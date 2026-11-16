Cerveja vira ingrediente em 2ª edição de festival de gastronomia em Macacos
Circuito reúne 11 estabelecimentos entre os dias 14 de novembro e 8 de dezembro
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Entre os dias 14 de novembro e 8 de dezembro, a segunda edição do Gastrô Macacos promove a união entre 11 estabelecimentos e amantes da boa mesa no distrito de São Sebastião das Águas Claras, mais conhecido como Macacos, localizado a 25 km de Belo Horizonte. Desta vez, cada casa participante teve a missão de criar um prato especialmente para o evento usando a cerveja artesanal de Nova Lima como um dos ingredientes da receita.
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O Gastrô Macacos é realizado pela Prefeitura de Nova Lima, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Sebrae Minas, e visa justamente estimular a circulação de moradores e turistas na região, ampliar a visibilidade dos pequenos negócios e valorizar a identidade gastronômica local.
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Conheça os pratos e restaurantes participantes da 2ª edição do Gastrô Macacos
Anita Restaurante (@_anitarestaurante)
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Risoto Raízes de Macacos: risoto cremoso com costela bovina cozida lentamente na cerveja Dark Lager, da Läut.
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Rua Cinco de Dezembro, 10
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De segunda a quinta, das 11h às 17h;
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Sexta e sábado, das 11h às 22h;
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Domingo, das 11h às 18h.
Benedito Gastrobar (@beneditogastrobar)
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Uai!! Que Costela!: Costelinha suína envolvida em molho de cerveja IPA Maritaca, da Cervejaria São Sebastião, reduzida com melaço de cana. Acompanha velouté de cabotiá, quiabo grelhado e sementes de abóbora na manteiga.
- Santo almoço: refeição é âncora financeira para bares e restaurantes
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Rua Dona Maria da Glória, 180
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Quinta, das 17h à 0h;
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Sexta, das 15h à 0h;
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Sábado, das 12h à 0he;
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Domingo, das 12h às 19h.
Cafeteria Jardim Secreto (@cafeteriajardimsecreto_)
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Matilda Stout: bolo de chocolate úmido preparado com a cerveja Russian Imperial Stout Remorso, da Krug Bier, presente também na calda.
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Alameda dos Flamboyants, 452
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Sábado e domingo, das 9h às 18h.
Digníssimo Bar e Restaurante (@dignissimo_)
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Panelenta: carne de panela acompanhada de polenta, com a cerveja India Pale Ale Rancor, da Krug Bier, utilizada no preparo.
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Rua Dona Maria da Glória, 140
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Sexta e sábado, das 11h às 23h;
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Domingo, das 11h às 18h.
Estância Bemain (@estanciabemain)
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Costela na Fogueira: costela bovina assada lentamente e finalizada com redução da cerveja Scottish Export Ale Billy the Kill, da Colt Brew, e mel silvestre. Acompanha polenta dourada, salada de feijão-fradinho e farofa de castanhas e bacon.
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Estrada do Engenho, 750
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Quinta e sexta, das 11h30 às 16h;
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Sábado, das 12h às 18h;
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Domingo e feriados, das 9h às 18h.
Evolução da Gula (@evolucaodagula)
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Entre Copas e Desejos: seis coxinhas artesanais de pernil e copa-lombo suínos, cozidos na cerveja Amber Lager, da Krug Bier, recheadas com muçarela e empanadas em farinha panko. Acompanham barbecue de goiabada com manjericão.
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Rua Dona Maria da Glória, 320
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De domingo a sexta-feira, das 11h às 21h;
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Sábado, das 11h às 23h.
Mar Mineiro (@marmineirorestaurante)
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Mar e Fogo: filé de pescada amarela envolto em bacon, servido com purê de banana-da-terra e crocantes de bacon. Acompanha redução de cerveja Pale Ale, da Albanos, mel, limão siciliano, tomatinhos confitados e tomilho.
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Alameda dos Mendes, 300
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De sexta, sábado e domingo, das 11h às 18h.
Padaria Thaís (@padariathaiscafeteria)
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Encanto de Macacos (Paleta ao Malte): sanduíche preparado com pão de sal produzido com cerveja Austria Lager, da Krug Bier, paleta bovina marinada e cozida lentamente na bebida, pasta de alho, folhas frescas e conserva de tomate-cereja.
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Rua Dona Maria da Glória, 379
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Todos os dias, das 6h às 20h.
Restaurante Casa da Sandra (@casa_dasandra)
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Ousadia da Sandra: joelho de porco envolto em molho roti de cerveja Hop Lager, da Krug Bier, acompanhado de risoto de pomodoro, bacon crocante e telha de couve.
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Rua Dona Maria da Glória, 379
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De sexta a domingo, das 11h à 0h.
Sítio Bar (@sitiobarmacacos)
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Fraldinha ao Malte: fraldinha assada lentamente com cerveja German Pils, da Krug Bier, alho, cebola, ervas e especiarias. A carne é servida com molho encorpado e levemente caramelizado.
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Rua Cinco de Dezembro, 01
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Sexta, sábado, domingo e feriados, das 11h às 17h30.
Sorveteria da Casa (@sorveteriadacasa_)
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Central - Travessia: sorvete de cerveja artesanal com salaminho de chocolate e uma espuma cremosa inspirada na bebida. A criação utiliza a English Pale Ale Jacu Encantado, da Cervejaria 040.
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Rua Dona Maria da Glória, 180B
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