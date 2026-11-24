Belo Horizonte recebe a segunda edição do Festival de Pequi entre sexta e domingo (27 a 29 de novembro) na Praça da Assembleia, localizada na Região Centro-Sul. O evento tem entrada gratuita e reúne opções da culinária regional, apresentações musicais e atividades voltadas para toda a família.

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Uma das principais atrações da programação é o 1º Campeonato de Roedores de Pequi. A competição inédita busca eleger o melhor roedor de pequi de Minas Gerais, testando a habilidade dos apaixonados por um dos frutos mais conhecidos do Cerrado e da culinária mineira.

Regras da disputa

A disputa gastronômica ocorre no sábado, 28 de novembro, pontualmente ao meio-dia. Os participantes precisam comparecer ao local às 11h30, meia hora antes da largada oficial, para integrar a dinâmica que avalia quem consome o fruto com maior destreza.

A organização estabeleceu critérios diretos para a participação:

ter mais de 18 anos de idade;

não apresentar histórico de reações alérgicas ao pequi;

fazer a inscrição presencialmente antes da competição, sem necessidade de cadastro antecipado.

Cardápio variado com receitas salgadas e doces

Com polpa amarela, aroma marcante e sabor característico, o ingrediente ganha destaque em mais de 20 opções culinárias. As receitas valorizam tradições transmitidas entre gerações e apresentam preparações contemporâneas aos visitantes que já conhecem o produto ou desejam experimentá-lo pela primeira vez.

O público encontra alternativas que fogem dos preparos tradicionais:

sanduíches, bolinhos e variadas preparações salgadas;

doces artesanais e sorvete de pequi voltados para a sobremesa;

bebidas elaboradas com o ingrediente, como licores, caipirinhas e drinques.

Programação cultural e horários

O festival conta com shows musicais ao vivo distribuídos ao longo de todo o fim de semana. As apresentações buscam embalar a Praça da Assembleia enquanto o público experimenta os pratos dos expositores. A organização vai divulgar posteriormente os nomes dos artistas, os estilos musicais e os horários.

Os visitantes podem acompanhar as atrações nos seguintes horários: