhecimento acabado. “O café é uma metamorfose ambulante. Trabalhar com café e ser barista é estar em constante busca por conhecimento e evolução. Quanto mais a gente estuda, mais percebe o quanto ainda tem para aprender”, afirma.



O que mais a encanta nessa trajetória são as histórias e as conexões que cada xícara carrega. Um café, explica, reúne o trabalho de muitas mãos e decisões tomadas em diferentes etapas, desde a produção até o preparo. Encontrar uma bebida capaz de expressar sua origem, o empenho de uma família produtora, as escolhas feitas durante o processamento e o cuidado de quem torrou e preparou o grão é, para ela, uma das experiências mais fascinantes do ofício.



Soma-se a isso a complexidade de aromas e sabores que um único produto pode apresentar. “O café conecta pessoas, culturas, regiões e histórias. Quando conseguimos transmitir um pouquinho disso para alguém através de uma xícara, é muito gratificante”, diz.

Curiosidade e interesse

A mudança na relação dos brasileiros com o café também passa pelo trabalho das cafeterias. Julia lembra que, quando a Academia do Café abriu sua cafeteria, em 2012, o estabelecimento ainda tinha poucos clientes. As propostas de preparo e apresentação dos cafés especiais provocavam estranhamento. Alguns consumidores questionavam a quantidade servida no espresso, a cor mais clara do café filtrado e até o preço das bebidas.



A resposta foi investir em educação e apresentar, pouco a pouco, outras possibilidades de consumo. “Foi um trabalho de formiguinha. Fomos ensinando o consumidor e mostrando esse lado tão bonito do café: a origem, a diversidade de sabores, as possibilidades de preparo e o produtor”, recorda.







'O Brasil construiu uma posição de referência mundial no café, e a SIC 2026 tem justamente esse papel de reunir toda a cadeia, colocar os principais temas na mesa e ajudar a construir os próximos passos' - Caio Alonso Fontes, sócio da Espresso&CO SIC/Divulgação







Com o passar dos anos, a curiosidade aumentou. Os clientes começaram a pedir mais informações, experimentar diferentes opções e levar a experiência para casa. Embora o café sempre tenha ocupado lugar importante na cultura brasileira, durante muito tempo foi consumido quase automaticamente. Hoje, há um interesse maior em saber de onde vem o grão, quem o produziu, qual é sua variedade, como foi processado e por que apresenta características diferentes de outros cafés.



Nesse movimento, as cafeterias têm papel fundamental ao aproximar o consumidor da cadeia produtiva e apresentar a bebida sob novas perspectivas. “O café me ensinou a valorizar a história por trás daquilo que consumimos. Acho que essa é uma das contribuições mais bonitas do universo dos cafés especiais: despertar no consumidor uma curiosidade maior sobre aquilo que ele consome”, observa.

Programação variada

É também com o propósito de ampliar o conhecimento e aproximar o público desse universo que Julia participa da Semana Internacional do Café. A Academia do Café terá estande durante todos os dias do evento, com degustações, venda de cafés, utensílios e cursos presenciais com descontos especiais. Uma das atrações será o picolé de café, que apresenta a bebida em outra possibilidade de consumo.



A programação inclui ainda atividades específicas na sede da empresa. Amanhã, às 15h, será realizado um cupping aberto e gratuito, experiência de degustação técnica que permite conhecer e comparar diferentes cafés a partir de seus atributos sensoriais.



Já no dia 12, das 17h às 21h, a cafeteria recebe o Campeonato Oficial do Moedor Comandante, competição que reúne baristas profissionais e entusiastas de preparo de café para testar suas habilidades com os icônicos moedores manuais Comandante diante de um júri especializado, seguido de uma festa.

Qualidade na xícara

Mas o que, afinal, diferencia um café especial de um café tradicional? Tecnicamente, a classificação considera a avaliação sensorial realizada por profissionais capacitados. Um café especial deve alcançar pelo menos 80 pontos em uma escala de 100. Na prática, são grãos com qualidade sensorial diferenciada, características marcantes, notas perceptíveis e, geralmente, rastreabilidade. A qualidade, no entanto, começa muito antes de a bebida chegar à mesa. Plantio, colheita, seleção dos frutos, processamento, secagem, armazenamento e torra são etapas que interferem diretamente no resultado final.

Quanto mais qualidade, melhor

A força do café em Minas Gerais se revela na capacidade de conciliar tradição e inovação. Maior produtor brasileiro, o estado tem em 2026 a perspectiva de recuperação produtiva: levantamento do Sistema Faemg Senar estima uma produção de 33,4 milhões de sacas da espécie arábica, crescimento expressivo em relação à safra anterior.







Para a analista de agronegócio do Sistema Faemg Senar Ana Carolina Gomes, os grãos mineiros têm tudo para ganhar projeção internacional no evento Arquivo pessoal







O resultado é atribuído, principalmente, à bienalidade positiva da cultura, fenômeno que alterna ciclos de maior e menor produção, e às condições climáticas mais favoráveis em etapas importantes do desenvolvimento das lavouras, como a formação e o enchimento dos grãos. Os investimentos dos produtores em manejo, tecnologia, renovação das plantações e assistência técnica também contribuem para esse cenário.



Apesar da perspectiva positiva, a cafeicultura enfrenta desafios que exigem adaptação constante. Períodos de calor intenso, irregularidade das chuvas e ocorrência de geadas interferem diretamente na produtividade e na qualidade dos grãos. A isso se somam os custos de produção e as exigências crescentes do mercado internacional em relação à sustentabilidade, à rastreabilidade e à origem dos produtos.



Segundo Ana Carolina Gomes, analista de agronegócio do Sistema Faemg Senar, os cafeicultores mineiros têm respondido a esse cenário com investimentos em ferramentas tecnológicas e práticas sustentáveis. Estações meteorológicas, drones, mecanização e recursos digitais já fazem parte da realidade de propriedades que buscam aprimorar o acompanhamento das lavouras, otimizar recursos e tomar decisões mais precisas. A conservação do solo e da água também ganha espaço nas estratégias de produção.



Nesse processo, a assistência técnica e gerencial tem papel fundamental. Por meio do programa ATeG Café+Forte, o Sistema Faemg Senar acompanha produtores diretamente nas propriedades, oferecendo orientação para melhorar a gestão, controlar custos, elevar a produtividade e ampliar a rentabilidade. A atuação inclui ainda cursos de formação profissional do Senar, iniciativas de geração de conhecimento, concursos de qualidade e o Centro de Excelência em Cafeicultura, em Varginha.



Outro caminho para fortalecer a atividade está na produção de cafés especiais, que permite agregar valor ao produto, conquistar novos mercados e destacar as características de cada região produtora. A diversidade de altitudes, condições climáticas, variedades e sistemas de cultivo de Minas Gerais resulta em grãos com perfis sensoriais distintos, capazes de expressar a identidade dos diferentes territórios cafeeiros.



A proposta da SIC é aproximar o conhecimento desenvolvido no campo das oportunidades de mercado, além de colocar em diálogo as tendências de consumo e quem está na origem da produção. Para Ana Carolina, a feira também contribui para projetar internacionalmente a qualidade e a diversidade dos cafés brasileiros, especialmente os mineiros.

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Serviço

Semana Internacional do Café 2026

