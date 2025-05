BH: evento celebra Ogum com música e feijoada neste domingo (25/5)

Por Larissa Leone*

O Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de Belo Horizonte, será palco da 6° edição da Feijoada da Casa de Pai Ogum, evento cultural e beneficente que celebra o orixá Ogum com música, culinária tradicional e valorização da ancestralidade. A programação acontece neste domingo (25/5), das 10h às 18h, no Espaço Cultural do Padre Eustáquio (Feira Coberta), situada na Rua Jacutinga, número 550, com entrada gratuita.



É a primeira vez que o evento ocorre fora do terreiro. A Feijoada de Ogum existe tradicionalmente na comunidade desde sua fundação, em 1949, no Bairro Dom Bosco. "Anteriormente acontecia de forma interna para os filhos comungarem e louvarem Ogum. Há seis anos, fazemos esse evento para pessoas de fora participarem, principalmente pelo afroempreendedorismo e para ocuparmos mais espaços", destaca Pai William, líder do centro religioso.



A programação começa às 10h com atividades dedicadas ao público infantil, como recreação, pintura facial, algodão doce, pipoca e dinâmicas que celebram os pequenos como herdeiros da ancestralidade dos povos de terreiro. A partir das 12h, o evento ganha ritmo com apresentações do bloco carnavalesco do Vô Manel e do grupo de samba Tendendê, além dos dois principais momento da festa: a feijoada e a louvação a Ogum. O espaço também contará com uma Feira de Afroempreendedores, reunindo expositores de moda, arte, espiritualidade e produtos ligados a cultura de terreiro.

Para consumir a feijoada, o local vai cobrar a quantia de R$ 40. Quem comprar antecipadamente, ganha desconto por meio deste link. Toda a renda obtida será utilizada para manter funcionamento e manutenção da casa, além de ajudar ações sociais do local.



A Feijoada da Casa de Pai Ogum é mais do que uma celebração. “Eu, Pai William, e Mãe Rosi somos filhos de Ogum. Foi Ogum quem nos uniu, firmou nosso caminho e sustenta o chão sagrado da nossa casa. Por isso, essa feijoada é muito mais do que um evento: é um ato de reverência, de gratidão e de resistência. Celebrar Ogum é celebrar a força que nos guia, o trabalho que nos dignifica e o amor que constrói nossa caminhada. Ogum é o alicerce da nossa fé, da nossa união e da nossa missão", afirma Pai William.



Casa de Pai Ogum e Seara do Mestre Sibamba

Criada em 1949, com 76 anos de história, a Casa de Pai Ogum e a Seara do Mestre Sibamba é referência de resistência, espiritualidade e ação comunitária e fica situada na rua Boassara, número 110, no Bairro Dom Bosco, na Região Noroeste em Belo Horizonte. Mãe Glória, mulher negra de força ancestral, foi a fundadora. Após seu falecimento, a tradição foi mantida por Pai William e Mãe Rosi, que há quatro anos conduzem os trabalhos espirituais com compromisso e amor à ancestralidade.

Além da atuação religiosa, a casa mantém projetos sociais que atendem cerca de 50 famílias com doações de cestas básicas, apoio alimentar, orientação jurídica e valorização do afroempreendedorismo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

SERVIÇO:

Evento: Feijoada da Casa de Pai Ogum

Dia e horário: 25 de maio, domingo, das 10h às 18h.

Endereço: Rua Jacutinga, 550 - Padre Eustáquio, Belo Horizonte

Valor: Entrada gratuita. Feijoada: R$ 40,00

Telefone de contato: (31) 99159-3653



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata