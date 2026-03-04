Do terreiro à mesa: a importância da feijoada para Ogum  

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

A Feijoada de Ogum representa uma das tradições mais marcantes das religiões de matriz africana no Brasil, especialmente na Umbanda e no Candomblé, onde o prato vai além de uma simples refeição: ele é uma oferenda sagrada, um símbolo de gratidão, força e união comunitária dedicada ao orixá Ogum.

Ogum, o orixá guerreiro, senhor das estradas, do ferro, da metalurgia, da agricultura e da proteção, é sincretizado com São Jorge no catolicismo popular brasileiro. Ele simboliza a coragem, o trabalho árduo, a renovação, a saúde e a abertura de caminhos. Nas casas de santo, as oferendas a Ogum frequentemente envolvem elementos que evocam fartura, força e comunhão, e é aí que a feijoada entra como uma das principais expressões culturais e espirituais.

Por que a feijoada é tão importante para Ogum?

A relação profunda entre o prato e o orixá tem raízes simbólicas e culturais:

- O feijão (especialmente o feijão-preto) é o ingrediente central e sagrado para Ogum. Ele representa fartura, prosperidade e nutrição, qualidades associadas ao trabalho da terra e à agricultura — domínios que o orixá protege. Além disso, o feijão é rico em ferro, elemento diretamente ligado a Ogum, o senhor do ferro e das ferramentas.

- A feijoada, preparada com feijão, carnes variadas, temperos e acompanhamentos, é uma comida coletiva por natureza: ninguém faz feijoada para uma pessoa só. Ela une famílias, amigos e comunidades, refletindo o papel de Ogum como protetor da civilização, da ordem social e da vida em grupo.

- Nas tradições afro-brasileiras (principalmente de origem baiana), o prato é consagrado como oferenda ao orixá, muitas vezes preparado em rituais específicos, como nos dias dedicados a ele (terças-feiras ou especialmente em 23 de abril, Dia de Ogum/São Jorge). A feijoada simboliza gratidão pelas vitórias, proteção recebida e força para enfrentar batalhas cotidianas.

- Mais do que alimentar o corpo, ela nutre a alma, promove a alegria, a paz e a solidariedade, combatendo preconceitos e valorizando a cultura afro-brasileira.

A 2ª Feijoada de Ogum em Matozinhos/MG

A 2ª Feijoada de Ogum será no dia 2 de maio, das 9h às 18h, em frente ao Palácio da Cultura, em Matozinhos TUFF/Divulgação

Seguindo essa rica tradição, a Tenda de Umbanda Família de Fé (TUFF) — liderada por Mãe Cláudia e Pai Cláudio — realiza a 2ª Feijoada de Ogum no dia 2 de maio, das 9h às 18h, em frente ao Palácio da Cultura, em Matozinhos, Minas Gerais.

O evento dá continuidade ao sucesso da primeira edição, realizada no ano anterior, que reuniu grande participação popular e trouxe muito aprendizado à comunidade. A expectativa é receber cerca de 600 pessoas, com distribuição gratuita da feijoada e uma programação cultural vibrante, incluindo blocos de terreiro e artistas locais.

“O objetivo principal é celebrar a força, a fé e a proteção de Ogum, ao mesmo tempo em que promove a união comunitária, o respeito mútuo e a solidariedade. Mais do que um momento espiritual, a Feijoada de Ogum busca desmistificar preconceitos contra as religiões de matriz africana, valorizar a herança afro-brasileira e fortalecer ações sociais na região”, diz Pai Cláudio.

Pai Cláudio reforça o convite: "Será uma feijoada beneficente para agregar a Umbanda aqui na nossa cidade. Eu queria convidar todos para que possamos unir a ancestralidade de nossos povos de matriz africana. Infelizmente tem muito preconceito com a nossa religião, com nossos povos. Por isso, conto com a presença de todos".

Para viabilizar o evento, a casa de santo está recebendo doações e apoios, como:

- Alimentos e insumos para o preparo (feijão, carnes, arroz, couve, farinha, temperos, óleo etc.);

- Bebidas (água, refrigerantes, sucos);

- Materiais descartáveis (pratos, copos, talheres, guardanapos, embalagens);

- Gás de cozinha;

- Apoio na divulgação e parcerias comunitárias.

Contribuições financeiras podem ser feitas via PIX: CNPJ 63.615.377/0001-75 (Terreiro de Umbanda Família de Fé).

Eventos como esse reforçam que a feijoada, quando oferecida a Ogum, transcende o paladar: ela é um ato de resistência cultural, gratidão espiritual e construção coletiva. Ogum abre caminhos — e, com uma boa feijoada, esses caminhos se tornam mais unidos, fortes e cheios de axé. Ogum yê.