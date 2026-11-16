Cerveja vira ingrediente em 2ª edição de festival de gastronomia em Macacos

Entre os dias 14 de novembro e 8 de dezembro, a segunda edição do Gastrô Macacos promove a união entre 11 estabelecimentos e amantes da boa mesa no distrito de São Sebastião das Águas Claras, mais conhecido como Macacos, localizado a 25 km de Belo Horizonte. Desta vez, cada casa participante teve a missão de criar um prato especialmente para o evento usando a cerveja artesanal de Nova Lima como um dos ingredientes da receita.

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O Gastrô Macacos é realizado pela Prefeitura de Nova Lima, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Sebrae Minas, e visa justamente estimular a circulação de moradores e turistas na região, ampliar a visibilidade dos pequenos negócios e valorizar a identidade gastronômica local.

Conheça os pratos e restaurantes participantes da 2ª edição do Gastrô Macacos

Anita Restaurante (@_anitarestaurante)

Risoto Raízes de Macacos: risoto cremoso com costela bovina cozida lentamente na cerveja Dark Lager, da Läut.

Rua Cinco de Dezembro, 10

De segunda a quinta, das 11h às 17h;

Sexta e sábado, das 11h às 22h;

Domingo, das 11h às 18h.

Benedito Gastrobar (@beneditogastrobar)

Uai!! Que Costela!: Costelinha suína envolvida em molho de cerveja IPA Maritaca, da Cervejaria São Sebastião, reduzida com melaço de cana. Acompanha velouté de cabotiá, quiabo grelhado e sementes de abóbora na manteiga.

Santo almoço: refeição é âncora financeira para bares e restaurantes

Rua Dona Maria da Glória, 180

Quinta, das 17h à 0h;

Sexta, das 15h à 0h;

Sábado, das 12h à 0he;

Domingo, das 12h às 19h.

Cafeteria Jardim Secreto (@cafeteriajardimsecreto_)

Matilda Stout: bolo de chocolate úmido preparado com a cerveja Russian Imperial Stout Remorso, da Krug Bier, presente também na calda.

Alameda dos Flamboyants, 452

Sábado e domingo, das 9h às 18h.

Digníssimo Bar e Restaurante (@dignissimo_)

Panelenta: carne de panela acompanhada de polenta, com a cerveja India Pale Ale Rancor, da Krug Bier, utilizada no preparo.

Rua Dona Maria da Glória, 140

Sexta e sábado, das 11h às 23h;

Domingo, das 11h às 18h.

Estância Bemain (@estanciabemain)

Costela na Fogueira: costela bovina assada lentamente e finalizada com redução da cerveja Scottish Export Ale Billy the Kill, da Colt Brew, e mel silvestre. Acompanha polenta dourada, salada de feijão-fradinho e farofa de castanhas e bacon.

Estrada do Engenho, 750

Quinta e sexta, das 11h30 às 16h;

Sábado, das 12h às 18h;

Domingo e feriados, das 9h às 18h.

Evolução da Gula (@evolucaodagula)

Entre Copas e Desejos: seis coxinhas artesanais de pernil e copa-lombo suínos, cozidos na cerveja Amber Lager, da Krug Bier, recheadas com muçarela e empanadas em farinha panko. Acompanham barbecue de goiabada com manjericão.

Rua Dona Maria da Glória, 320

De domingo a sexta-feira, das 11h às 21h;

Sábado, das 11h às 23h.

Mar Mineiro (@marmineirorestaurante)

Mar e Fogo: filé de pescada amarela envolto em bacon, servido com purê de banana-da-terra e crocantes de bacon. Acompanha redução de cerveja Pale Ale, da Albanos, mel, limão siciliano, tomatinhos confitados e tomilho.

Alameda dos Mendes, 300

De sexta, sábado e domingo, das 11h às 18h.

Padaria Thaís (@padariathaiscafeteria)

Encanto de Macacos (Paleta ao Malte): sanduíche preparado com pão de sal produzido com cerveja Austria Lager, da Krug Bier, paleta bovina marinada e cozida lentamente na bebida, pasta de alho, folhas frescas e conserva de tomate-cereja.

Rua Dona Maria da Glória, 379

Todos os dias, das 6h às 20h.

Restaurante Casa da Sandra (@casa_dasandra)

Ousadia da Sandra: joelho de porco envolto em molho roti de cerveja Hop Lager, da Krug Bier, acompanhado de risoto de pomodoro, bacon crocante e telha de couve.

Rua Dona Maria da Glória, 379

De sexta a domingo, das 11h à 0h.

Sítio Bar (@sitiobarmacacos)

Fraldinha ao Malte: fraldinha assada lentamente com cerveja German Pils, da Krug Bier, alho, cebola, ervas e especiarias. A carne é servida com molho encorpado e levemente caramelizado.

Rua Cinco de Dezembro, 01

Sexta, sábado, domingo e feriados, das 11h às 17h30.

O sorvete de cerveja artesanal com salaminho de chocolate da Sorveteria da Casa é uma das inovações do Gastrô Macacos Sorveteria da Casa/Divulgação





Sorveteria da Casa (@sorveteriadacasa_)