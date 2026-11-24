Desde sua abertura, em 2025, o Botânico Shopping, no Belvedere, Região Centro-Sul de BH, mostrou que a gastronomia era prioridade e protagonista. Agora, prestes a inaugurar o rooftop, o centro comercial enfatiza seu posicionamento.



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“Tivemos muita atenção e cuidado ao selecionar os restaurantes. O primeiro fechado para o rooftop foi o La Cabrera, um restaurante internacional com bagagem grande e excelente qualidade”, destaca Emílio Brandi, fundador e proprietário do Botânico. A tradicional casa de carnes argentina, fundada em 2002 pelo chef Gastón Riveira, deve ser aberta em janeiro de 2027.



Segundo o gerente de marketing da operação La Cabrera Alex Vinicius Nascimento, os belo-horizontinos podem esperar o mesmo padrão do que apreciam em Buenos Aires, afinal de contas, a equipe daqui está sendo treinada lá. “Para garantir que esse padrão seja reproduzido em Belo Horizonte, um grupo de profissionais da nova unidade passa por treinamento diretamente no La Cabrera de Buenos Aires.”



Os clássicos da casa não ficarão de fora do menu mineiro. “Entre as opções de entrada, estarão as empanadas de carne; humita (preparação cremosa à base de milho); chorizo criollo de rueda, uma linguiça artesanal com especiarias; e a provoleta tostada na brasa.” Sobre as carnes, ele garante a presença de sucessos da parrilla argentina, como “o ojo de bife, corte retirado do miolo do contrafilé; o bife de chorizo, um dos cortes mais tradicionais do país; e o asado del centro seleccionado, costela bovina cortada em tiras e servida com oito ossos.”



Uma parrilla e vários cortes: o La Cabrera desembarca em BH com toda a experiência argentina de preparar e servir carnes La Cabrera/Divulgação

Vale destacar que o La Cabrera inaugurou há cerca de um mês um restaurante em Porto Alegre (RS), anunciado junto ao de Belo Horizonte.

Casa inédita



O Botânico levará para o rooftop casas de sucesso de fora de Minas e do país, mas também apostou em um novo projeto. O restaurante Bigolini, com abertura prevista para fevereiro de 2027, foi idealizado pela dupla formada por Gabriela Harue Nakao e Simone Paratella, do Simone Ristorante, de São Paulo, e do Pasta Lab, na Região da Savassi, em Belo Horizonte.



Diferentemente das outras casas, com propostas mais intimistas – e, no caso do Simone Ristorante, formal, com menu degustação –, o Bigolini surge com o objetivo de atender diferentes pretensões. “Não pensamos em separar a casa por serviços, mas em criar um lugar onde seja natural entrar para tomar um espresso, almoçar, encontrar amigos no aperitivo ou permanecer para jantar”, explica Gabriela.



É inegável, porém, que a bagagem das outras casas aparecerá na nova. “O Pasta Lab nasceu da nossa relação com a massa fresca e a cozinha italiana cotidiana. Já o Simone representa um trabalho mais aprofundado de pesquisa, território, técnica e hospitalidade, com uma exigência construída ao longo de muitos anos. O Bigolini é, de certa forma, a evolução dessas duas experiências.”



A massa fresca e os embutidos que serão curados na própria cozinha vão evidenciar o cuidado com a gastronomia, embora Gabriela destaque o desejo de que “o espaço, o atendimento, o ritmo e a comida tenham a mesma importância”.

O Bigolini significa uma ampliação do público que procura as outras casas lideradas por Gabriela e Simone. “Até aqui, boa parte dos nossos clientes escolhia deliberadamente visitar nossas casas. No Bigolini, alguém poderá simplesmente estar passando, ler a placa e decidir entrar. Essa mudança nos interessa muito”, completa.



Gabriela ainda não divulgou o que deve, de fato, entrar no menu, mas deu pistas. “Além das massas frescas e dos embutidos de produção própria, teremos uma presença importante de peixes e frutos do mar, explorando diferentes preparações da tradição italiana.”

Atenção ao custo-benefício

O terceiro empreendimento será o japonês Gurumê, do Rio de Janeiro. Clássicos como a pipoca de camarão (R$ 65) e o ussuzukuri de salmão (R$ 107), formado por lâminas finas servidas com molho ponzu, azeite trufado e ovas de massago, serão servidos no shopping de BH a partir de março de 2027.

O carioca Gurumê é conhecido por oferecer uma cozinha japonesa com ótima relação entre qualidade e preço Gurumê/Divulgação



Um dos pilares do sucesso da marca é a relação de preço e qualidade. “Desde que a gente começou, em 2014, no Fashion Mall, sempre se destacou trazendo uma oferta de culinária japonesa no nível dos melhores restaurantes com um preço muito mais baixo”, comenta, acrescentando que o propósito é “democratizar a boa culinária”, diz o sócio e cofundador do restaurante, Jeronimo Bocayuva.



É claro que determinadas iguarias nunca serão baratas, mas lá, certamente, terão um preço mais atrativo do que em outras casas. Basta pensar nos exemplos dos hand rolls (enrolados de alga nori e arroz) de vieira e enguia, que custam R$ 37 cada.



Para conseguir trabalhar com esses preços, o empresário reconhece que precisa estar sempre com a casa cheia. “Não tem milagre para fazer isso, tem uma matemática. Então, dentro dessa matemática, tenho que estar lotado no almoço e no jantar. Não posso ser aquele restaurante que enche todo dia à noite, ou que todo fim de semana está lotado. Para mim não funciona, porque a gente é uma operação que trabalha com uma margem menor para poder levar esse custo-benefício para o cliente.”

De vizinhos a turistas



O Botânico Shopping já virou um destino desejado por turistas, diz o fundador Emílio Brandi. “É comum vermos, em qualquer horário, pessoas com malas.” Isso, entretanto, não diminui a importância do público vizinho, que sempre teve voz ativa na seleção de operadores do negócio. “Fizemos uma pesquisa qualitativa e quantitativa no bairro e vimos que as pessoas queriam, por exemplo, uma padaria, um lugar de comida saudável, uma pizzaria… Isso nos norteou nas buscas pelos melhores”, conta.





Gastronomia do Botânico



Quando o rooftop tiver suas três operações, em março de 2027, o shopping reunirá, ao todo, 16 pontos para comer e beber:

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APTK Spirits

Bigolini (em breve)

Casa do Sol

Dream Coffee

Du Pain

Empório Frutaria

Enoboutique Casa Geraldo

Farinharia

Fofíssimo

Gaia Gaia

Gurumê (em breve)

La Cabrera (em breve)

Lullo Gelato

Mandy

Noir Chocolates

Romerito

Serviço

Botânico Shopping