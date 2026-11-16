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Focaccia caseira: o segredo do clássico pão italiano macio e crocante

Descubra o passo a passo prático para assar uma massa fofinha por dentro e crocante por fora; veja os melhores truques para garantir sabor único

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Carlos Palermo
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Carlos Palermo
Repórter
16/11/2026 15:03 - atualizado em 16/11/2026 15:04

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Focaccia caseira: o segredo do clássico pão italiano macio e crocante
O rendimento é de 8 porções, com tempo total de preparo de 2 horas e 30 minutos crédito: Tupi

A focaccia é um pão tradicional da culinária italiana conhecido pela massa macia por dentro e levemente crocante por fora. Finalizada com azeite e ervas, a receita é fácil de preparar e funciona como entrada, acompanhamento ou lanche. O rendimento é de 8 porções, com tempo total de preparo de 2 horas e 30 minutos.

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Ingredientes necessários

Para a massa:

  • 500 g de farinha de trigo

  • 350 ml de água morna

  • 10 g de fermento biológico seco

  • 1 colher (chá) de açúcar

  • 1 colher (chá) de sal

  • 3 colheres (sopa) de azeite

Para a cobertura:

  • 4 colheres (sopa) de azeite

  • 1 colher (chá) de sal grosso ou flor de sal

  • alecrim fresco a gosto

  • tomate-cereja a gosto (opcional)

  • orégano a gosto (opcional)

Modo de preparo

1. Ative o fermento: em uma tigela, misture a água morna, o fermento biológico e o açúcar. Deixe descansar por aproximadamente 10 minutos, até formar uma espuma na superfície.

2. Prepare a massa: acrescente a farinha, o sal e o azeite. Misture com uma colher ou espátula até obter uma massa úmida e pegajosa. Não é necessário sovar intensamente.

3. Deixe crescer: cubra a tigela com um pano limpo ou plástico-filme. Deixe descansar por cerca de 1 hora, ou até a mistura dobrar de volume.

4. Transfira para a assadeira: unte a assadeira com azeite e espalhe a massa delicadamente, sem retirar todo o ar acumulado. Deixe descansar por mais 30 a 40 minutos.

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5. Faça as cavidades: unte as pontas dos dedos com azeite e pressione a massa delicadamente para formar pequenos buracos por toda a superfície.

6. Adicione a cobertura: regue a massa com azeite e distribua o sal grosso, o alecrim e os tomates-cereja, caso decida utilizá-los.

7. Asse: leve ao forno preaquecido a 220 °C por aproximadamente 20 a 30 minutos, mantendo até a superfície ficar dourada.

8. Finalização: retire a assadeira do forno, aguarde alguns minutos e finalize com um fio de azeite antes de cortar em pedaços.

Dicas para obter o melhor resultado

  • A massa precisa ficar úmida e pegajosa, sendo importante evitar o acréscimo de farinha em excesso.

  • Use bastante azeite para ajudar na formação da crosta dourada.

  • Alecrim, azeitonas, cebola roxa e tomates-cereja funcionam bem como opções de cobertura.

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  • Para conseguir uma textura ainda mais saborosa, mantenha a massa descansando na geladeira durante a noite e asse no dia seguinte, após ela perder o excesso de frio.

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