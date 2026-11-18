Formada em jornalismo pela PUC Minas. Começou como estagiária nos Diários Associados e teve passagens por editorias como Polícia, Saúde, Imóveis, Negócios e Emprego. Hoje é especializada em gastronomia e também escreve sobre moda

Já não é mais surpresa encontrar chocolates famosos em forma de picolé. O mais novo a entrar para esse time é o Talento Avelãs, um dos mais vendidos da Garoto. Mas você já parou para pensar no trabalho que existe para manter as características originais do produto na sua versão gelada? À frente desse último lançamento (e de outros tantos que chegam ao mercado brasileiro), a fábrica de sorvetes Froneri explica como tudo funciona.

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O processo envolve pesquisa, testes sensoriais e um trabalho integrado entre várias áreas. "O objetivo não é apenas reproduzir o sabor, mas capturar os atributos que tornam aquele chocolate único. Para isso, estudamos a composição do produto original e desenvolvemos combinações de ingredientes, texturas e coberturas capazes de entregar uma experiência o mais próxima possível daquela que o consumidor já conhece e aprecia", explica a diretora de marketing da Froneri Brasil, Angelica Gonçalves.

Como é de se imaginar, o maior desafio consiste em preservar a identidade do chocolate em um formato completamente diferente. "O sorvete é consumido em uma temperatura distinta, o que influencia a percepção de sabor, textura e aroma. Por isso, é necessário um trabalho cuidadoso para equilibrar ingredientes, recriar características marcantes do produto original e proporcionar uma experiência que remeta aos atributos mais reconhecidos da marca."

'Estudamos a composição do produto original e desenvolvemos combinações de ingredientes, texturas e coberturas capazes de entregar uma experiência o mais próxima possível daquela que o consumidor já conhece e aprecia', explica a diretora de marketing da Froneri Brasil, Angelica Gonçalves Froneri/Divulgação

Elementos crocantes na cobertura

No caso do Talento Avelãs, chegou-se a uma combinação de sorvete de chocolate, cobertura de chocolate ao leite e pedaços de avelã, que são os elementos mais marcantes do chocolate em barra quadrada - ele faz parte da linha criada pela Garoto em 1993.

Quem também estreou recentemente no universo gelado foi o BIS, que já tem 84 anos de história. O famoso wafer pode ser encontrado em duas versões: o BIScolé, no formato tradicional de picolé, com sorvete sabor wafer, cobertura sabor chocolate e pedaços de wafer, e o BIS MiniBites, que são bolinhas crocantes com o mesmo recheio.

O famoso BIS está disponível no formato tradicional de picolé, com sorvete sabor wafer com cobertura sabor chocolate e pedaços de wafer Froneri/Divulgação

Conexão das marcas com o consumidor

A transformação de chocolates em sorvetes faz parte da estratégia da Froneri de levar marcas queridas pelos brasileiros para novas ocasiões de consumo. "Avaliamos marcas que possuem forte reconhecimento, conexão emocional com os consumidores e atributos sensoriais marcantes, capazes de proporcionar uma experiência diferenciada quando transformados em sorvete", pontua Angelica.

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Entre os sabores que conquistaram os consumidores, estão Sonho de Valsa, Laka Oreo, Diamante Negro, KitKat, Chokito, Serenata de Amor, Baton, Bombom Garoto e Caribe. "O sucesso desses produtos demonstra que o consumidor valoriza a possibilidade de encontrar sabores que já conhece e aprecia em formatos diferentes, combinando a força das marcas com a experiência refrescante dos sorvetes."