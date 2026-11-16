Focaccia caseira: o segredo do clássico pão italiano macio e crocante
Descubra o passo a passo prático para assar uma massa fofinha por dentro e crocante por fora; veja os melhores truques para garantir sabor único
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A focaccia é um pão tradicional da culinária italiana conhecido pela massa macia por dentro e levemente crocante por fora. Finalizada com azeite e ervas, a receita é fácil de preparar e funciona como entrada, acompanhamento ou lanche. O rendimento é de 8 porções, com tempo total de preparo de 2 horas e 30 minutos.
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Ingredientes necessários
Para a massa:
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500 g de farinha de trigo
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350 ml de água morna
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10 g de fermento biológico seco
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1 colher (chá) de açúcar
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1 colher (chá) de sal
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3 colheres (sopa) de azeite
Para a cobertura:
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4 colheres (sopa) de azeite
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1 colher (chá) de sal grosso ou flor de sal
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alecrim fresco a gosto
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tomate-cereja a gosto (opcional)
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orégano a gosto (opcional)
Modo de preparo
1. Ative o fermento: em uma tigela, misture a água morna, o fermento biológico e o açúcar. Deixe descansar por aproximadamente 10 minutos, até formar uma espuma na superfície.
2. Prepare a massa: acrescente a farinha, o sal e o azeite. Misture com uma colher ou espátula até obter uma massa úmida e pegajosa. Não é necessário sovar intensamente.
3. Deixe crescer: cubra a tigela com um pano limpo ou plástico-filme. Deixe descansar por cerca de 1 hora, ou até a mistura dobrar de volume.
4. Transfira para a assadeira: unte a assadeira com azeite e espalhe a massa delicadamente, sem retirar todo o ar acumulado. Deixe descansar por mais 30 a 40 minutos.
5. Faça as cavidades: unte as pontas dos dedos com azeite e pressione a massa delicadamente para formar pequenos buracos por toda a superfície.
6. Adicione a cobertura: regue a massa com azeite e distribua o sal grosso, o alecrim e os tomates-cereja, caso decida utilizá-los.
7. Asse: leve ao forno preaquecido a 220 °C por aproximadamente 20 a 30 minutos, mantendo até a superfície ficar dourada.
8. Finalização: retire a assadeira do forno, aguarde alguns minutos e finalize com um fio de azeite antes de cortar em pedaços.
Dicas para obter o melhor resultado
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A massa precisa ficar úmida e pegajosa, sendo importante evitar o acréscimo de farinha em excesso.
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Use bastante azeite para ajudar na formação da crosta dourada.
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Alecrim, azeitonas, cebola roxa e tomates-cereja funcionam bem como opções de cobertura.
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Para conseguir uma textura ainda mais saborosa, mantenha a massa descansando na geladeira durante a noite e asse no dia seguinte, após ela perder o excesso de frio.