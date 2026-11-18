Feijoada completa: o segredo do preparo tradicional para reunir a família
Aprenda o passo a passo da receita com carnes selecionadas e acompanhamentos clássicos: truques infalíveis para deixar o caldo grosso e perfeito
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A feijoada reúne família e amigos ao redor da mesa como um dos pratos mais tradicionais da culinária brasileira. Composta por feijão-preto, carnes suínas e temperos, a receita rende de 6 a 8 porções e demanda aproximadamente 2 horas e 30 minutos de preparo.
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Ingredientes
Para a feijoada, separe:
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500 g de feijão-preto
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300 g de carne-seca
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300 g de costelinha suína salgada
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200 g de paio
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200 g de linguiça calabresa
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200 g de lombo suíno
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150 g de bacon
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1 cebola grande picada
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4 dentes de alho amassados
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2 folhas de louro
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sal e pimenta-do-reino a gosto
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cheiro-verde a gosto
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água suficiente para o cozimento
Para os acompanhamentos, utilize:
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arroz branco cozido
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1 maço de couve fatiada
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2 dentes de alho para refogar a couve
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farinha de mandioca para a farofa
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laranjas cortadas em rodelas
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Modo de preparo
Coloque a carne-seca e a costelinha em recipientes separados com água na geladeira por cerca de 12 horas. Troque a água algumas vezes para retirar o excesso de sal. Cozinhe as carnes salgadas em água antes do preparo e descarte essa primeira água.
Deixe o feijão-preto de molho por aproximadamente 8 horas. Escorra os grãos, coloque em uma panela de pressão com as folhas de louro e cubra com água. Cozinhe por cerca de 20 minutos após pegar pressão.
Em uma panela grande, coloque a carne-seca, a costelinha e o lombo cortados em pedaços. Adicione água e cozinhe até começarem a ficar macios. Corte o paio, a calabresa e carne seca em pedaços e adicione à panela com as carnes.
Doure a cebola e o alho em uma frigideira e acrescente a mistura à panela. Transfira o feijão cozido com parte do caldo para o recipiente das carnes. Cozinhe em fogo baixo por 30 a 40 minutos para o caldo engrossar e incorporar os sabores.
Experimente o caldo para ajustar sal e pimenta, finalizando com o cheiro-verde. Refogue a couve com alho e azeite. Sirva o prato acompanhado de arroz branco, farofa e rodelas de laranja. Em Belo Horizonte, alguns restaurantes também oferecem o molho campanha, conhecido como vinagrete, como acompanhamento.
Dicas úteis
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retire o excesso de gordura das carnes antes do preparo para obter uma versão menos gordurosa;
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evite adicionar sal no início, pois as carnes salgadas e os embutidos já liberam bastante sabor;
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amasse uma pequena porção dos grãos de feijão e misture à panela caso o caldo fique ralo;
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prepare a feijoada com antecedência, pois o descanso intensifica a integração dos sabores;
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mantenha as sobras refrigeradas em recipientes fechados por até 3 ou 4 dias, ou congele em porções.