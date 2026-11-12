Birra Moretti chega a Belo Horizonte com aposta na tradição italiana à mesa

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

A tradição italiana de reunir pessoas ao redor da mesa, compartilhar pratos e brindar bons momentos ganha uma nova opção em Belo Horizonte. A cerveja Birra Moretti, marca de origem italiana do Grupo Heineken, chega à capital mineira em dezembro, com distribuição inicial em cantinas, pizzarias e bares selecionados. O lançamento também contempla São Paulo (SP) e Curitiba (PR), em uma estratégia da companhia para ampliar sua presença no segmento de bares e restaurantes.

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A Birra Moretti La Classica desembarca no mercado brasileiro com produção nacional. Puro malte e sem glúten, a cerveja foi desenvolvida para acompanhar a culinária italiana e petiscos tradicionais. O produto estará disponível em garrafas de 600 ml e 355 ml, combinando a identidade de uma marca internacional com os hábitos de consumo locais.

A escolha de Belo Horizonte para receber o lançamento está relacionada à força da gastronomia e da cultura boêmia da cidade, além da influência italiana presente na culinária e nos encontros sociais dos mineiros.

“Belo Horizonte reúne características que têm muita afinidade com Birra Moretti: uma cena gastronômica e boêmia relevante, bares e restaurantes que fazem parte da identidade da cidade e a presença da cultura italiana. Esse contexto faz de BH uma praça muito estratégica para começarmos a construir a marca no Brasil. Queremos que o primeiro contato do consumidor com essa cerveja tão única seja justamente nesses espaços, onde é possível conhecer e experimentar o produto dentro de uma experiência conectada à sua origem e proposta”, afirma Fernando Mancuso Garbi, vice-presidente de Vendas On Premise.

O Brasil reúne atualmente cerca de 30 milhões de descendentes de italianos, formando a maior colônia italiana fora da Itália no mundo, segundo o Ministério das Relações Exteriores. Essa proximidade histórica e cultural é apontada pelo Grupo Heineken como um dos fatores que favorecem a chegada da marca ao país.

Primeira nação da América Latina a contar com produção local de Birra Moretti, o Brasil passa a incorporar a cerveja ao seu portfólio premium. A iniciativa também faz parte dos planos da companhia de fortalecer sua atuação no canal de bares e restaurantes, apostando nesses estabelecimentos como espaços de descoberta e experimentação de novos produtos.

“A cultura italiana já faz parte do jeito de viver dos brasileiros, especialmente na gastronomia e nos encontros ao redor da mesa. Birra Moretti chega ao Brasil a partir dessa conexão genuína, trazendo uma marca de tradição e reconhecimento internacional para complementar nosso portfólio premium. Começar por bares e restaurantes é uma escolha estratégica, pois são espaços de descoberta e experimentação que nos permitem construir a marca a partir de sua essência e, ao mesmo tempo, fortalecer nossa atuação em um canal importante para o negócio”, afirma Cecilia Bottai, CMO do Grupo Heineken no Brasil.

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Mais de 160 anos de história



A trajetória de Birra Moretti começou em Udine, no norte da Itália, no século 19, quando Luigi Moretti fundou sua cervejaria. A primeira garrafa foi comercializada no verão de 1860. Desde então, a marca expandiu sua presença para além da região de Friuli, onde nasceu, e conquistou mercados internacionais. Mais de 160 anos depois de sua criação, Birra Moretti é exportada para mais de 40 países, mantendo a origem italiana como elemento central de sua identidade.