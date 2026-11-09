O que você precisa saber para preparar um café especial em casa

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

O que, afinal, diferencia um café especial de um café tradicional? Tecnicamente, a classificação considera a avaliação sensorial realizada por profissionais capacitados. Um café especial deve alcançar pelo menos 80 pontos em uma escala de 100. Na prática, são grãos com qualidade sensorial diferenciada, características marcantes, notas perceptíveis e, geralmente, rastreabilidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!













A qualidade, no entanto, começa muito antes de a bebida chegar à mesa. Plantio, colheita, seleção dos frutos, processamento, secagem, armazenamento e torra são etapas que interferem diretamente no resultado final. Uma das diferenças mais perceptíveis está justamente na torra. Enquanto os cafés tradicionais frequentemente apresentam torra bastante escura, que pode mascarar defeitos e uniformizar sabores, nos especiais o objetivo é valorizar as características naturais de cada grão.

Para quem ainda associa café exclusivamente a uma bebida forte e amarga, Julia Fortini, da Academia do Café, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, recomenda experimentar os especiais sem preconceitos.

A barista costuma recorrer a uma comparação simples com alimentos do cotidiano: uma torrada. “Você prefere uma torrada completamente queimada ou uma torrada douradinha, no ponto certo? Quando queimamos demais um alimento, perdemos grande parte dos sabores originais e sentimos principalmente aquele gosto de queimado. Com o café acontece algo semelhante. Uma torra excessivamente escura pode mascarar toda a complexidade do grão e deixar a bebida predominantemente amarga”, explica.

Uma torra bem desenvolvida, respeitando as características de cada café, permite perceber sua doçura, acidez, corpo e diferentes aromas. É assim que aparecem as notas de chocolate, caramelo, frutas, flores e especiarias, por exemplo. Não significa que esses ingredientes tenham sido adicionados à bebida: são características naturais do próprio grão, desenvolvidas a partir de uma combinação de fatores ao longo da produção, assim como acontece com o vinho.

Influência do terroir



Variedade genética, solo, altitude, clima, condições de cultivo e ponto de maturação dos frutos começam a determinar o potencial sensorial ainda na lavoura. Mas uma das etapas capazes de transformar mais intensamente o perfil de sabor é o pós-colheita, especialmente o processamento.

Julia cita o exemplo de um Bourbon Amarelo produzido em uma mesma propriedade. Parte dos grãos pode passar pelo método natural, enquanto outra é submetida à fermentação induzida ou ao processo de cereja descascado. Mesmo pertencendo à mesma variedade e tendo a mesma origem, os cafés podem apresentar perfis sensoriais completamente diferentes.

A própria região de cultivo também faz diferença. Um Bourbon produzido no Cerrado Mineiro pode ter características distintas de outro cultivado no Sul de Minas. E, depois de todas essas etapas, a torra precisa ser desenvolvida de maneira a valorizar o potencial construído ao longo da produção.













Minas Gerais, maior estado produtor de café do Brasil, reúne uma diversidade expressiva de regiões, solos, altitudes, microclimas e terroirs. Cerrado Mineiro, Sul de Minas, Matas de Minas e Mantiqueira de Minas são alguns dos territórios que ajudam a explicar a variedade de perfis encontrados no estado. Há cafés mais achocolatados, doces e encorpados, assim como grãos extremamente frutados, florais, delicados e com acidez complexa.

Para Julia, um dos grandes diferenciais mineiros é justamente não existir um único perfil de café que represente toda a produção estadual. A diversidade se combina à capacidade de produzir em grande escala, mantendo qualidade e incorporando tecnologia, tradição e inovação.

Como preparar em casa?

A experiência com cafés especiais não precisa ficar restrita às cafeterias ou aos equipamentos profissionais. Preparar uma boa bebida em casa é possível, garante Julia Fortini, barista e sócia da Academia do Café, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, mesmo com utensílios simples. Um dos cuidados fundamentais é comprar café em grãos e moê-los somente na hora do preparo.

A recomendação tem explicação técnica - o café é sensível à oxidação. Quando o grão é moído, sua superfície de contato com o oxigênio aumenta consideravelmente, acelerando a perda dos compostos aromáticos. Em poucos minutos, parte da complexidade sensorial já começa a se dissipar. Por isso, moer o café imediatamente antes de preparar a bebida ajuda a preservar aromas e sabores.

Não é necessário investir em equipamentos caros. Atualmente, há moedores com preços acessíveis e mesmo os modelos mais simples podem fazer diferença na qualidade da extração. O armazenamento também exige atenção. O ideal é manter o café em grãos, em embalagem bem fechada e protegido da luz, do calor, da umidade e do contato com o oxigênio.

Outro mito que Julia gosta de desfazer diz respeito à temperatura da água. Ao contrário do que muita gente acredita, a água pode, sim, ferver para o preparo do café. O grão já passou por temperaturas muito superiores durante a torra, portanto a água a 100°C não vai queimá-lo. A orientação é ferver a água, desligar o fogo e utilizá-la, sem necessidade de mantê-la em ebulição por muito tempo.

Temperaturas muito baixas, por outro lado, podem dificultar a extração e produzir bebidas aguadas, sem intensidade e pouco desenvolvidas, condição conhecida como subextração. No fim, um bom café em grãos, moído na hora, água de qualidade e alguns cuidados com a receita são suficientes para transformar a experiência doméstica.

Novas interpretações do espresso

O mesmo princípio de atenção às particularidades de cada grão vale para o espresso, que ganhou novas interpretações e combinações nos últimos anos. Não existe uma receita única para uma extração de qualidade: cada café e cada torra pedem ajustes específicos, de acordo com o resultado sensorial que se pretende alcançar.

Durante muito tempo, o espresso foi associado a uma bebida extremamente intensa, com bastante crema e parâmetros considerados fixos de quantidade de café e tempo de extração. Hoje, a avaliação vai além desses aspectos. “No final, quem manda é o sensorial. Um bom espresso precisa apresentar equilíbrio entre doçura, acidez e amargor. Dependendo do grão, podemos ter bebidas mais encorpadas, mais ácidas ou mais frutadas”, explica.













É nesse momento que entra o trabalho do barista, responsável por encontrar a receita capaz de valorizar cada café. Isso exige regular o moinho diariamente, muitas vezes mais de duas vezes ao dia, adaptar os parâmetros de preparo e, também, apresentar ao cliente o valor daquela bebida.

A mudança na relação dos brasileiros com o café também passa pelo trabalho das cafeterias. Julia lembra que, quando a Academia do Café abriu sua cafeteria, em 2012, o estabelecimento ainda tinha poucos clientes. As propostas de preparo e apresentação dos cafés especiais provocavam estranhamento. Alguns consumidores questionavam a quantidade servida no espresso, a cor mais clara do café filtrado e até o preço das bebidas.

A resposta foi investir em educação e apresentar, pouco a pouco, outras possibilidades de consumo. “Foi um trabalho de formiguinha. Fomos ensinando o consumidor e mostrando esse lado tão bonito do café: a origem, a diversidade de sabores, as possibilidades de preparo e o produtor”, recorda.

Curiosidade do público

Com o passar dos anos, a curiosidade aumentou. Os clientes começaram a pedir mais informações, experimentar diferentes opções e levar a experiência para casa. Embora o café sempre tenha ocupado lugar importante na cultura brasileira, durante muito tempo foi consumido quase automaticamente. Hoje, há um interesse maior em saber de onde vem o grão, quem o produziu, qual é sua variedade, como foi processado e por que apresenta características diferentes de outros cafés.

Nesse movimento, as cafeterias têm papel fundamental ao aproximar o consumidor da cadeia produtiva e apresentar a bebida sob novas perspectivas. Para Julia, essa valorização também precisa avançar no universo da gastronomia.













Apesar de o Brasil ser o maior produtor mundial de café e também um grande consumidor, a bebida ainda tem espaço para conquistar dentro das experiências gastronômicas. Historicamente, foi tratada como complemento da refeição, o cafezinho servido ao final. O consumidor escolhia cuidadosamente a entrada, o prato principal, a sobremesa e o vinho, mas nem sempre dedicava a mesma atenção ao café.

Esse cenário começa a mudar em restaurantes que buscam oferecer uma experiência gastronômica completa, com maior cuidado na seleção e no preparo da bebida. Ainda assim, há um caminho a percorrer. “Acredito que estamos caminhando para uma gastronomia que reconhece cada vez mais o café como um produto de origem, com identidade e potencial gastronômico próprio”, avalia.

Para Julia, cada oportunidade de apresentar um café especial é também uma maneira de compartilhar as histórias que existem por trás dele. Da fazenda à torrefação, da escolha da receita ao momento em que a xícara chega às mãos do consumidor, o trabalho do barista é traduzir toda essa cadeia em uma experiência de aromas, sabores e descobertas.



Serviço

Academia do Café

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Rua Grão Pará, 1010, Funcionários

De segunda a segunda, das 9h às 18h

@academiadocafe



