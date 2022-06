'Casa de Ogum' é tombada como patrimônio cultural de Salvador

Representante da 'Casa de Ogum' mostra o documento de tombamento do terreiro (foto: Instagram/Reprodução)

O templo Casa de Ogum, o único no Brasil exclusivamente dedicado ao orixá, foi tombada como patrimônio cultural de Salvador. A cerimônia que oficializou o terreiro como um bem de valor histórico, cultural e arquitetônico da capital baiana foi comandada, nesta segunda-feira (13/06), pelo prefeito Bruno Reis, com a presença da vice-prefeita, Ana Paula Matos, do compositor Carlinhos Brown e representantes das lideranças religiosas locais.