Rio de Janeiro – Não é raro encontrar por aí mineiros que, quando em terras cariocas, fazem questão de visitar o Gurumê, restaurante japonês fundado há 12 anos no Rio de Janeiro. Os mesmos que anseiam por degustar os pescados frescos e receitas tradicionais da casa podem comemorar porque, a partir do próximo ano, não será mais preciso viajar centenas de quilômetros para matar o desejo.



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Clássicos como a pipoca de camarão (R$ 65) e o ussuzukuri de salmão (R$ 107), formado por lâminas finas servidas com molho ponzu, azeite trufado e ovas de massago, serão servidos em Belo Horizonte, mais especificamente no Botânico Shopping, Bairro Belvedere, Região Centro-Sul da cidade, a partir de março de 2027.



A unidade belo-horizontina do Gurumê ficará no rooftop do centro comercial que, desde sua inauguração, em 2025, enquadra a gastronomia como prioridade. Isso, conforme explica o sócio e cofundador do restaurante, Jeronimo Bocayuva, fez diferença na decisão pela expansão.



“A gente recebe muitos convites de shoppings. Já tinha visitado alguns em BH, já havia mapeado o mercado. Quando visitei o Botânico, conheci o Emílio Brandi [fundador] e senti muita segurança no projeto deles”, declara, reforçando a significativa presença de clientes da capital mineira na casa, que sempre enfatizavam o desejo de ter o Gurumê mais próximo.

Pé no chão



Para quem gosta da mistura de salgado e doce, uma boa pedida é o niguiri de atum maçaricado com maçã-verde caramelizada Gurumê/Divulgação

A prova viva de que Jeronimo de fato confiou e se encantou pelo Botânico é o fato de o Gurumê ter muita cautela em cada passo que dá. “Nosso processo de expansão sempre foi muito pé no chão. Os restaurantes são grandes. O investimento é alto. A gente precisa formar muito bem a equipe antes de inaugurar. Tem todo um processo longo de treinamento, de capacitação…”, explica o empresário.



Não à toa, a casa passou oito anos atuando apenas no Rio de Janeiro (embora em vários endereços, inclusive em Niterói) até que chegasse o momento de “olhar para fora”: abriram, no primeiro semestre de 2024, uma unidade em Brasília (DF) e, no segundo, a primeira em São Paulo (SP).

“Abrimos primeiro em Brasília, sentimos que era um mercado mais acessível para começar a sair do Rio. A gente já recebia muito feedback de clientes de Brasília aqui e sabia que era um mercado muito receptivo”, conta.



São Paulo, como é de se imaginar, era um passo sonhado – inclusive, Jeronimo diz ter estudado o mercado de lá por cerca de sete anos. “Sempre foi um grande alvo nosso, sabendo que é um mercado extremamente competitivo e desafiador para a gente”, destaca. Hoje, o Gurumê conta com duas unidades na capital paulista.

Qualidade inegociável



Menu do Gurumê terá criações como o atum com burrata e molho pesto Léo Braga/Divulgação

Os pequenos e conscientes passos do restaurante têm tudo a ver com a premissa de que a qualidade é inegociável e perpassa o produto em si e o atendimento. Por isso, Jeronimo conta que o seu maior desafio em BH, certamente, será a formação de uma equipe qualificada.

“A gente leva uma base da equipe daqui para conduzir a operação, mas precisa formar uma equipe lá e treinar. Então, esse para mim foi o maior desafio em Brasília, maior desafio em São Paulo e vai ser o maior desafio lá.”



Por entender que a mão de obra é um dos pilares mais importantes no setor, o empresário preza por uma gestão humana de colaboradores. Ele celebra o fato de, no Rio, ter uma empresa admirada nesse sentido. “Até você chegar a esse nível de as pessoas sonharem em trabalhar no Gurumê, você tem um trabalho a ser feito nessa cidade. Então, isso é um desafio”, diz, destacando o desejo de atingir esse patamar também em Brasília, São Paulo e BH.



A satisfação dos funcionários não é mais nem menos importante que a qualidade e frescor dos insumos, outro ponto crucial dessa expansão. Jeronimo explica que ainda está em fase de levantamento de fornecedores locais em BH, mas adianta que o atum (o mais difícil, na sua visão) virá de Natal (RN). “É um trabalho que a gente chama de desenvolvimento de fornecedores. Eu, como líder do negócio, faço para essa parte de pescados, que é muito core business [negócio principal] para a gente.”



O salmão é mais fácil de encontrar. A casa já trabalha com o peixe da Frescatto e, em BH, não será diferente. “Quanto aos peixes brancos, vou conhecer fornecedores de lá, ver a qualidade e, se não for tão boa, vou mandar daqui de caminhão, de avião. Aumenta um pouco o custo, mas a prioridade é manter o nosso padrão de qualidade”, afirma.



O fato de o Gurumê ser parte do Grupo Trigo, holding que abarca grandes marcas como Spoleto, China in Box e Casa do Pão de Queijo, que estão espalhadas por todo o país, facilita a questão logística. “O Grupo Trigo tem uma distribuidora que compra tudo que todos os restaurantes usam e distribui para todo o Brasil. Então, a gente já tem um depósito aqui no Rio que abastece todas as marcas, inclusive o Gurumê. Daqui já sai caminhão toda semana para BH.”

Custo-benefício



"A gente precisa formar muito bem a equipe antes de inaugurar. Tem todo um processo longo de treinamento, de capacitação…" - Jeronimo Bocayuva, cofundador Tomás Rangel/Divulgação

Outro pilar do sucesso da marca, na leitura de Jeronimo, é a relação de preço e qualidade. “Desde que a gente começou, em 2014, no Fashion Mall, sempre se destacou trazendo uma oferta de culinária japonesa no nível dos melhores restaurantes com um preço muito mais baixo”, comenta, acrescentando que o propósito é “democratizar a boa culinária”.



É claro que determinadas iguarias nunca serão baratas, mas lá, certamente, terão um preço mais atrativo do que em outras casas. Basta pensar nos exemplos dos hand rolls (enrolados de alga nori e arroz) de vieira e enguia, que custam R$ 37 cada.



Para conseguir trabalhar com esses preços, o empresário reconhece que precisa estar sempre com a casa cheia. “Não tem milagre para fazer isso, tem uma matemática. Então, dentro dessa matemática, tenho que estar lotado no almoço e no jantar. Não posso ser aquele restaurante que enche todo dia à noite, ou que todo fim de semana está lotado. Para mim não funciona, porque a gente é uma operação que trabalha com uma margem menor para poder levar esse custo-benefício para o cliente.”



Clássicos e inovadores



O vasto cardápio do Gurumê, assinado pelos chefs Renato Araújo (cozinha quente) e Daiti Ieda (à frente do sushibar), atende a todo tipo de cliente, desde os mais tradicionais até aqueles que buscam uma verdadeira fusão de culturas alimentares em um prato. A princípio, será igual ao do Rio.



Entre os clássicos, além dos já citados ussuzukuri de salmão e a imbatível pipoca de camarão com molho picante, que teve a receita incrementada por 10 anos pelo chef Renato Araújo, estão os sashimis de salmão, atum e polvo (a partir de R$ 43, R$ 43 e R$ 65, respectivamente) e o hot philadelphia (R$ 39).



Há também pratos como o niguiri de salmão brulée (R$ 39), que surpreende ao ser servido com uma laranja embebida em licor de laranja e maçaricada. Não menos inovador, o niguiri de atum maçaricado com “faux gras” (versão do patê de fígado de ganso elaborada na casa com vegetais, antes mesmo de a lei que proíbe a comercialização e produção da iguaria ser sancionada) e maçã verde caramelizada é o que Mariana Paes, gerente de marketing do Gurumê, considera um dos hits do menu.



Para vegetarianos e veganos, destacam-se opções como o sushi de berinjela japonesa grelhada e marinada no mel de agave, saquê, shoyu e azeite trufado (R$ 22) e o jyo (bolinha de arroz) de abobrinha com provolone e pesto vegano (R$ 25). Da cozinha quente, vale a pena provar o tempurá de milho com matchá e flor de sal (R$ 43).

Sabores amazônicos



O pirarucu dá uma pitada amazônica na moqueca servida com camarão, arroz gohan e farofa com azeite de dendê Guiga Lessa/Divulgação

Chama a atenção a presença de ingredientes do Norte do país no menu. “Eduardo Ourivio, um dos fundadores do Grupo Trigo e sócio do Gurumê, pensou em um projeto de impacto na Amazônia através da gastronomia”, reforça Mariana Paes.



O objetivo dele era justamente “gerar volume de compra de insumos amazônicos”, levando em conta aspectos como sustentabilidade e preservação ambiental. Esse investimento, no fim das contas, era fazer com que fornecedores locais permanecessem ocupando a Amazônia – algo imprescindível para a sua manutenção e preservação.



Insumos vindos de lá permeiam todo o menu da casa. O teriyaki, por exemplo, leva melado de tucupi (feito a partir da redução do caldo). Um dos grandes sucessos atuais, o crudo de atum com melancia (R$ 59), é servido com tucupi amarelo, chilli oil, alho crocante e azeite de cariru, planta alimentícia não convencional (panc) muito ligada à região amazônica.



Até mesmo em pratos tradicionais japoneses, como o lamen (R$ 83), o Brasil aparece. A versão de frutos do mar (camarão e lula) tem tucupi negro e amarelo no caldo. “Todos os nossos lamens são muito leves”, destaca o chef Renato Araújo, fazendo também referência à opção com filé-mignon (R$ 75).



O pirarucu, nativo da bacia amazônica, também ganha protagonismo na casa. Ele está na Mokeká (R$ 84), que também leva camarões e é servida com arroz gohan, e no recheio do bao empanado, frito e glaceado com teriyaki amazônico, disposto ao lado de sunomono e crispy de cebola (R$ 52). “A gente trabalha com a barriga de pirarucu. É a parte mais nobre do peixe, que tem mais gordura e mais marmoreio”, reforça Renato.



Mesmo seguro do potencial da criação, ele chegou a pensar, por um instante, que o público não bancaria o prato. “Desenvolvi três tipos de bao. Sobre esse, especificamente, falei: ‘vou colocar, mas não que vai vender tanto’. Me enganei. É o que mais vende”. As outras versões são recheadas com wagyu, cebola caramelizada e queijo prato (R$ 78) e polvo, sunomono e cebola roxa (R$ 65).

Coquetéis com identidade



A carta de drinques assinada por Anderson Alves reforça o olhar para os insumos da Amazônia. O Ouro Amazônico (R$ 47) já entrega essa conexão pelo nome. Tem gim, licor de abacaxi, licor de tucupi com pimenta, limão taiti e melaço de rapadura.



Com licor de jambu, vodca, xarope de limão, licor de ume (ameixa japonesa) e caju caramelizado, o Kashu Ume (R$ 49) é outra expressão clara dessa influência. Por falar em caju, é destaque na carta o spritz que leva, além de Aperol, licor de ume, espumante brut, néctar e rodelas de caju (R$ 49).

Colaboradores como base



A pipoca de camarão com molho picante é imbatível na categoria das entradas e não costuma ficar fora de nenhum pedido Léo Braga/Divulgação

A operação do Gurumê é tão robusta que conta com mais de mil funcionários. Para que a satisfação deles seja realidade, a empresa conta com benefícios que podem ser incomuns no mercado, como plano de saúde, terapia, ajuda de custo para medicamentos, passes para academia etc. Quando as equipes são deslocadas para abrir uma operação em outra cidade, além de custear tudo (como o deslocamento e hospedagem), o Gurumê oferece incentivos financeiros.



Há ainda projetos de formação e capacitação, como o Escola Guru, que, em três semanas, forma sushimans que podem já sair de lá contratados. Outra iniciativa interessante é o Mixtura, idealizado por Anderson Alves, chef de bar da casa nascido no Vidigal, em parceria com o restaurante Gurumê, o Instituto da Criança, a Favela Inc e a BROTA.



O objetivo é formar jovens da comunidade em uma escola de mixologia. De lá, muitas vezes eles também conseguem vagas diretas no Gurumê. “Tem pessoas que trabalham com a gente, tem pessoas que se formaram lá que foram para outras redes de bares e restaurantes também. Então, a gente forma as pessoas na nossa empresa, mas também pensando no mercado do trabalho”, destaca Mariana.



Não deixe de provar



Enquanto aguarda a inauguração do restaurante, anote as dicas do Degusta, que esteve em duas unidades no Rio de Janeiro, para conhecer de perto o cardápio.

Pipoca de camarão (R$ 65)

Crudo de atum com melancia (R$ 59)

Hand roll de vieira (R$ 37)

Niguiri de atum com faux gras e maçã-verde caramelizada (R$ 35)

Ussuzukuri de salmão (R$ 107)

Bao de barriga de pirarucu (R$ 52)

Tempurá de milho (R$ 45)

Tartare de atum spicy no arroz crocante (R$ 49)

Trio de peso



Uma parrilla e vários cortes: o La Cabrera desembarca em BH com toda a experiência argentina de preparar e servir carnes La Cabrera/Divulgação



Desde sua abertura, em 2025, o Botânico Shopping, no Belvedere, Região Centro-Sul de BH, mostrou que a gastronomia era prioridade e protagonista. Agora, prestes a inaugurar o rooftop, o centro comercial enfatiza seu posicionamento.



“Tivemos muita atenção e cuidado ao selecionar os restaurantes. O primeiro fechado para o rooftop foi o La Cabrera, um restaurante internacional com bagagem grande e excelente qualidade”, destaca Emílio Brandi, fundador e proprietário do Botânico. A tradicional casa de carnes argentina, fundada em 2002 pelo chef Gastón Riveira, deve ser aberta em janeiro de 2027.



Segundo o gerente de marketing da operação La Cabrera Alex Vinicius Nascimento, os belo-horizontinos podem esperar o mesmo padrão do que apreciam em Buenos Aires, afinal de contas, a equipe daqui está sendo treinada lá. “Para garantir que esse padrão seja reproduzido em Belo Horizonte, um grupo de profissionais da nova unidade passa por treinamento diretamente no La Cabrera de Buenos Aires.”



Os clássicos da casa não ficarão de fora do menu mineiro. “Entre as opções de entrada, estarão as empanadas de carne; humita (preparação cremosa à base de milho); chorizo criollo de rueda, uma linguiça artesanal com especiarias; e a provoleta tostada na brasa.” Sobre as carnes, ele garante a presença de sucessos da parrilla argentina, como “o ojo de bife, corte retirado do miolo do contrafilé; o bife de chorizo, um dos cortes mais tradicionais do país; e o asado del centro seleccionado, costela bovina cortada em tiras e servida com oito ossos.”



Vale destacar que o La Cabrera inaugurou há cerca de um mês um restaurante em Porto Alegre (RS), anunciado junto ao de Belo Horizonte.

Casa inédita



As massas frescas artesanais serão um dos grandes atrativos do Bigolini, que também anuncia embutidos de produção própria Ricardo D'Angelo/Divulgação

O Botânico levará para o rooftop casas de sucesso de fora de Minas e do país, mas também apostou em um novo projeto. O restaurante Bigolini, com abertura prevista para fevereiro de 2027, foi idealizado pela dupla formada por Gabriela Harue Nakao e Simone Paratella, do Simone Ristorante, de São Paulo, e do Pasta Lab, na Região da Savassi, em Belo Horizonte.



Diferentemente das outras casas, com propostas mais intimistas – e, no caso do Simone Ristorante, formal, com menu degustação –, o Bigolini surge com o objetivo de atender diferentes pretensões. “Não pensamos em separar a casa por serviços, mas em criar um lugar onde seja natural entrar para tomar um espresso, almoçar, encontrar amigos no aperitivo ou permanecer para jantar”, explica Gabriela.



É inegável, porém, que a bagagem das outras casas aparecerá na nova. “O Pasta Lab nasceu da nossa relação com a massa fresca e a cozinha italiana cotidiana. Já o Simone representa um trabalho mais aprofundado de pesquisa, território, técnica e hospitalidade, com uma exigência construída ao longo de muitos anos. O Bigolini é, de certa forma, a evolução dessas duas experiências.”



A massa fresca e os embutidos que serão curados na própria cozinha vão evidenciar o cuidado com a gastronomia, embora Gabriela destaque o desejo de que “o espaço, o atendimento, o ritmo e a comida tenham a mesma importância”.



O Bigolini significa uma ampliação do público que procura as outras casas lideradas por Gabriela e Simone. “Até aqui, boa parte dos nossos clientes escolhia deliberadamente visitar nossas casas. No Bigolini, alguém poderá simplesmente estar passando, ler a placa e decidir entrar. Essa mudança nos interessa muito”, completa.



Gabriela ainda não divulgou o que deve, de fato, entrar no menu, mas deu pistas. “Além das massas frescas e dos embutidos de produção própria, teremos uma presença importante de peixes e frutos do mar, explorando diferentes preparações da tradição italiana.”



De vizinhos a turistas



O Botânico Shopping já virou um destino desejado por turistas, diz o fundador Emílio Brandi. “É comum vermos, em qualquer horário, pessoas com malas.” Isso, entretanto, não diminui a importância do público vizinho, que sempre teve voz ativa na seleção de operadores do negócio. “Fizemos uma pesquisa qualitativa e quantitativa no bairro e vimos que as pessoas queriam, por exemplo, uma padaria, um lugar de comida saudável, uma pizzaria… Isso nos norteou nas buscas pelos melhores”, conta.





Gastronomia do Botânico



Quando o rooftop tiver suas três operações, em março de 2027, o shopping reunirá, ao todo, 16 pontos para comer e beber

APTK Spirits

Bigolini (em breve)

Casa do Sol

Dream Coffee

Du Pain

Empório Frutaria

Enoboutique Casa Geraldo

Farinharia

Fofíssimo

Gaia Gaia

Gurumê (em breve)

La Cabrera (em breve)

Lullo Gelato

Mandy

Noir Chocolates

Romerito

Anote a receita: Crudo de atum com melancia do Gurumê

Crudo de atum com melancia do Gurumê Guiga Lessa/Divulgação

Ingredientes:

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8 a 10 lâminas finas de atum fresco;

6 a 8 lâminas finas (proporcionais ao atum) de melancia;

180ml de molho su (à base de vinagre de arroz, açúcar e sal);

1 xícara de tucupi amarelo;

1/2 unidade de pimenta dedo-de-moça;

1 fatia fina (do tamanho de uma moeda) de gengibre;

1 pedaço pequeno (cerca de 2 dedos da parte branca) de alho-poró;

1 colher de sopa de suco de limão;

1/2 xícara de óleo vegetal;

1 pedaço de canela em pau;

1 dente de alho amassado;

1 fatia fina de gengibre;

1 colher de sopa de pimenta calabresa;

1 colher de chá de shoyu;

1 colher de chá de vinagre de arroz;

1 pitada de flor de sal;

Brotos para decorar.

Modo de fazer: