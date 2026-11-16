Santo almoço: refeição é âncora financeira para bares e restaurantes

Ele pode até ser menos glamouroso e mais rápido, mas é também essencial. Para muitas casas belo-horizontinas, o serviço de almoço é sinônimo de segurança, além de gerar boa parte da receita. Há quem se especialize nele e sequer faça questão do turno da noite; enquanto também existem restaurantes e bares que enxergam, nesta refeição, a possibilidade de equilibrar as contas e “bancar” uma operação noturna mais inovadora.

Fique por dentro das notícias que importam para você!



A chef e professora do curso de gastronomia da UNI BH com a Le Cordon Bleu Carol Haddad reforça a ideia do almoço como “âncora financeira para o mês”. “O almoço é crucial porque subsidia a liberdade criativa do jantar. Menu autoral, ingredientes exóticos ou técnicas complexas exigem riscos financeiros que um jantar sozinho nem sempre consegue cobrir com folga. Na prática, um estabelecimento usa um cardápio de almoço executivo, mais ágil e acessível, muitas vezes ancorado em pratos tradicionais revisitados ou menus do dia, para atrair o público corporativo e local.”



A professora destaca, ainda, a segurança que o serviço diurno proporciona. “Na grande maioria dos casos, o almoço funciona como o fluxo de caixa e a estabilidade financeira do negócio. Enquanto o jantar costuma concentrar o ticket médio mais alto, a venda de bebidas alcoólicas e a margem de lucro por cliente, o almoço garante o volume.”



Carol completa: “É o serviço que paga os boletos recorrentes, garante a compra diária de insumos frescos e mantém a operação girando com previsibilidade.”

Executivo em três versões

Na experiência do empresário Alfredo Lanna, à frente de três casas que trabalham com o serviço, o almoço executivo surgiu como uma forma de “ajudar a pagar as contas” em um antigo empreendimento no Bairro Coração Eucarístico, Região Noroeste da capital.

Um grande sucesso do Tabaiares, que tem o almoço como prioridade, é o lombo com salpicão, batata-palha, arroz e feijão Rodrigo Valente/Divulgação



Em 2017, quando inaugurou o Botequim Sapucaí, no Floresta, Região Leste de BH, ele já apostou de cara no atendimento de dia e à noite. No Tabaiares, outra casa de Lanna, na mesma região, o almoço é a prioridade, já que ela só abre à noite sob demanda de eventos. E no Babel, que fica no Centro da cidade, o almoço tem grande importância para a receita. “O dia paga 50% e a noite a mesma coisa”, resume Alfredo.



Atualmente, o Babel conta com um menu fixo de segunda a sexta, com opções como o linguine ao pesto com ancho (R$ 69,90).O Tabaiares, a casa mais focada em almoço, tem também pratos fixos e outros que aparecem como sugestões. Um dos maiores sucessos, segundo Alfredo, é o lombo com salpicão, batata-palha, arroz e feijão (R$ 42,90).



No Botequim Sapucaí, por outro lado, o formato consiste em uma salada ou “mimo do chef” de entradinha, o prato do dia, um docinho e um café. A cada dia, há duas opções (uma vendida a R$ 69 e outra a R$ 79). Um dos mais queridos entre os clientes é o prato de sexta: arroz de pato com linguiça e laranja à parte (R$ 79). Antes, o agrado pode ser, por exemplo, empadinha de queijo com geleia de jabuticaba e croquete de milho verde com catupiri e pimenta biquinho. De sobremesa, quindim.



Se o cliente preferir, também há no almoço opções fora do executivo, que são parte do menu à la carte convencional. Exemplos disso são o prato de camarão com chuchu e arroz com creme de camarão e coco (R$ 89) e o picadinho de filé ao molho de cerveja preta, arroz com alho assado, banana à milanesa e farofa de cebola (R$ 89).

Cada dia, uma batalha

Alfredo conta que, para que tudo saia como planejado na hora do almoço, é preciso ser eficiente. “Em um período de 40 minutos, a gente lota o nosso salão. Então, a gente precisa ter muita gente para atender. É uma operação de guerra diária”, brinca.

O executivo do Babel tem menu fixo de segunda a sexta, com opções como o linguine ao pesto com ancho Rodrigo Valente/Divulgação



O serviço da noite, que apresenta outras dificuldades, requer menos dinamismo na visão de Alfredo, já que os clientes chegam de tempos em tempos, separados, e não têm tanta pressa para ir embora.

Sonho revelador

Os planos dos chefs Ronaldo Avelar e Paolla Stocler envolviam abrir um restaurante português somente com serviço noturno no Mercado de Origem, Bairro Olhos D’Água, Região Oeste de BH. O que se concretizou, no fim, foi praticamente o oposto – só a localização sonhada que se tornou realidade.



“Faltando pouco para a gente abrir, sonhei que nosso restaurante ia se chamar Pinga e Frita e que a gente ia vender PF. Na proposta inicial, eu ia vender vinho, lagosta e polvo e, no meu sonho, estava vendendo comida do dia a dia como tropeiro”, recorda Ronaldo, que, felizmente, seguiu a mensagem que lhe foi passada nesta noite.



Os chefs hoje comemoram essa decisão. “Ainda bem que mudamos. De todos restaurantes que abriram, somos os únicos que estão no mercado desde o começo”, afirma. Hoje, portanto, o Pinga e Frita funciona apenas no horário do almoço e é reconhecido pelo prato feito, entre eles o tropeiro. “Acho que demos certo pela proposta democrática de um bom custo-benefício. Conseguimos atender um ticket médio de uns R$ 30 até quem quer pratos de R$ 80.”

O tropeiro com torresmo pururuca e ovo de gema mole do Pinga e Frita é preparado quando o pedido chega à cozinha Pinga e Frita/Divulgação



Situado em frente a um shopping, uma grande loja e no meio de diversas indústrias, o Pinga e Frita acabou conquistando clientes cativos. “No almoço, apesar de não ter glamour, temos uma segurança financeira maior, o público é mais recorrente”, conta o chef, que entende bem o quão sedutora a noite pode ser.



“O almoço é uma necessidade, as pessoas precisam comer para continuar trabalhando. A noite é mais incerta, às vezes você precisa criar promoções, rodada dupla, ter música ao vivo…”, conta, relembrando experiências anteriores.



Apesar de destacar questões como clientes alcoolizados, movimento que varia muito e menos conexão com os clientes, Ronaldo confessa já ter pensado em começar a abrir à noite também, ao menos alguns dias, mas ainda não conseguiu. “Hoje minha maior dificuldade é a mão de obra, principalmente por eu estar em um lugar que é mais afastado para muita gente. O que procuramos fazer, então, são eventos ao longo do mês para aumentar o faturamento.”

Um PF de respeito

Não é por que um prato tem um preço mais acessível que ele não deve ser feito com esmero. Por isso, Ronaldo e Paolla finalizam todos os preparos na hora do pedido.

“No caso do nosso tropeiro, por exemplo, deixamos pronto o feijão cozido no ponto correto, uma base de refogado com bacon, linguiça e vegetais e, quando o cliente pede, finalizamos tudo. Misturamos com banha de porco, farinha de milho e couve. Assim, fazendo na hora, em vez de ter um panelão, o tropeiro fica sempre úmido e com a textura ideal.”



Por cima do prato, vendido a R$ 38, ainda vai torresmo pururuca e ovo com gema mole. “Nossa proposta é fazer o simples muito bem-feito”, reforça o chef.

Localização estratégica

Estar na Região da Savassi é um ótimo primeiro passo para investir no almoço. O Cabernet Butiquim está exatamente por ali, e, apesar de ter começado apenas com o atendimento noturno, em 2015, logo foi fisgado pelo serviço de almoço no ano seguinte.



“Naquela época, a região ainda tinha poucas opções de restaurantes que oferecessem serviço de pratos à la carte durante o horário do almoço. Identificamos uma oportunidade de atender a essa demanda, levando a proposta gastronômica do Cabernet também para o período diurno”, explica Pablo Teixeira, fundador do restaurante.

O Cabernet Butiquim leva sua proposta gastronômica da noite para o dia, servindo pratos como o mexido Bia Mayer/Divulgação



Antes, a casa trabalhava com um menu fixo e sugestões diárias. Hoje, as mudanças são quinzenais. “Percebemos que esse modelo acabava inviabilizando a operação, tanto pela organização da cozinha quanto pelo planejamento dos insumos. Com o tempo, entendemos que trabalhar com sugestões quinzenais seria mais eficiente, sem deixar de oferecer variedade aos clientes”, justifica.



Pablo ainda destaca que enxerga o serviço diurno como uma boa oportunidade de aumentar a receita e o fluxo de pessoas na casa, aproveitando o mais importante que ele já tem: o ponto e a estrutura. “O almoço se consolidou como um bom complemento de faturamento para o restaurante. É um serviço que contribui para ampliar o movimento da casa e diversificar as oportunidades de receita, aproveitando a estrutura e a proposta gastronômica do Cabernet também durante o dia”, completa. Um dos sucessos do executivo é a galinhada com sobrecoxa assada (R$ 55).

Porta de entrada

O menu executivo sempre esteve no radar de Caio Soter, chef e proprietário do restaurante Pacato, no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul de BH. “Começamos apenas à noite, depois abrimos no almoço de sábado e domingo e depois partimos para o executivo. Sabia que seria importante ter um executivo, então já deixei na programação”, declara.



Ao longo dos mais de quatro anos de serviço de almoço, Caio conta que houve algumas mudanças. Eles já serviram um menu individual com couvert, entrada, principal e sobremesa, sendo que os pratos eram diferentes dos do cardápio noturno; e também já tiveram opções do dia além do à la carte.

Quem vai ao Pacato comer o Wellington de porco com molho de pimenta do Norte de Minas e purê de abóbora ganha uma entrada e uma sobremesa Victor Schwaner/Divulgação



Atualmente, a casa aposta no mesmo menu da noite. O cliente escolhe o prato que quiser e, no almoço, ganha versão individual de uma das entradas e uma sobremesa do restaurante (as opções variam a cada dia, mas você pode encontrar, por exemplo, bolinho de galinhada com aioli de pequi e ovo de codorna e tortinha cremosa de milho e queijo com doce de leite).



Portanto, quem quiser pode provar o famoso Wellington de porco com molho de pimenta do Norte de Minas e purê de abóbora (R$ 131) ou o surubim na brasa com melado de cajuzinho do cerrado, creme de couve-flor, avelã, manteiga noisette e gaspacho (sopa fria de origem espanhola) de jabuticaba (R$ 146) na hora do almoço.



Apesar disso, para quem preferir, a casa também serve o famoso menu degustação nos dois turnos. Ele parte da escolha do prato principal e, por mais R$ 168, o cliente degusta as nove pequenas etapas criadas por Caio Soter, como a clássica vertical de jiló, com cinco apresentações do vegetal.

Vitrine para a noite

A importância do executivo para Caio vai além da receita – da qual cerca de 30% vem desse serviço. “Acho que o almoço executivo é muito importante para trazer um público que não conhece o restaurante. Às vezes, o cliente vai lá numa reunião de negócios e vai voltar com a família.”



Para os turistas, que são cada vez mais recorrentes na cidade, ele pode ser uma boa porta de entrada. “A gente recebe muitos turistas que estão passeando em BH e tem muitos restaurantes que não abrem no almoço aqui”, destaca.

Refil de arroz e feijão

A operação de almoço surgiu na Casa Gabo, localizada na Savassi, em 2026, depois de um ano e meio de abertura. “Tínhamos a necessidade de melhorar as vendas nos dias de semana, e o almoço tem se mostrado uma grata surpresa com crescimento gradual, mas clientes fiéis”, diz o sócio Augusto Franco.



Com a implementação do almoço, eles remanejaram os horários do restaurante. Passaram a não abrir às terças e domingos. “Hoje nossa equipe de salão trabalha na escala 4x3, e isso reduziu muito o número de freelancers. Conseguimos reduzir os gastos com isso e segurar a equipe”, conta.

Na Casa Gabo, os acompanhamentos para picanha, alcatra, milanesa de frango ou legumes variam a cada semana Magê Monteiro/Divulgação



Assim como em outras casas, por lá o almoço “dá uma margem menor que a noite, mas tem um faturamento mais certo”, segundo Augusto.



Até para que o cliente se sinta sempre atraído, na Casa Gabo as carnes (ou vegetais, no caso da opção vegetariana) se mantêm e os acompanhamentos disponíveis mudam a cada semana. Alguns exemplos são: salada de repolho com sementes e grãos tostados, purê de abóbora com gengibre ou farofa de maracujá e sementes. Com a pegada latino-americana do estabelecimento, os patacones (discos de banana fritos) também costumam figurar no menu executivo.



“O almoço é uma pitada do que a casa deseja mostrar. Somos um gastrobar de cozinha latino-americana, mas não conseguimos escapar do arroz com feijão de todo dia. De certa forma, à noite somos um bar latino com pitadas brasileiras. Nosso almoço é de um restaurante brasileiro com pitadas latinas. E um complementa o outro”, define Augusto.



Aliás, os pratos executivos funcionam com refil de arroz e feijão. Picanha (R$ 53), alcatra (R$ 49), milanesa de frango (R$ 47) e legumes (R$ 45) são as opções de base que o cliente escolhe.

Bufê disputado

Desde 1992, quando chegou ao ponto em que está hoje, um dos quarteirões fechados da Praça Sete, o Pop Kid, que era – e ainda é – referência em pastéis e batatas recheadas, voltou-se ao self-service no almoço. Antes, a casa trabalhava com opções à la carte, mas, em um dos mais movimentados pontos do Centro da cidade, esse formato seria inviável.



“O fluxo é muito grande, não daríamos conta de atender dessa forma. No horário de almoço passam em torno de 400 pessoas por aqui”, conta Leandro Câmara, gestor do restaurante.

Há mais de 30 anos no Centro de BH, o Pop Kid tem clientes assíduos que esperam o cordeiro de quinta e a feijoada de sexta Pop Kid/Divulgação



Dessa forma, mesmo com os petiscos noturnos e o chope, o almoço (R$ 108,90 o quilo) se tornou o produto principal do Pop Kid. “Em receita, significa entre 52% e 55% do total”, destaca.



Tanto de dia quanto de noite, a maior parte do público frequentador do restaurante trabalha no entorno. “Temos clientes que almoçam aqui há mais de 30 anos. De dia, geralmente são pessoas que comem e voltam para o trabalho, enquanto à noite são mais boêmios que vêm para o happy hour, que querem esperar o trânsito melhorar ou que simplesmente gostam de um chope.”



Ainda de acordo com Leandro, o movimento noturno sofre com muito mais variáveis do que o almoço. “Se estiver chovendo mais, ou mesmo com um clima mais frio, muitas pessoas não saem para beber”, reforça.



Do outro lado, os clientes do almoço são bem mais recorrentes. Muitos, segundo o gestor, aguardam a quinta-feira, dia em que é servido o cordeiro, ou a clássica feijoada de sexta. De toda maneira, diariamente há opções democráticas, sempre com um peixe, um frango, uma carne vermelha e ainda uma de porco.

Serviço

Botequim Sapucaí

Rua Sapucaí, 527, Floresta

De segunda a quinta, das 11h30 à 0h

Sexta e sábado, das 11h30 à 1h

Domingo, das 11h30 às 18h

@botequimsapucai

Tabaiares

Rua Tabaiares, 73, Floresta

Segunda, das 11h30 às 15h

De terça a sexta, das 11h30 às 16h

Sábado e domingo, das 11h30 às 18h

@tabaiares.bh

Babel

Avenida Bias Fortes, 1160, Centro

Segunda, das 11h30 às 15h

De terça a quinta, das 11h30 à 0h

Sexta e sábado, das 11h30 à 1h

Domingo, das 11h30 às 18h

@babelbh

Pinga e Frita

Rua Adriano Chaves e Matos, 447, loja 307, Olhos D'Água

(31) 99890-3224

De terça a sexta, das 11h30 às 16h

Sábado e domingo, das 11h30 às 17h

@pingaefrita

Cabernet Butiquim

Rua Levindo Lopes, 22, Funcionários

(31) 98447-4102

De terça a sábado, das 11h30 às 23h30

Domingo, das 11h30 às 16h

@cabernetbutiquim

Pacato

Rua Rio de Janeiro, 2735, Lourdes

(31) 98324-8736

De quarta a sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h

Domingo, das 12h às 16h

@pacatobh

Casa Gabo

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Avenida Cristóvão Colombo, 336, Funcionários

(31) 98327-8890

Quarta e quinta, das 12h às 15h e das 18h às 23h30

Sexta, das 12h às 15h e das 18h à 0h

Sábado, das 12h à 0h

@casa.gabo.bh

Pop Kid